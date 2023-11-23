Если ребенку сложно в школе — проверьте, наигрался ли он в детсадовском возрасте

Какие игры, в каком возрасте и с каким сюжетом нужны детям, чтобы они успешно учились придумывать правила и следовать им, взаимодействовать с окружающими и уместно шутить.

О пользе свободной игры для развития ребенка говорят все чаще и все громче. Но все ли игры настоящие? И как отправить ребенка играть во двор, если дома у него — увлекательные смартфон и компьютер? О том, что дает игра современному человеку и как увлечь ею детей, рассказала исследователь детской игры, младший научный сотрудник лаборатории развития ребенка МГПУ Анна Якшина. DK.RU приводит расшифровку ее интервью «Радиошколе».

Удовольствие от неопределенности

«Игра» — слово, которое в житейском смысле имеет самое широкое значение. Ребенок возится с игрушками — играет. Сидит в телефоне и лопает там разноцветные шарики — играет. Но ученые-психологи считают, что это не одно и то же. Когда они говорят о том, что игра — это ведущая деятельность, которая имеет большое значение в развитии ребенка, имеются в виду только те случаи, когда ребенок включает воображение.

Если ребенок бегает по квартире с игрушкой в руке — это не значит, что он играет по-настоящему. Сложный психологический процесс запускается тогда, когда ребенок становится автором игры: придумывает ситуации и понарошку как-то в них действует. В этот момент он развивается. Эту деятельность и следует называть «игрой». Лопание шариков в смартфоне — не игра. Ребенок не создает там новый мир, а работает по правилам, которые ему задает гаджет.

Игра отличается от псевдоигры отсутствием готового сценария и четкой цели. В ней важен процесс, а не результат. Мы не играем, чтобы построить замок, мы строим замок, чтобы играть.

Ребенок бросает себе вызов: нужно все придумывать самому, не представляя, к чему это приведет. Дети не боятся неопределенности, они получают от нее удовольствие. Этот тот навык, которому взрослые пытаются научиться на тренингах. Ребенок легко получает его во время игры.

Настоящая игра с появлением смартфонов не исчезла. В современном мире она, наоборот, важна как никогда раньше. Образование не должно фокусироваться только на предметных знаниях, их, в конце концов, можно нагуглить. Важно научить ребенка хорошо чувствовать себя в меняющихся условиях, быть коммуникабельным, гибким и не бояться неизвестности. Игра помогает в этом.

Балаган — это важно

Совместная игра учит слышать желания друг друга, отстаивать идеи и адаптировать их с учетом меняющегося контекста. Конфликты тоже полезны, с их помощью дети учатся решать сложные ситуации и искать компромиссы. Уровень неопределенности в совместной игре еще выше, ведь людей много и не знаешь, как они станут действовать. Игра сочиняется здесь и сейчас.

Есть один случай, я часто рассказываю о нем магистрантам. Разновозрастная группа детей готовится к Новому году. Среди них трехлетний ребенок, которому хотелось, как обычно бывает, в компанию к старшим. У старших свои дела: репетиции, подарки. Вдруг ребятам требуется елка. Малыш говорит: «О, я буду елкой!», он начинает изображать дерево, вытягивает руки и стоит с довольным лицом. Старшие наряжают его гирляндами и игрушками, а он затаил дыхание и стоит. Всю игру вокруг малыша водят хороводы. Представьте, ребенок трех с половиной лет полчаса стоял неподвижно, чтобы быть внутри игры. При этом он был совершенно счастливой елкой. Вот так игра усиливает воображение и помогает в жизни.

Для того чтобы игра состоялась, нужно услышать партнера, высказаться самому и найти компромисс. Идеи часто противоречат друг другу. Например, все хотят играть в космонавтов, а кто-то один говорит, что хочет быть балериной. Игра в этот момент может рассыпаться, а может обрасти новыми смыслами: дети вместе придумывают историю, как летели в космос и попали на планету балерин.

В разновозрастной компании посредником игры может стать старший ребенок. Они умеют играть лучше, поэтому малыши за ними тянутся и учатся новому. Если дать детям свободу, возможно, сначала они разнесут площадку, но взрослым не стоит сразу паниковать и возвращаться к привычным сюжетам типа «ручейка». За балаганом кроется важный для ребенка процесс.

Как детские сады мешают игре

Дети в большинстве своем ходят в детские сады. Но во многих садиках условия для настоящей игры минимальны. Уголок «кухня», уголок «парикмахерская» или «пожарная станция» — это не о создании нового, а о типичной среде. Ребенок действует по сценарию, который ему предлагает архитектор игрового пространства. Взрослые не всегда понимают, что такое игра, и в этом проблема.

Если вы зададите этот вопрос любому воспитателю, он скажет: «Конечно, игра важна». Но применение игры без понимания того, какой ей нужно быть, может сослужить плохую службу.

«Раз игра важна, значит, мы все будем делать в игровой форме, даже на прогулку собираться». Взрослые приходят в свободное пространство воображения и начинают его организовывать, детям навязывают сценарий.

Игры много, пользы мало

Время для ценных спонтанных игр сокращается еще по одной причине. Педагог воспринимает себя как человека, который должен образовывать, развивать и контролировать. Ему непривычно быть внутри игры, которая строится не по заранее прописанному плану, где неясно, как измерить полезность и знания ребенка. Это вызов, который требует от педагога переосмысления идентичности.

Но не все так плохо. В садах стало появляться все больше групп, где игра взращивается взрослыми. Педагоги собираются и обсуждают, что могут сделать для того, чтобы поселить настоящую игру в детском саду. Для свободных игр выделяется время. Меняется и подход воспитателя, он включается в общение с детьми, делая это с позиции партнера, а не руководителя. Педагог становится посредником, ничего за ребенка не придумывает, дает ему пространство для идей и проявления субъектности.

Педагог должен строить диалог

Если, придя за ребенком в детсад, спросить у воспитателя, как прошел день, чаще всего услышишь: «Мы играли». Это может встревожить, ведь все представляют игру по-разному. Это может быть беготня и даже висение на люстре. Родителю нужна конкретика, которая покажет, что время прошло с пользой. От воспитателя ждут, что он скажет, что дети играли в шахматы, ходили к логопеду и занимались математикой. Для наглядной демонстрации того, что дети в садике заняты делом, на подоконниках и выставлены поделки из шишек. Но это простой путь, от которого никому не лучше. Задача педагога — построить диалог, объяснить, что свободная игра не менее полезна, чем шахматы.

Нормально, если родитель чего-то не понимает. Он не получал педагогического образования.

Так что воспитателю следует отвечать на запрос родителя? Важно рассказывать ему, что происходит с ребенком сейчас и как это поможет ему в будущем. «Смотрите, он бегает по комнате, замотанный тканью и с палкой в руке. Это не значит, что он предоставлен сам себе. На самом деле в этот момент происходит важное. Ваш ребенок движется в своем смысловом поле. Он создатель, а не потребитель готового. Он развивает воображение и проявляет инициативу».

Тогда взрослый не будет бояться, и это здорово для всех, ведь дети чувствуют, когда их родители напряжены. Возможно, ребенку создадут условия для игры еще и дома.

Не только игра

Игра развивает воображение и умение работать в условиях неопределенности, но детям важна и серьезная деятельность. В нее они тоже с удовольствием включаются, особенно по мере взросления.

Игра с годами не уходит из жизни человека, она меняется. Примерно к шести годам дети начинают создавать правила игры, обсуждать, как все устроено, следить за тем, чтобы правила не нарушал никто. Сама подготовка к игре приносит столько удовольствия, что после нее участники чувствуют, будто уже поиграли. В этом возрасте ребенок готов воспринимать мир не только через игру на воображение, поэтому обучать младшеклассников только в игровой форме уже нет нужды.

Организовав обучение в игровой форме, педагог рискует увлечься манипуляцией. Это работает так. Учителю важно достичь цели: сделать так, например, чтобы ребенок выполнил задание. Он маскирует задачу под красивой оберткой игры и предлагает ее ребенку. Тот послушно принимается за игру, а в игре нет внешних целей, там важнее всего процесс. Но нужен-то результат. Это приводит к тому, что взрослый начинает пытаться организовать увлекшегося ребенка, подтолкнуть к чему-то. В итоге разрушаются и игра, и обучение.

Вернемся к началу разговора и вспомним, как устроена игра. Она нужна для конструирования ситуации, которая невозможна в реальной жизни.

Например, у ребенка есть молоток и гвозди. Он не будет играть в забивание гвоздей, потому что может это сделать на самом деле. Но если ребенок захочет попробовать себя в роли водителя, который отвозит детей в школу, то сесть за руль ему не удастся. Тогда он перенесет ситуацию в игру и удовлетворит интерес. Говоря о школе: зачем играть в ученых на уроке математики, если ребенок и так готов решать примеры?

Дети с радостью согласятся обсуждать серьезные проблемы, участвовать в проектах, которые связаны с реальной жизнью. Ребенку приятно, когда старшие предлагают задачу, которую он сможет решить не в игре, а по-настоящему

Например, разработать дизайн для стенгазеты или составить график полива цветов. Делать все через игру не получится: ребенку просто надоест играть.

Если ребенок наигрался в садике, в школе он может ставить перед собой задачи и самостоятельно учиться, не воображая при этом игровые миры. Но младшеклассникам все еще стоит давать время на игру. Они уже умеют делать это хорошо — это их опора, к которой они с упоением возвращаются. Важно, чтобы школа не отбирала эту их суперсилу.

Если ребенок не наигрался

Если ученик младших классов не сосредоточен на уроках и превращает в игру все, давить на него не стоит. Это сигнал для родителей, что в детсадовском возрасте ребенку игры не хватило. Проблему нужно решать, понимая, что ничего страшного не происходит, нет никаких фатальных диагнозов типа: «Если ребенок не наигрался, он все проиграл». Как восполнить нехватку игры?

Дать ребенку больше свободного времени. Иногда лучше отказаться от одного кружка, оставив время прогулке во дворе.

Помочь ребенку найти компанию. Родитель не всегда хочет играть с ребенком. И это нормально, винить себя не надо. Вместо этого можно скооперироваться с друзьями, у которых есть дети, списаться с соседями в чате дома. Или отвести ребенка на специальную игровую площадку. Помните: важна именно сюжетная игра: такая, какую делает психолог Егор Бахотский (медицинский психолог, известный адепт живой сюжетно-ролевой игры, создатель Площадки Игры и Общения — места встреч, где дети погружаются в игру, а взрослые учатся играть и сопровождать игры — DK.RU).

Возможно, стоит поменять досуг ребенка. Кружки, где каждый занят своим делом, можно заменить на места, где есть коммуникация, например, где дети совместно делают некие проекты. Также можно попробовать организовать пространство для игры в школе, тогда перемены будут проходить не просто так.

Также важно наполнить жизнь ребенка событиями, должны быть моменты, вызывающие переживания, захватывающие, требующие отклика. Тогда в свободное время ребенок сможет через качественную игру осмыслить эмоции.

Есть миф: чем больше с ребенком играют, тем меньше он воспринимает серьезные задачи. На самом деле игра учит правилам. Готовый к школе ребенок легко справляется даже со скучными заданиями, он достраивает предложенную ему смысловую ситуацию и делает ее интересной для себя, но не превращает в игру.

С течением жизни игра развивается. Сначала она словно экшен, дети что-то активно делают, воображают, перевоплощаются. Затем она переходит в вербальный план. Взрослые играют идеями. Например, чувство юмора — это умение улавливать контекст и манипулировать нюансами. То есть даже шутить нас учит игра.

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