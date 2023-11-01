«Атлас Девелопмент» и крупный уральский банк запустили акцию для клиентов

Партнер застройщика — Банк Уралсиб предложил программу для будущих новоселов, в рамках которой ставку по ипотечному займу можно снизить до 5,99%.

Банк Уралсиб предложил выгодную ипотечную программу для тех, кто планирует приобрести квартиру мечты в жилых экосистемах «Атлас Девелопмент» — «Парк Столиц» и 4YOU. Максимальная сумма займа — 15 млн руб. Ипотека выдается по аккредитивной схеме, а значит банк гарантирует клиенту получение имущества, за которое он заплатил.

Первый аккредитив на сумму 6 млн руб. банк предоставляет на срок до 90 календарных дней. Условия его реализации для разных категорий заемщиков будут отличаться:

клиенты, которые подходят под условия «Семейной ипотеки», могут рассчитывать на ставку 5,99%,

клиенты, подходящие под условия «Льготной ипотеки», — на 7,99%.

По второму аккредитиву для будущих новоселов также предусмотрены выгодные условия — с момента оформления займа до момента ввода дома в эксплуатацию (до 12 месяцев) банк предоставляет скидку в размере 6 пунктов от текущей процентной ставки.

Первоначальный взнос по программе Банка Уралсиб для всех категорий клиентов составляет как минимум 20% от стоимости квартиры. Подробности можно уточнить у специалистов отдела продаж «Атлас Девелопмент».

Как уже писал DK.RU, сейчас «Атлас Девелопмент» реализует в новом центре Екатеринбурга два крупных проекта: «Парк Столиц» возводится в квартале ул. Московская — Циолковского — Айвазовского — Щорса, а 4YOU — недалеко от станции метро «Ботаническая». Проекты развиваются в соответствии с форматом жилой экосистемы, о котором представители компании и эксперты из отрасли подробно рассказали на форуме 100+ TechnoBuild 2023.

Ранее DK.RU писал о том, что «Атлас Девелопмент» вошел в топ-5 престижного рейтинга застройщиков — эксперты портала ЕРЗ.РФ отметили, что жилые комплексы, возведением которых занимается компания, отличаются высокими потребительскими характеристиками.

Также «Атлас Девелопмент» внедряет современные финансовые инструменты — так, компания одной из первых в Екатеринбурге запустила траншевую ипотеку и ипотеку для IT-специалистов.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

+7 (343) 286-88-86

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