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ТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионеры

ТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионеры
Иллюстрация: DK.RU

«Деловой квартал» называет 30 главных персон Екатеринбурга и Свердловской области уходящего 2023 г. — по версии бизнес-сообщества. Специальный новогодний проект!

#БИЗНЕС

C 2010 г. «Деловой квартал» ежегодно отмечает главных действующих лиц уральского бизнеса. 2023 г. не стал исключением: в 14-й раз в Екатеринбурге состоялась церемония вручения премии «Человек года».

Торжественному мероприятию предшествовали месяцы подготовки, ведь лучших из лучших определяют члены Экспертного совета. В этом году в Совет вошли 24 человека — ведущие предприниматели и топ-менеджеры региона, руководители отраслевых объединений, представители административно-властных структур и др.

Решая, кто удостоится статуэтки «Человек года», эксперты учитывали не только результаты работы в 2022-2023 гг., но и визионерские качества претендентов.

На главном деловом приеме года были названы лауреаты в восьми номинациях (как это было — читайте и смотрите в репортаже DK.RU). Всего же эксперты выдвинули на соискание премии 30 персон (лонг-лист), этот список к настоящему времени еще не публиковался.

В специальном новогоднем проекте ТОП-30: главные люди Урала 20/23 DK.RU называет имена тех, кто вошел в экспертные лонг-листы.

ТОП-30: главные люди Урала 20/23

Валерий АнаньевВалерий Ананьев

глава компании «Атомстройкомплекс»

 

 

Анатолий БартеневАнатолий Бартенев

президент ГК «Автобан»

 

 

Андрей БелкинАндрей Белкин

доктор медицинских наук, директор «Клинического института мозга»

 

 

Сергей ВысотскийСергей Высотский

генеральный директор ГК «Тетра Транс»

 

 

Андрей ГавриловскийАндрей Гавриловский

владелец БЦ «Высоцкий» и «Антей»

 

 

Андрей ГончаровАндрей Гончаров

основатель инвестиционной компании PRO

 

 

Владимир ГороденкерВладимир Городенкер

генеральный директор «Атлас Девелопмент»

 

 

Игорь ЗаводовскийКонстантин ПогребинскийИгорь Заводовский и Константин Погребинский

учредители Общества «Малышева, 73»

 

 

Виктор ИванисенкоВиктор Иванисенко

директор компании «Первостроитель»

 

 

Ринат ИржановРинат Иржанов

вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ

 

 

Андрей КлимановАндрей Климанов

директор строительной компании «Метеорит»

 

 

Евгений КононовЕвгений Кононов

учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family

 

 

Владимир КрицкийВладимир Крицкий

генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал»

 

 

Алексей КруковскийАлексей Круковский

директор компании «Брусника»

 

 

Алексей КуковякинАлексей Куковякин

директор проектной фирмы «Алкута»

 

 

Виталий ЛистраткинВиталий Листраткин

сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра»

 

 

Сергей МазуркевичСергей Мазуркевич

генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга»

 

 

Сергей МайзельСергей Майзель

председатель совета директоров компании «Молочный кит»

 

 

Евгений МакаровЕвгений Макаров

генеральный директор «СПК-групп»

 

 

Владимир МорозовВладимир Морозов

генеральный директор завода «МеталлСтройИнжиниринг»

 

 

Дмитрий МраморовДмитрий Мраморов

председатель совета директоров «СКБ Контур»

 

 

Илья РепинИлья Репин

директор строительной компании «Исеть»

 

 

Алексей РомановАлексей Романов

владелец сети фитнес-клубов Bright Fit

 

 

Дмитрий СуховерховДмитрий Суховерхов

председатель Уральского банка ПАО Сбербанк

 

 

Тимур УфимцевТимур Уфимцев

генеральный директор «Синара-Девелопмент»

 

 

Владилен ФуфаровВладилен Фуфаров

директор хлебокомбината «СМАК»

 

 

Ян ЦентерЯн Центер

генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС»

 

 

Евгений ШестаковЕвгений Шестаков

управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT

 

 

Олег ШиловскихОлег Шиловских

к.м.н., гендиректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области

 

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>>> ТОП-50: главные люди Урала 1994-2019

Автор: Андрей Широков
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