Генконсульство Германии в Екатеринбурге окончательно закрылось

Документы на выдачу виз в ведомстве не принимали уже более полугода. Теперь все вопросы будут решаться исключительно в посольстве Германии в Москве.

В Екатеринбурге прекратило работу генеральное консульство Германии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, за услугами дипломатов, в том числе по вопросу оформления виз, теперь нужно обращаться в посольство Германии в Москве.

Как пишет JustMedia, диппредставительства Германии в Новосибирске и Калининграде тоже закрыты. Отметим, принимать заявления на выдачу виз в Екатеринбурге прекратили еще в мае этого года.

Генконсульство ФРГ работало в Екатеринбурге с 2005 г.

Напомним, ранее сообщалось, что в Екатеринбурге закроют отделение посольства Беларуси, зато откроют генконсульство. В консульский округ нового дипломатического учреждения войдет семь регионов — помимо Свердловской области, это Курганская, Тюменская и Челябинская области, ХМАО, ЯНАО и Пермский Край. Ранее администрация Екатеринбурга и правительство области получили рекомендацию выделить сотрудникам консульства жилые помещения — жилье должно быть предоставлено на условиях аренды или покупки.

Минувшим летом в городе открыли офис почетного консула ЮАР, он работает в БЦ «Панорама». На должность Почетного консула ЮАР 28 апреля 2023 г. был назначен Сергей Леонидович Мазуркевич, генеральный директор Уральского горнопромышленного холдинга.