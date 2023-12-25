«Сима-Ленд» сделал еще один масштабный подарок. На этот раз досталось жителям Ирбита

Во втором городе Свердловской области в этом году начнет работать светящийся экран, переброшенный через улицу в центре города. Торжественное открытие состоится вечером 25 декабря.

В понедельник, 25 декабря, в Ирбите пройдет торжественное открытие медиаэкрана, аналогичного установленному минувшим летом на ул. Вайнера в Екатеринбурге.

Экран от «Сима-Ленда» расположили над бульваром Победы. На праздник, посвященный его открытию, приглашают всех желающих, старт в 18.00.

Напомним, в этом году компания «Сима-Ленд» сделала Екатеринбургу сразу несколько подарков, воспринятых горожанами весьма неоднозначно. И если медиаэкран над пешеходной улицей было решено оставить, второй подарок, льва с золотыми гениталиями, пришлось увезти из центра города.

Как писал DK.RU, навес на участке пешеходной улицы от ул. Ленина до ул. Малышева перешел на баланс Горсвета. Как отмечал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, медиаэкран стал частью преображения города к трехсотлетнему юбилею. Ранее власти города заявляли, что конструкция будет временной, в дни празднования городского юбилея на ней транслировали события из истории города и световые шоу со звездами и салютами. Также сообщалось, что огромный экран, переброшенный через улицу, прошел экспертизу и не навредит объектам культурного наследия, которые находятся на ул. Вайнера.

Лев с золотой гривой и гениталиями появился на улице Вайнера в ночь с 4 на 5 октября, неожиданно для горожан. Уже в ночь на 7 октября из центра города он пропал. Сначала лев был замечен в элитном поселке Карасьозерский-1, а после — 8 октября — в сысертском поселке Патруши в пригороде Екатеринбурга. Сейчас он стоит неподалеку от трассы, вечером фигуру хищника подсвечивают.

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