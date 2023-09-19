«Современный мир будто говорит: перестань думать, просто потребляй. Я так не хочу»

«У меня цель стать лучшим инвестором в стране, сыграть в лиге чемпионов с крупными компаниями. И вообще к 2030 г. создать международную компанию с капитализацией $50 млрд». Правила Андрея Гончарова.

Андрей Гончаров, основатель инвестиционной компании PRO, в нынешних непростых условиях не сменил род деятельности и не снизил деловую активность. Группа PRO по-прежнему инвестирует в другие компании, чтобы помочь им вырасти в несколько раз. И обращает внимание на разные рынки — начиная от недвижимости заканчивая сельскохозяйственными компаниями.

Что помогает не сходить с выбранного пути и сохранять не только рабочую, но и личную заинтересованность и включенность? DK.RU выбрал основные правила, которым следует предприниматель.

Группа компаний «PRO» Холдинг, объединяющий несколько крупных брендов на Урале, осуществляет свою деятельность с 2005 г. В состав ГК входят:

«Кейтеринбург» — крупный федеральный оператор, предоставляющий комплексные услуги по корпоративному питанию в индустриальном, социальном и медицинском секторе.

«Объединенные пивоварни Вацлава» — это две частные пивоварни в Свердловской области (г. Асбест и г. Североуральск). Офис компании находится в Екатеринбурге. Компания выпускает более 8 сортов пива, безалкогольную продукцию.

«Агроном Грядкин» — является производителем свежих очищенных овощей в индивидуальной упаковке в защищенной атмосфере.

«Smart food» — сервис доставки правильного и здорового питания

«Экопак» — производство бумажных стаканчиков в Екатеринбурге

«Сервис 365» — услуги клининга и прачечной

3PL — складские и логистические услуги

«Первая рыбная мануфактура» — рыбный комбинат, производит натуральную рыбную продукцию по традиционным рецептам. В ассортиментном портфеле компании соленая и копченая продукция, продукция глубокой заморозки и рыбные снеки.

«PROBUS» — оператор автобусных пассажирских перевозок

1I Чтобы заработать условный миллион долларов, необязательно становиться бизнесменом. Главное — найти свое призвание. Как это сделать? Один из первейших инструментов — вспомнить то, что тебе нравилось в детстве. Есть замечательный диснеевский фильм «Малыш» с Брюсом Уиллисом в главной роли. Он одновременно и детский, и супервзрослый, суперфилософский. Он про то, что мы вырастаем и становимся не теми, кем хотели быть, ради кого природа нас создала. И живем, скажем так, двойной жизнью. Я считаю, нужно вспоминать главное из детства, говорить об этом с родителями: что мне нравилось, чем я играл и так далее.

А второй инструмент — быть осознанным в своих действиях. Вот ты что-то делаешь — и что при этом испытываешь? Тебя вставляет? Ты получаешь удовольствие? Энергию? Если тебя твои действия вдохновляют, то ты здоров, ты нашел признание, а значит, к тебе придут деньги.

2I Развиваться можно только там, где сложно. Мой первый бизнес был в сфере общепита — небольшой гриль-бар на улице Посадской в Екатеринбурге. Не сказать, что проект был убыточным, но он работал в ноль, а внимания требовал очень много. Мы тогда ошиблись с концепцией — не рассчитали корреляцию между посадочными местами, оборачиваемостью и кухней. После с партнером занимались доставкой комплексных обедов. А где-то в 2013-2014-м гг. я начал осознанно развивать группу компаний.

Бросил себе самому вызов — стать не управленцем одной компании, а создать группу компаний в разных сферах, что является очень сложным само по себе.

Это система систем, сложная и с точки зрения инвестиций, и с точки зрения менеджмента. Но там, где сложно, там предприниматель и начинает самореализовываться. Так со мной и произошло.

На каком-то этапе строительства группы компаний я принял для себя еще одно принципиальное решение: выйти из роли операционного предпринимателя и менеджера и стать стратегом и инвестором. Последние годы я осознанно взращиваю в себе бизнес-архитектора, что дается очень непросто. Потому что всегда руки чешутся самому полезть, поуправлять. Это желание я постоянно гашу в себе.

3I Не деньги являются двигателем, драйвером развития, а энергия. У меня есть цель стать лучшим инвестором в стране. Я достаточно амбициозен, у меня есть большое желание сыграть в лиге чемпионов с крупными компаниями, побиться с транснациональными игроками. А вообще цель такая — к 2030 году создать международную компанию с капитализацией 50 млрд долларов.

4I Чтобы не изнашиваться и не выгорать, нужно заниматься любимым делом. Это не история про тайм-менеджмент, а более глубокая вещь, это такой фундамент, по сути. Если ты занимаешься любимым делом — ты не устаешь. Пашешь с удовольствием.

Еще момент. Жизненные циклы у любой компании разные. Так же меняется и стиль рабочего дня. В мои первые рабочие дни, когда я только начинал заниматься бизнесом, я таскал мясо, ездил на рынок, покупал, стоял за прилавком. Такой и жнец, и на дуде игрец. Чем больше я становился стратегом и инвестором, тем больше менялось и мое рабочее расписание. Я стал меньше бегать и больше думать. И хотя операционка у меня все равно остается, но ее доля — 30% всего рабочего времени. Остальное — это стратегия. То есть сегодняшний мой день вообще не похож даже на мой рабочий день пятилетней давности.

5I Весь современный мир как будто говорит: перестань думать, просто потребляй. Доминирует клиповость мышления, а причинно-следственные связи вовсе отсутствуют, и это затрудняет процесс думанья. Противостоять этому все сложнее и сложнее. Мне кажется, принципиально важный момент в думанье — это принять решение о том, что я буду не как все. То есть не «все побежали и я побежал», а все побежали, а я подумал сначала, для чего и куда бежать. Эта максимальная осознанность, анализ, для меня и есть процесс думанья. Я не плыву по течению, даже если большинство плывет.

6I Есть много предпринимателей, у кого я хотел бы поучиться. Известных и не очень. Мне всегда интересно не только в разрезе, целиком посмотреть, как компания добилась выдающегося результата, но и поучиться каким-то конкретным вещам, компетенциям. Я вижу, что у кого-то прикольные, допустим, финансовые подходы, и мне интересно у них финансам поучиться. Я вижу, что кто-то прикольно умеет инвестиции привлекать, и это мне тоже интересно. И мой способ учиться — он больше про живое общение с людьми, с другими предпринимателями, у меня так легче заходит, так эффективнее, чем, допустим, знания из книг. Хотя читаю я много.

7I Никакого мистического баланса между семьей и бизнесом, о котором так много говорят коучи, не существует. Про семью вообще нет универсальных рецептов. Кто-то в 18 лет женится и всю жизнь счастлив, а кто-то не женится и вполне себе успешен и счастлив. Семья — это очень кастомизированная история, очень личная, и она никак не коррелирует с успехом в бизнесе. То есть можно быть успешным в семье и неуспешным в бизнесе, и наоборот. Мне кажется, очень счастливы те люди, которые успешны и в том, и в этом.

Что касается баланса, есть такое медицинское понятие — аритмия. Его наш великий покойный футбольный тренер Валерий Васильевич Лобановский внедрил в футбол в 70-х годах. Суть в том, что есть пиковые моменты, когда команда «топчет» соперника высоким прессингом и в течение 5-7 минут бегает гораздо быстрее среднего темпа. А после отдыхает, возвращаясь в обычный темп. В моем понимании история успеха — это история про аритмию. Если равномерно идти, неважно, в какой отрасли — в бизнесе, в семье — оно как-то не получается. Нужны прорывы. Прорвался — закрепился, прорвался — закрепился. С этой точки зрения баланса как бы вообще не существует, он, простите за тавтологию, становится балансирующим балансом. Его тяжело нащупать и он все время видоизменяется.

Текст подготовлен на основе проекта «100 героев бизнеса», идеолог — Алексей Оносов.

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