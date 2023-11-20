Глава Сысерти может стать «Мэром года»

Помимо Дмитрия Нисковских, на звание претендуют еще три чиновника — главы Иркутска, Петропавловска-Камчатского и Улан-Удэ. О результатах объявят в начале декабря.

Российская ассоциация по связям с общественностью включила главу Сысертского ГО Дмитрия Нисковских в шорт-лист политической премии — чиновник претендует на звание «Мэр года». Помимо него, номинированы глава Иркутска Руслан Болотов, глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин и глава Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Как рассказала ЕАН политтехнолог Алена Шукшина, которая принимала участие в составлении рейтинга, эксперты отметили уровень развития креативных индустрий в городе:

Независимо от того, сколько людей живет в городе, Нисковских использует передовые подходы в урбанизме, которые не применяются даже в крупных городах областного значения. Например, открытый первым в России сельский экологический хаб в Никольском тому подтверждение. Экодом стал культурным центром для жителей поселка и образцом для других городов федерального округа.

Между тем, жители Сысертского ГО уже несколько месяцев высказывают свое недовольство планами по строительству на территории муниципалитета крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Его хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка. Предполагается, что на этой же площадке может расположиться и полигон ТКО «Екатеринбург-Юг», площадью 172 га. Представители власти говорят о том, что полигон будет безопасен для окружающей среды. Публичные слушания по внесению поправок в генплан муниципалитета, которые принять для реализации проекта, состоятся 25 ноября. Сейчас в соцсетях распространяется видео, где жители Сысертского ГО призывают земляков не отсиживаться дома и проявить гражданскую позицию.

При этом Сысерть сегодня считается одной из туристических столиц Свердловской области. Местные пляжи и глэмпинги привлекают отдыхающих со всего региона. А фестиваль «Лето на заводе» ежегодно собирает тысячи зрителей. В 2021 г. было принято решение о создании на этой территории туркластера «Большая Сысерть».

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