Первую очередь ЖК, который возводится в рамках КРТ на Эльмаше, сдадут в конце года

Строительство запланировано в несколько этапов. На первом построят два жилых дома — на 11 и 28 этажей. Позже появится еще несколько многоэтажек и детский сад.

Жилой квартал, который будет возведен в границах ул. Краснофлотцев — Шефской — Корепина и Донской в Екатеринбурге, назвали «Новация». Это один из первых КРТ в Екатеринбурге. Проект рассчитан на 15 лет и будет реализован компанией «Астра-Девелопмент» в несколько этапов.

На первом этапе будет возведено два жилых дома, высотой 11 и 28 этажей. На первых этажах предусмотрены коммерческие помещения. Для строительства первой очереди ПСБ предоставил застройщику проектное финансирование в размере 1,456 млрд руб.

Реализация совместных проектов в рамках программы комплексного развития территорий предусматривает тесное взаимодействие муниципалитетов, застройщиков и банка. Таким образом, ПСБ участвует в формировании новых стандартов строительства в регионе и развитии комфортной городской среды, — отметил вице-президент – управляющий Уральским филиалом ПСБ Ринат Иржанов.

В перспективе застройщик планирует построить еще несколько жилых домов и детский сад на 150 мест. Проект также предполагает масштабное благоустройство территории, высадку зеленых насаждений, а также обустройство детских и спортивных площадок.

Проект квартала «Новация» застройщик «Астра-Девелопмент» представил в конце 2022 г. на форуме 100+ TechnoBuild. Тогда застройщик заявил о планах возвести 90 тыс. кв. м жилья на 2,6 тыс. чел. К строительству приступили в третьем квартале прошлого года. Новое жилье возводится на территории, где раньше находились десять ветхих и три аварийных дома.

Наверное, КРТ сегодня — один из немногих путей, который позволяет реновировать город и улучшать городскую среду, — отмечает управляющий «Астра-Девелопмент» Денис Стробыкин.

Напомним, первые три аукциона на право реализации проектов КРТ на выделенных участках прошли в Екатеринбурге в июле 2022 г. В прошлом году администрация выставила на торги еще три участка — они расположены в Пионерском, Завокзальном и на Уктусе. Помимо этих шести площадок администрация определилась еще с четырьмя. Как заявил начальник департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации города Руслан Габдрахманов, в сумме на этих 10 площадках будет построено 700 тыс. кв. м жилья.