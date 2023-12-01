«Бизнес стоит начинать, когда есть опыт. Но, может, предпринимательство — вообще не твое?»

«Гонка за успехом — это путь в бесконечность и отличный способ быть несчастным. Всегда будут люди успешнее тебя, и при сверхзначимости успеха данный факт будет приносить дискомфорт» — Алексей Оносов.

В 2022 г. Алексей Оносов закончил масштабный труд — выпустил книгу «100 героев бизнеса». Несколько лет он встречался с известными российскими предпринимателями, чтобы поговорить с ними о том, где они берут энергию, каким принципам следуют, чтобы добиться успеха. Книга получилась не совсем прикладной (вряд ли по ней можно учиться стратегиям ведения бизнеса), зато очень теплой, человечной и полезной.

Между тем у самого Алексея Оносова есть большой и интересный опыт предпринимательства. DK.RU поговорил с ним и узнал, какие методы и секреты ведения бизнеса использует он сам.

Алексей Оносов, основатель «Юнисофт принт»:

— В бизнесе я с 2004 г. Первый значимый опыт был в качестве ИТ-директора в сети супермаркетов «Золотое яблоко». Далее создал компанию 1С-интегратора, после перешел на автоматизацию электронного документооборота. Мы с партнером автоматизировали несколько тысяч рабочих мест. Это были структуры «Сбербанка», «Газпрома», «Лукойла» и не только. Самый важный для меня проект — автоматизация электронного документооборота администрации Екатеринбурга, до сих пор греет душу тот факт, что мы внесли вклад в развитие родного города.

Одна из моих компаний — типография. Это семейный бизнес, который ведем вместе с супругой; наша типография — лауреат более десяти престижных премий, из них две — международные. В 2020 г. мы выиграли премию «Коммерсантъ года», которая присуждается не жюри, а за объективные цифровые показатели бизнеса. Очень необычно, что мы узнали о победе от друзей с церемонии награждения. В своей нише мы, по некоторым оценкам, входим в топ-3 по России. Благодаря моему опыту в ИТ сейчас наш бизнес полностью оцифрован.

«Драйвит желание сделать мир лучше»

— У меня демократичный стиль управления, местами даже слишком. В нем есть как плюсы, так и минусы. Плюсы: когда я ставлю задачу, мне важно, чтобы человек понял, зачем это делать, куда мы идем. Тогда он поступает более осознанно. Основные критерии для человека, с которым я буду работать, — порядочность и компетентность. Оба эти фактора важны, и если компетентность еще можно докрутить, то порядочность — вряд ли. Также у человека должна быть энергия. Если ее нет, откуда возьмутся результаты?

В партнерстве я ценю честность, компетентность и открытость, ведь если что-то идет не так, лучше сразу это обсудить. Партнерство — поиск компромисса. Если один партнер будет постоянно проигрывать, а другой выигрывать, первому рано или поздно это надоест, так что должен быть win-win.

Чтобы не останавливаться на своем пути, должна быть мотивация. У каждого она разная: кто-то заряжен на деньги, кто-то хочет изменить мир, кого-то тянет окружение. Меня драйвит окружение и желание сделать мир лучше.

В выводе продукта главное — скорость, поэтому на начальных этапах чаще работает принцип «ошибайся быстрее». Если сразу шлифовать и доводить до совершенства, теряешь время. Но когда бизнес работает давно, имеет смысл доводить его до совершенства. 80% результата достигается с помощью 20% усилий, а остальные 20% результата требуют 80% усилий, поэтому приходится балансировать.

Как родилась идея создать книгу «без воды»

— Я регулярно читаю книги, в обязательном порядке посвящаю этому около часа в день. Мне не нравится, что даже в хороших бизнес-книгах бывает много воды, отсюда появилась привычка слушать их на двойной скорости. Часто мысль, которую можно описать в одном посте в соцсетях, растягивают на триста страниц, и хорошо, если в книге есть зерно. Но бывает, что его и нет.

Однажды я гулял по Сочи, и мне в голову пришла мысль самому сделать книгу от бизнес-практиков с максимальным количеством полезного контента. До этого было много встреч, опыт управления бизнес-клубом, поэтому связей и интересных героев было достаточно.

Для отбора героев мы смотрели рейтинги Forbes, РБК и не только, выбирали лауреатов различных премий или тех, кто просто на слуху. Точки контакта — соцсети, знакомые, электронная почта. На некоторых очень достойных героев мы просто выходили через знакомых.

В начале пути было много трудностей, наши сотрудники говорили, что это невозможно. Но мы упорно работали, и со временем на наши приглашения стало отзываться все больше людей. Это был колоссальный объем работы, на нее ушло около трех лет, и бросить хотелось постоянно, но так как мы пообещали предпринимателям книгу, уже не могли остановиться.

Мы провели более 400 интервью, среди них как крупные, так и обычные предприниматели. Некоторые — из списка Forbes. В книгу вошло сто глав.

Главная цель была — дать в книге максимум пользы. Мы старались задавать героям вопросы, которые не имеют «срока годности» и всегда будут актуальны. По моим данным, никто не делал ничего подобного, и ста историй от предпринимателей под одной обложкой нет ни в России, ни за рубежом.

Эта книга для всех, в ней много советов по разным аспектам, поэтому она поможет и тем, кто хочет стать предпринимателем, и тем, у кого уже есть большой стаж ведения бизнеса.

Мы будем продолжать это направление: собирать профильные истории, например, про героев маркетинга или про женщин-предпринимателей. Идей много.

Энергия вырастает из дела, которое нравится

— Колесо баланса — хорошая идея, но мало кто из предпринимателей его видел. Например, если вы намерены стать олимпийским чемпионом, то направляете в это всю свою энергию без остатка. Как только сделали рывок в бизнесе, можно подумать и о колесе баланса, но вскоре придется делать новый рывок и снова убирать баланс в сторону.

Людям, которые начинают свой бизнес, могу предложить такой рецепт успешного предпринимательства: занимайтесь тем, что нравится. Иначе энергии не будет. В восемнадцать-двадцать лет нужно слушать себя, чтобы понять, что тебе нравится. Можно пойти поработать в сферу будущего бизнеса, набраться опыта. Так начинали путь многие успешные предприниматели. Так можно понять, действительно ли тебе это нравится.

Бизнес имеет смысл начинать, когда есть какой-то опыт. Может, предпринимательство — вообще не твое? Может, тебе суждено стать великим композитором или классным топ-менеджером?

Успеха как такового не существует, это что-то вроде линии горизонта. Успех — маркер достижения определенных целей. Кто-то долго работал, купил себе яхту, вышел на ней в море, но рядом с ним прошла яхта в пять раз больше, с борта которой на него иронично поглядывают, и он уже чувствует себя не настолько успешным, ему хочется яхту побольше.

Конечно, несчастным приятнее быть с деньгами, чем без них. Но надо понимать, что, если постоянно гнаться только за успехом, это путь в бесконечность и отличный способ быть несчастным. Всегда будут люди успешнее тебя, и при сверхзначимости успеха данный факт будет приносить дискомфорт.

Путешествия — кайф: кто начал это делать, вряд ли уже остановится. Одно из моих самых экстремальных путешествий — пять стран за неделю, десять городов. Около 200 тыс. шагов, 1500 км на машине, и при этом очень мало сна.

Счастье — это, пожалуй, хорошее настроение, а еще это навык, которому можно научиться, и есть специальные техники. Тем не менее невозможно все время быть счастливым: два дня в неделю может быть плохое настроение, и это нормально. Но когда в неделе есть пять счастливых дней — уже здорово.

Ранее на DK.RU:

>>> «Современный мир будто говорит: перестань думать, просто потребляй. Я так не хочу» — правила Андрея Гончарова

>>> «Если ты заряжен, дорога сама тебе открывается», — Алексей Мартыненко, «Умалат»

>>> «Я не брал откаты. И это окупилось для меня в тысячекратной мере» — Станислав Воробьев

>>> «Зарабатывают 10-15 млн и нормально. Почему им, на хрен, нормально? Нет амбиций у людей»