В здании усадьбы Башуровой откроется ресторан русской кухни

На воссоздание почти утраченного памятника архитектуры на ул. Хохрякова уйдет до трех лет и около 300 млн руб. Предназначение для дома Медведева пока обсуждается.

Полукаменная усадьба начала XX в. Дарьи Башуровой, от которой сохранились лишь стены первого этажа, и деревянный дом конца XIX в. мещанина Максима Медведева, находятся рядом с клубным домом «На Хохрякова», проект реализует «УГМК-Застройщик». В рамках историко-культурной экспертизы здесь провели археологические изыскания.

Во время раскопок в центре Екатеринбурга археологи нашли более 22 тыс. вещей (по полевой описи), которые раскрывают быт екатеринбуржцев XIX — нач. XX вв. Это глиняная гончарная посуда с глазурью, игральные фишки, стеклянная тара, предметы личной гигиены — зубные щетки, гребешки.

Чтобы восстановить старинные здания и адаптировать их для использования в современных условиях, было проведено несколько научно-реставрационных исследований. Летом «УГМК-Застройщик» планирует приступить к восстановлению объектов культурного наследия, подключит их к инженерным сетям.

Для адаптации памятников в современном пространстве мы применим опыт, полученный при реставрации другого исторического объекта — Симановской мельницы, где после реконструкции появилось не только жилье, но и ряд популярных ресторанов, — отметили в компании.

В усадьбе Башуровой компания планирует открыть ресторан, там будут подавать русскую кухню. На воссоздание почти утраченного памятника архитектуры уйдет до трех лет и около 300 млн руб. Предназначение для дома Медведева пока обсуждается — здесь может разместиться детский образовательный центр, художественная галерея или кофейня.

Ранее мы рассказывали о том, что отреставрированный Дом Рязанова на улице 8 Марта, 25 теперь занимает Центр художественного и хорового творчества «Арена Детства». В особняке XIX в. рядом с «Тихвином» откроют ресторан. Называться он будет Florinsky Bistro в честь первого владельца здания. Павел Флоринский занимался продажей «готового платья», в его собственности было несколько магазинов. По меркам своей эпохи это был успешный человек. Эту усадьбу он приобрел 150 лет назад.

Также стало известно, что в здании Страховой кассы на ул. Пушкина начнет работать музей с иконами. Это здание выкупила компания «Дюна-инвест», сделка обошлась в 48,89 млн руб. Сведения о продаже появились на площадке «ГИС Торги».

Фотографии и рендеры предоставленв пресс-службой «УГМК-Застройщик».

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