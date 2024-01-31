Даблхаус 1:1 от компании «Астра». 376 квартир — 376 вариантов планировок

На перекрестке улиц Репина и Посадской в Екатеринбурге уральский застройщик возводит уникальный жилой комплекс класса комфорт плюс, где две 30-этажные башни объединены галереей.

Найти баланс, оставаясь в сердце современного города, непросто. В Даблхаус 1:1 спокойствие и энергия дополняют друг друга, здесь вы сможете обрести равновесие активного ритма жизни и домашней гармонии.

Благодаря удачному расположению вблизи удобной дорожно-транспортной развязки от жилого комплекса до любых объектов социальной, деловой, культурной и торговой инфраструктуры Екатеринбурга пешком или на автомобиле можно добраться за 5–15 минут. Недолгая поездка — и вы уже в центре Екатеринбурга или наслаждаетесь прогулкой по набережной Верх-Исетского пруда. Комфортный выезд из мегаполиса и возможность смены городской суеты на загородный покой, безусловно, оценят и те, у кого дача или загородный дом находятся на Чусовском тракте.

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Современные видовые квартиры подарят своим владельцам великолепный обзор панорамы города с вечерними огнями и живописные закаты над Верх-Исетским прудом.

Умные технологии

Дома оборудованы самыми передовыми технологическими решениями, которые не только отвечают современным стандартам, но и превосходят самые высокие требования и ожидания.

«Умный дом» впустит резидента без ключа, с помощью системы Face ID, которая опознает всех жителей. Также в жилом комплексе не будет домофонных трубок, звонок от визитеров и гостей во входную дверь башни будет поступать в приложение на телефоне жильца и открыть дверь в подъезд можно из любой точки мира.

На ручках входных сейф-дверей квартир будут установлены умные замки, чтобы войти можно было пятью независимыми способами: через код-пароль, ключ-карту, bluetooth-устройство (смартфон, смарт-часы, планшет), по отпечатку пальца или с помощью обычного ключа. Код-пароли для входа можно генерировать, даже находясь на другом континенте, например, чтобы вашего питомца могли покормить во время вашей командировки.

В квартирах будет установлено климатическое оборудование Vakio с приточно-вытяжной вентиляцией, которое обеспечит помещение свежим воздухом, очищенным фильтрами от частиц крупной пыли, пуха, насекомых и сажи.

Системы водоснабжения, отопления и электроснабжения будут готовы к эксплуатации, индивидуальные и общедомовые счетчики подключены к системе телеметрии, чтобы все данные автоматически направлялись в управляющую компанию.

К услугам жильцов каждой башни по три скоростных лифта класса люкс, отличающихся большим внутренним пространством и обеспечивающих пассажирам максимальный комфорт. Для отделки парадных в каждой башне использованы индивидуальные дизайнерские решения.

Для резидентов Даблхаус 1:1 на минус первом этаже размещен подземный паркинг, куда можно спуститься со своего этажа на скоростном лифте и сесть в автомобиль, не выходя на улицу. Чтобы удобнее было заезжать в паркинг, предусмотрена RFID-метка, которую сканер считывает и открывает ворота бесконтактным способом, никаких брелоков. Отметим, что даже на минус первом этаже можно будет свободно общаться по телефону, так как застройщик предусмотрел усиление сигнала мобильной связи.

Комьюнити жителей

В каждой башне интерьеры выполнены в едином стиле, но различаются по колористике. При создании стильного пространства современный урбанистический подход к дизайну и отделке обеспечил многофункциональность, удобство и придал особую атмосферу общественной зоне.

В оформлении соблюдена строгая закономерность, использованы смелые геометрические линии, этнические узоры, глубокие спокойные цвета и полутона.

В галерее, соединяющей две башни, расположится общественная гостиная с библиотекой для встреч и отдыха жителей, ожидания курьера или проведения короткой деловой встречи.

Фото: Коворкинг

В жилом комплексе будет создан коворкинг, где родители смогут поработать, пока дети активно проводят время с друзьями, занимаются с репетиторами или самостоятельно делают уроки. Дополнительный плюс, который оценят молодые родители — коляску можно оставлять в колясочной на первом этаже каждой башни.

Фото: Игровая зона

Свобода выбора

В двух башнях запроектировано 376 квартир, каждая планировка уникальна. Представлены все привычные форматы: от студий до четырехкомнатных квартир, площадь – от 34 до 95,3 кв.м, с гардеробными или нишами под шкаф.

Фото: Примеры планировок трехкомнатных квартир

В первом небоскребе Даблхауса 1:1 представлены готовые планировочные решения с отделкой «white box»: под стяжкой проложен звукоизоляционный слой для обеспечения тишины в квартире, пол выровнен, стены оштукатурены и загрунтованы, установлены оконные блоки с подоконниками и с выровненными откосами, на входе — стильная и надежная сейф-дверь.

Вторая башня отведена под квартиры со свободной планировкой, что позволит их владельцам самостоятельно решить, как организовать внутреннее пространство своего жилья. Здесь также предусмотрена отделка «white box».

Внутренний двор

После завершения строительства вдоль улицы Репина высадят много высоких деревьев, что поможет сформировать ощущение приватности. Внутренний двор будет создан с соблюдением повышенных требований безопасности. Во-первых, его закроют не только для посторонних, но и для автомобилей. Во-вторых, на территории жилого комплекса будет осуществляться круглосуточное интерактивное видеонаблюдение, а жильцы смогут подключаться к внутренним и внешним камерам через мобильное приложение. Благодаря этому удобно наблюдать за ребенком на прогулке, не отвлекаясь от других дел.

Современный двор со скейт-рампой, комфортабельной зоной отдыха и большой песочницей с волшебной подсветкой над ней создают по индивидуальному проекту. Отметим, что экомафы и разнообразные травмобезопасные покрытия позволят детям безопасно исследовать окружающий мир.

Ухоженные газоны и живописные аллеи разделят двор на функциональные пространства, здесь найдется место как для детей разного возраста, так и для взрослых, желающих просто посидеть в тишине амфитеатра, наслаждаясь ландшафтным дизайном с подсветкой и ощущением уюта закрытого загородного клуба.

Жильцы, которые заботятся об окружающей среде и хотят внести свой вклад в сохранение природы, оценят размещенную во дворе установку для раздельного сбора мусора.

Архитектурные особенности

В 2023 г. Даблхаус 1:1 вошел в шорт-лист престижной федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс УрФО». Уникальный проект компании «Астра» и архитектурного бюро «План Б» представлял выдающийся по масштабам и контенту рынок новостроек Екатеринбурга. Всего для участия в конкурсе жюри было выбрано 198 объектов от 128 застройщиков из 63 регионов России.

Вдохновением для создания внешнего облика жилого комплекса послужили традиции русского деревянного зодчества. При этом внешний облик башен напоминает и о небоскребах в стиле ар-деко, созданных на рубеже XIX-XX вв.

Фасад Даблхауса 1:1 оформлен в сдержанном линейном стиле, где предпочтение отдано простому геометрическому узору, который подчеркивает красоту использованных материалов. Величественные белые башни с охристыми акцентами притягивают взгляд, а стреловидные выступы подчеркивают динамику объекта и устремленность ввысь.

Восхищение вызывает каждый элемент этого великолепного проекта. К примеру, оконные блоки имеют уникальный дизайн, большой процент конструкций выполняется в единственном экземпляре.

Даблхаус 1:1 — прекрасный союз двух великих архитектурных стилей. Многоярусная сложность, безупречная симметрия и обилие окон делают его истинным продолжением традиций возведения купеческих светлиц. В то же время его строгая упорядоченность, смелые геометрические линии, замысловатые этнические узоры и глубокие, спокойные цвета наполняют его духом ар-деко.

Идеально продуманная подсветка здания лаконична. Она ненавязчиво и в то же время эффектно акцентирует внимание на архитектуре башен, позволяя в полной мере насладиться красотой их линий и форм.

Даблхаус 1:1 — это не просто проект для счастливой жизни, а вклад в комфортное будущее, которое со временем будет только расти в цене. Подробности о проекте и способах приобретения можно узнать у менеджеров отдела продаж компании «Астра».

О застройщике Компания «Астра» — один из крупнейших участников строительной отрасли Уральского региона. По итогам 2023 года «Астра» вышла в ТОП-3 по объему текущего строительства в Свердловской области (по данным портала ЕРЗ.РФ (Единый ресурс застройщиков) на 1 января 2024 г.). Выполняет функции застройщика, генерального проектировщика и генерального подрядчика свыше 25 лет. «Астра» реализует проекты любой сложности и любого назначения, находится в числе лидеров в ежегодном рейтинге добросовестных подрядных организаций Гильдии строителей Урала (СРО «Ассоциация строителей Урала»).

ЗАСТРОЙЩИК ООО «СЗ «РЕПИНА 24». ПРОДАЖА ПО 214 ФЗ.

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