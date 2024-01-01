ТОП-30: главные люди Урала 20/23. Предприниматели и визионеры

«Деловой квартал» называет 30 главных персон Екатеринбурга и Свердловской области уходящего 2023 г. — по версии бизнес-сообщества. Специальный новогодний проект!

C 2010 г. «Деловой квартал» ежегодно отмечает главных действующих лиц уральского бизнеса. 2023 г. не стал исключением: в 14-й раз в Екатеринбурге состоялась церемония вручения премии «Человек года».

Торжественному мероприятию предшествовали месяцы подготовки, ведь лучших из лучших определяют члены Экспертного совета. В этом году в Совет вошли 24 человека — ведущие предприниматели и топ-менеджеры региона, руководители отраслевых объединений, представители административно-властных структур и др.

Решая, кто удостоится статуэтки «Человек года», эксперты учитывали не только результаты работы в 2022-2023 гг., но и визионерские качества претендентов.

На главном деловом приеме года были названы лауреаты в восьми номинациях (как это было — читайте и смотрите в репортаже DK.RU). Всего же эксперты выдвинули на соискание премии 30 персон (лонг-лист), этот список к настоящему времени еще не публиковался.

В специальном новогоднем проекте ТОП-30: главные люди Урала 20/23 DK.RU называет имена тех, кто вошел в экспертные лонг-листы.

ТОП-30: главные люди Урала 20/23 Валерий Ананьев глава компании «Атомстройкомплекс» Анатолий Бартенев президент ГК «Автобан» Андрей Белкин доктор медицинских наук, директор «Клинического института мозга» Сергей Высотский генеральный директор ГК «Тетра Транс» Андрей Гавриловский владелец БЦ «Высоцкий» и «Антей» Андрей Гончаров основатель инвестиционной компании PRO Владимир Городенкер генеральный директор «Атлас Девелопмент» Игорь Заводовский и Константин Погребинский учредители Общества «Малышева, 73» Виктор Иванисенко директор компании «Первостроитель» Ринат Иржанов вице-президент — управляющий Уральским филиалом ПСБ Андрей Климанов директор строительной компании «Метеорит» Евгений Кононов учредитель сети термальных курортов «Баден-Баден» и ГК Baden Family Владимир Крицкий генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Алексей Круковский директор компании «Брусника» Алексей Куковякин директор проектной фирмы «Алкута» Виталий Листраткин сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра» Сергей Мазуркевич генеральный директор «Уральского горнопромышленного холдинга» Сергей Майзель председатель совета директоров компании «Молочный кит» Евгений Макаров генеральный директор «СПК-групп» Владимир Морозов генеральный директор завода «МеталлСтройИнжиниринг» Дмитрий Мраморов председатель совета директоров «СКБ Контур» Илья Репин директор строительной компании «Исеть» Алексей Романов владелец сети фитнес-клубов Bright Fit Дмитрий Суховерхов председатель Уральского банка ПАО Сбербанк Тимур Уфимцев генеральный директор «Синара-Девелопмент» Владилен Фуфаров директор хлебокомбината «СМАК» Ян Центер генеральный директор УК «УЗТМ-КАРТЭКС» Евгений Шестаков управляющий партнер юридической фирмы INTELLECT Олег Шиловских к.м.н., гендиректор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза», главный офтальмолог Свердловской области

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