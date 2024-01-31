Адвокаты Гайсина подали ходатайство об отводе судьи Юлии Москалевой

По мнению защитников, судья рассматривает иск необъективно – с личной или косвенной заинтересованностью.

В ходе рассмотрения иска Генпрокуратуры о взыскании средств с экс-директора завода электрических соединителей «Исеть», бывшего депутата Госдумы Малика Гайсина в пользу государства, его адвокаты заявили ходатайство об отводе судьи Ленинского районного суда Юлии Москалевой. По их мнению, судья рассматривает иск необъективно с личной или косвенной заинтересованностью, сообщает «Ъ-Урал».

В ходе судебного заседания судьей Москалевой были допущены грубые нарушения гражданско-процессуального кодекса, которые свидетельствуют о личной, прямой или косвенной заинтересованности. Суд отказал ответчику в ознакомлении с документами, представленными истцом непосредственно в судебном заседании,— заявил один из адвокатов Малика Гайсина Антон Демченко в ходе процесса, цитата по «Ъ-Урал».

По его словам, на каждом заседании прокурор предоставляет уточненные исковые требования с новыми расчетами, основаниями и объемами.

Истец, помимо расчетов, предоставляет большой объем документов. При этом расчеты, представленные истцом ранее, содержали грубые арифметические ошибки,— заявил защитник.

Он подчеркнул, что на заседании 31 января прокурор представил новые расчеты, с которыми ответчики хотели ознакомиться, представить возражения и контррасчеты, но судья отклонила требование. Другие заявленные ходатайства защиты о проведении технических экспертиз и привлечении свидетелей, судья также отклонила.

Такой подход свидетельствует о небеспристрастности судьи,— заключил защитник

Судья Юлия Москалева отклонила заявленное ходатайство об ее отводе.

Напомним, ранее мы писали о том, что Малика Гайсина обвинили в растратах, злоупотреблении полномочиями и присвоении средств.

Малику Гайсину предъявили обвинение по трем статьям: ст. 160, ч. 4 УК РФ «Растрата в особо крупном размер», ст. 201, ч. 1 «Злоупотребление полномочиями» и ст. 160 ч. 1 УК РФ «Присвоение».

В чем конкретно обвиняют бизнесмена:

В выдаче с 2016 по 2018 гг. займов подконтрольным компаниям ООО «Уралтрейдконсалтинг» (168 млн руб.) и ООО «Средуралинвест-МТ» (165 млн руб.). Таким образом бизнесмен причинил заводу «Исеть» ущерб в 333 млн руб. В переводе в 2019 г. 30 млн руб. со счетов завода «Исеть» аффилированному с ним ООО «Бордж» под предлогом внесения средств в уставной капитал. В выдаче с 2018 по 2019 гг. подконтрольным компаниям ООО «Березовский хлеб», ООО «Копейский хлебокомбинат», ООО «Первоуральский хлебокомбинат» и ООО «Сысертский хлебокомбинат» займов на общую сумму 22,8 млн руб. Этим бизнесмен причинил имущественный ущерб заводу «Исеть».

Напомним, что совет директоров завода «Исеть» расторг трудовой договор с Маликом Гайсиным. Находясь под арестом, он все же оставался главой компании. Сейчас завод возглавляет Константин Мединский, который ранее был первым заместителем генерального директора «Исети», а до этого работал еще на нескольких заводах Среднего Урала.

Несколькими неделями ранее на заводе был выбран новый совет директоров. В его состав вошли представители Ростеха, Росимущества и Минпромторга. Лиц, аффилированных с Гайсиным, в новом составе нет.

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