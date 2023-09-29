«Атлас Девелопмент» анонсировал новый проект в новом центре Екатеринбурга

На участке, примыкающем к магистральной улице Белинского, построят комплекс из пяти секций — с коммерческой инфраструктурой и паркингом. Первые рендеры проекта — на DK.RU.

В границах улиц Саввы Белых — Онежская — Шатурская, на участке, примыкающем к одной из основных дорожных артерий города — улице Белинского, появится новый жилой комплекс «Атлас Девелопмент». Его разработкой компания занималась совместно с архитектурным бюро «Гордеев-Демидов». Застройщик поделился первыми подробностями проекта.

Проект будет реализован в соответствии со стандартом «Жилой экосистемы», которая, как уже писал DK.RU, состоит из семи элементов: это концептуальная архитектура, инфраструктура «all-in-one», здоровый образ жизни, двор для всех, «Умный дом», сервис для людей и безопасность.

На участке в новом центре города планируют возвести пять односекционных домов. Их фасады будут выполнены в едином стиле, а в отделке будут использоваться современные материалы и технологии. Этажность домов будет варьироваться — от 16 до 32 этажей.

Секции будут объединены общим первым этажом, где будут располагаться места общего пользования и коммерческие помещения. На входе в помещения не будет дополнительных крылец и высоких порогов — это обеспечит комфортный доступ маломобильных граждан, людей с колясками и велосипедами. Также на уровне первого этажа предусмотрен наземный паркинг.

А на кровле паркинга, на уровне второго этажа, обустроят комфортный безопасный двор. Резиденты комплекса смогут попасть туда через встроенные лестничные клетки жилых секций.

Участок удачно расположен с точки зрения транспортной доступности. Для автомобилистов предусмотрен выезд на ул. Белинского и Объездную автодорогу. Для тех, кто предпочитает общественный транспорт, рядом находится автобусная остановка, а в пяти минутах ходьбы — станция метро «Ботаническая» и трамвайная линия.

Стоит отметить, что девелопер преображает локацию комплексно — буквально через дорогу находится жилая экосистема 4YOU, строительство которой практически завершено.

Название новой жилой экосистемы застройщик пока не раскрывает. Но уже известно, что старт продаж ожидается в этом году.

Ранее DK.RU рассказывал, что «Атлас Девелопмент» вошел в топ-5 престижного рейтинга застройщиков. И о том, что флагманский проект компании — «Парк Столиц» признан одним из лучших в России.

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