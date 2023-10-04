Хватит запрещать гаджеты, лучше придумайте новые измерители знаний

Почему современной школе стоит выйти в город, а учителям и родителям пора прекратить бояться смартфонов и ноутбуков 24/7 и разрешить пользоваться ими даже во время проверки знаний. Мнение.

В школах с триместровой системой образования (пять учебных недель и неделя каникул) уже со следующего понедельника начнутся каникулы. Школьникам, обучающимся по классическим для российского образования четвертям, до заслуженного отдыха еще три недели. Первые собрания в школах уже прошли, родители и дети успели войти в ритм, попереживать из-за ряда вопросов и порадоваться первым успехам.

Ранее DK.RU писал о том, как подготовить ребенка к 1 сентября, чтобы День знаний и последующие за ним будни не стали источником постоянного стресса для детей и родителей. А что происходит в стенах образовательных учреждений, с какими вызовами сталкивается современная школа и на что ее учителям и руководителям обращать внимание прежде всего? О том, как работает обязательное детское образование сегодня, рассказал Илья Новокрещенов, возглавлявший школу «Покровский квартал» в Москве, ставшую участником проекта «Распределенный лицей НИУ ВШЭ».

Школа должна все время меняться, чтобы детям хотелось в нее ходить

Если школу не поменять, она исчезнет как институт, дети перестанут ходить в нее. В лучшем случае она останется камерой хранения для подростков, чтобы они не натворили чего-либо на улице.

Есть популярная методика преподавания от основоположника педагогики Яна Коменского — технология «говорящей головы». Когда выходит говорящая голова, которая много знает и рассказывает об этом детям. А идеальный ребенок — ребенок-диктофон, который все записал и позже воспроизвел. Такая воспроизводящая педагогика уже никому не нужна.

В современной школе важно, чтобы учитель помогал организовать занятия ребенка и чтобы эти занятия были разнообразными. Дети же не только слушают, они пишут, читают, общаются и спорят друг с другом, делают какие-то проекты. В течение урока активность ребенка должна постоянно меняться.

Школа должна готовить детей к жизни

Школа не должна учить или воспитывать, она должна помогать. Это вызов, с которым пока школа справляется не очень. Для преподавателя, который привык считать себя неоспоримым источником проверенных знаний, поменять свои представления о роли в мире и школе — задача трудная.

Но школа все же должна оставаться навигатором для ребенка, ведь если он самостоятельно попадает, например, в интернет, быстро может там заблудиться. Он пока не умеет работать с информацией и не знает, какой тезис можно считать верным, как он должен быть подтвержден примерами и тезисами. Школа должна в этом помогать.

Кроме того, школа может стать интегратором возможностей ребенка, которые есть в их городе. Город сам может восприниматься как большая школа: в нем есть театры, музеи, памятники и много всего интересного. Школа может помочь ребенку узнать много нового, получить то образование, которое он может и хочет получить.

Школьную программу нужно немного «расчистить»

Знания и информация — вещи разные. В школьной программе много информации, которая никогда не превратится в знания. Нет смысла рассказывать ребенку о чем-то, если затем неважно, усвоил ли он хоть часть услышанного. Попытки уйти от этой перегруженности есть. Например, в школах делают инженерные, медицинские классы. Они про то, что ребенок в средней школе должен понять, что ему близко и интересно, после чего в старшей школе, в 10–11 классах, серьезно погружаться именно в выбранный предмет.

Детей стоит научить учиться самостоятельно

Современных детей ждет мир неопределенности. Мы понимаем, к чему готовила советская школа, тогда вся жизнь человека до пенсии была расписана. Что будет с сегодняшними выпускниками школ — совершенно непонятно. Топ-10 профессий обновляется каждые 2–3 года, причем весьма серьезно, так что когда нынешний первокурсник закончит вуз, потребности на рынке труда могут быть уже совсем иными. У нас нет права ставить ребенка в ситуацию, когда он закончил школу или вуз и считает, что полученное образование позволит ему двигаться вперед и жить всю оставшуюся жизнь.

Ребенок должен быть готов продолжать образование, поэтому ключевая задача школы — помочь ребенку своими силами осваивать и присваивать знания. Иначе на рынке труда его ждет большое разочарование.

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Школе пора принять, что гаджеты — новый способ познания мира

Большая часть родителей современных школьников изучали мир через книги. Современные дети изучают окружающее через интернет. И это совсем иной способ познания, причем для ребенка он куда естественнее, чем чтение книг. Мы с ужасом бьем тревогу: «Дети так мало читают!». Но читают они не мало. Читают они много, просто текст находится не там, где привыкли видеть его взрослые. Гаджеты в школах пора окончательно легализовать, игнорировать их, понимая, что ребенок пользуется ими ежедневно, — глупо.

Измерители знаний, которые не боялись бы использования смартфона на экзамене, пока не придуманы, но это еще один вызов для взрослых.

Материал подготовлен на освное интервью для программы «Радиошкола», проекта «ГоворитМосква»

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