В Екатеринбурге стартовали продажи в новом жилом проекте «Атлас Девелопмент»

Жилую экосистему построят в границах улиц Саввы Белых — Онежская — Шатурская. Это комплекс из пяти секций переменной этажности с паркингом и просторным двором.

Уральский застройщик «Атлас Девелопмент» раскрыл подробности нового проекта, запуск которого ранее анонсировал DK.RU. Жилая экосистема в границах ул. Саввы Белых — Онежская — Шатурская будет называться «Атлас Ауро» и станет воплощением материального и духовного комфорта.

Недавно «Атлас Девелопмент» приступил к строительству первой очереди жилой экосистемы «Атлас Ауро». В ней будет три секции с самыми востребованными планировками квартир.

В составе жилого комплекса будет пять секций переменной этажности, связанных общим переходным маршрутом. В центральном лобби «Атлас Ауро» обустроят большую зону отдыха с мягкими диванами и креслами и откроют уютное кафе — здесь можно в спокойной обстановке пообщаться с семьей или друзьями. Высокие потолки и витражные окна создадут атмосферу легкости в помещении.

Кроме этого, в каждой из секций будет собственная лаундж-зона для ожидания, WC, колясочная и помещение, где можно помыть лапы собаке после прогулки. Подняться в квартиру резиденты смогут на скоростных бесшумных лифтах. Чтобы жители и их гости всегда оставались на связи, лифты оснастят модулем Wi-Fi. Этажи и лобби будут оформлены в единой цветовой гамме.

Визуальная концепция лобби в «Атлас Ауро»

Условия для комфорта каждого будут созданы и в квартирах. Так, например, благодаря большим окнам с низким подоконником в помещениях будет максимально светло.

В «Атлас Ауро» можно найти планировки для разных жизненных сценариев — от студий до трехкомнатных квартир. Во всех квартирах предусмотрены большие кухни-гостиные, в двух- и трехкомнатных квартирах — по два санузла. А на третьем этаже представлены квартиры с террасами, на которых можно отдохнуть от городской суеты.

В стилобате (общем цоколе, объединяющем сразу несколько зданий) будет располагаться просторный паркинг с одиночными и зависимыми местами для семей с несколькими автомобилями. Всего там появится 115 машиномест, также предусмотрены вело- и мотоместа.

Как и в других жилых экосистемах «Атлас Девелопмент», в «Атлас Ауро» резиденты смогут приобрести кладовые — 117 помещений для хранения габаритных и сезонных вещей будут располагаться на цокольном этаже.

На крыше стилобата обустроят просторный двор, где можно погулять с детьми или заняться спортом. Здесь появятся современные игровые площадки для ребят разных возрастов, оборудование для воркаута, гамаки, качели и шезлонги. Озеленение двора сделают многоуровневым: лиственные виды деревьев будут гармонично соседствовать с вечнозелеными сортами, а крупные кустарники сочетаться с цветами и злаковыми растениями. Во время прогулок резиденты будут чувствовать себя также, как в настоящем парке, наслаждаясь атмосферой нетронутой природы.

Помимо того, что проект тщательно продуман, он находится в первоклассной локации в новом центре Екатеринбурга. В шаговой доступности от жилого комплекса расположены шесть детских садов, школы и музыкальные школы, больницы и медцентры. А прямо на территории жилой экосистемы планируют открыть супермаркет, кафе, аптека и небольшой детский сад — под них уже зарезервированы коммерческие помещения.

Участок, где ведется строительство, обладает отличной транспортной доступностью: для автовладельцев предусмотрены выезды на улицу Белинского и Объездную автодорогу, для тех, кто передвигается на общественном транспорте, — трамвайные, автобусные и троллейбусные остановки. Те, кто много путешествует и часто летает в командировки, смогут за 15 минут доехать на автомобиле до аэропорта «Кольцово». Но, пожалуй, главное преимущество — близость к метро. Буквально за пять минут можно дойти до станции «Ботаническая» и оперативно добраться до центра Екатеринбурга или северных районов города, минуя пробки.

Завершить строительство первой очереди «Атлас Ауро» застройщик планирует в 2026 г.

Ранее DK.RU рассказывал о компонентах жилых экосистем «Атлас Девелопмент». В этом году застройщик вошел в топ-5 престижного рейтинга. А флагманский проект компании — «Парк Столиц» был признан одним из лучших в России.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

ул. Московская, 249, 2 этаж

+7 (343) 286-88-86

Больше информации о проекте «Атлас Ауро» — на сайте atlasgroup.su

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