Как предприниматель с Ботаники открыл бизнес перед локдауном и чем помогает соседям

«Многие хотели бы здесь жить, ведь это комфортный район с большим количеством зеленых прогулочных зон, но площадок для строительства не осталось», — говорит Михаил Осинцев.

В Екатеринбурге многие крупные бизнесмены поддерживают большие социальные проекты и участвуют в решении проблем города. Заниматься тем же на уровне своих районов старается и малый бизнес. У таких предпринимателей нет больших бюджетов, собственных благотворительных фондов, прямых выходов на первых лиц города и области. Но есть активная гражданская позиция и желание делать жизнь соседей лучше. В новой рубрике DK.RU решил собрать истории таких людей и поговорить с ними о развитии районов, где они живут и работают.

Гендиректор и соучредитель «НикОс Холдинга» Михаил Осинцев переехал в Екатеринбург из Ирбита 12 лет назад, семь из них прожил в Ботаническом микрорайоне. С прошлого года предприниматель пробует себя в роли общественника: летом в ходе избирательной кампании в гордуму Екатеринбурга он лично общался с жителями и пытался решить их проблемы, а сейчас готовит к запуску свою общественную приемную.

В интервью DK.RU Михаил Осинцев рассказал, как пробовал вести бизнес в разных сферах, зачем ему общественная работа, и чем его привлекает Екатеринбург.

Как давно вы создали компанию? Почему решили заниматься оборудованием для молокозаводов?

— «НикОс Холдинг» был зарегистрирован около четырех лет назад. К тому моменту у меня уже накопился определенный предпринимательский опыт: я пробовал налаживать контрактное производство одежды, заниматься металлоломом, развивать стрит-фуд кафе, затем у меня было три автомойки. В 2020 г. решил продать автомойки и инвестировать в другой проект.

Мы стали выбирать нишу и остановились на проектировании и продажах оборудования для молочной помышленности. Это достаточно конкурентный рынок, на котором борются компании с многолетней историей. Но мы понимали, что можем неплохо реализоваться в таком проекте — у моего компаньона инженерный склад ума, а у меня неплохие управленческие навыки.

Сначала мы планировали не только проектировать, но и производить оборудование самостоятельно. Открыли небольшой цех. Тогда казалось, что производственникам не страшны никакие кризисы. Но буквально через пару недель после того, как мы зарегистрировали компанию, в стране объявили локдаун.

Спустя полгода мы поняли, что работа в таком формате при всех внешних обстоятельствах вгонит нас в большие убытки. Поэтому решили отказаться от собственной площадки в пользу контрактного производства.

Что сейчас представляет собой ваша компания?

— В компании работает около 15 человек, в частности, это менеджеры и небольшой инженерный отдел. Развиваем два направления.

Флагманское направление — оборудование для молочной промышленности. Мы сами его проектируем, после чего по нашим чертежам его производит машиностроительное предприятие, расположенное в другом регионе. Небольшая часть производственного процесса локализована в Екатеринбурге: мы сами делаем шкафы управления, которые помогают обеспечить слаженную работу нескольких единиц оборудования.

Второе направление — промышленный клининг. Занимаемся уборкой территорий и помещений площадью от 1 тыс. кв. м. Оборот предприятия в 2023 г. превысил 75 млн руб.

Кому вы продаете свое оборудование? Есть ли среди заказчиков крупные производители молочной продукции из нашего региона?

— Так сложилось, что среди наших заказчиков нет уральских переработчиков молока. Но география поставок достаточно широкая: самая крайняя точка на западе — Московская область, самая крайняя на востоке — Сахалин. Среди них есть крупные переработчики, продукция которых есть в российских торговых сетях. Есть небольшие производства и семейные сыроварни, которые перерабатывают от 1 тыс. литров сырого молока в сутки. Их продукция представлена в региональных сетях, небольших магазинах, поставляется в школы, детские сады, больницы.

Рынок сбыта достаточно узкий. Чтобы расти дальше, хотим попробовать выйти на рынок СНГ. Уже обращался за консультацией в Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, получил много полезной литературы для изучения и согласие оказать нам поддержку. Надеюсь, в этом году обойдется без неприятных сюрпризов, и у нас все получится.

Почему, работая на рынки других регионов, вы продолжаете развивать компанию в Екатеринбурге? У нас бизнес-климат лучше, чем у соседей?

— Я считаю, что делать бизнес можно в любом месте — и в столичных городах, и на селе, что, кстати, доказывают собственным примером наши заказчики. У каждой территории есть свои ресурсы и возможности, главное ими правильно воспользоваться. В Екатеринбурге, например, есть индивидуальные предприниматели с оборотом в 1 млн руб. в год и есть крупные компании с многомиллиардными оборотами.

Здесь создаются новые возможности, новые смыслы. Взять хотя бы тот факт, что закольцевали ЕКАД, активно строят распределительные центры торговых сетей и маркетплейсов. Наш город превращается в логистическую столицу России.

Возможность переехать в другой регион всегда есть, и, я уверен, что смог бы найти себя везде. Но я патриот Екатеринбурга, считаю наш город лучшим для жизни и бизнеса. В юности я занимался спортом и часто ездил на соревнования в разные города страны. Сейчас часто езжу в командировки. Мне есть с чем сравнить. Мои знакомые из Москвы говорят, что Екатеринбург — один из немногих городов, откуда можно не переезжать в столицу, потому что здесь все есть. Я с ними согласен.

Как давно вы занимаетесь общественной деятельностью? Зачем вам это?

— Город активно развивается, и у меня есть желание быть причастным к его развитию, внести свою лепту. Хочется параллельно с бизнесом делать что-то общественно значимое, показать, что на наше поколение можно положиться, что за нами уверенное будущее. Поэтому около двух лет назад я присоединился к партии, в рядах которой увидел много молодых, амбициозных и неравнодушных людей. В одиночку сложно добиться решения системных проблем или продвинуть какие-то инициативы. Нужна хорошая команда.

В прошлом году баллотировался в депутаты городской думы от округа Чкаловского района, в состав которого входят Ботаника и Вторчермет. Эта территория мне хорошо известна — я семь лет жил на Ботанике и планирую жить здесь дальше.

В думу я не прошел, но была проведена большая работа. Летом мы организовали встречи, собрания и мероприятия в Чкаловском районе. Я посмотрел в глаза полутора тысячам местных жителей, лично пообщался с третью из них. Принимал от них обращения.

Были вопросы, для решения которых я привлекал депутатов от партии. Например, нам удалось сдвинуть с мертвой точки решение проблемы жителей одного из многоквартирных домов, где управляющая компания не выполняла свои обязательства. Иногда были обращения от бабушек по каким-то частным бытовым проблемам — я решал их сам.

С какими системными вопросами обращались жители?

— Большая часть озвученных проблем касалась сферы ЖКХ — работы управляющих компаний, благоустройства.

В некоторых домах на Ботанике созданы ТСЖ. У них свой мир, они сами управляют своими финансами, поэтому с их стороны жалоб практически не было, разве что на необходимость замены лифтов. Многие дворы ограждены заборами, и этот вопрос тоже поднимался на встречах. Но как решать эту проблему я, честно говоря, не знаю. Я пока не очень компетентен в вопросах землепользования. Но людей, которые стремятся защитить свою территорию, тоже можно понять.

В этом же микрорайоне люди жаловались на нехватку парковочных мест. Одни жители предлагали построить многоуровневый паркинг. Другие говорили, что это возможно только в формате точечной застройки внутри двора и выступали против этой инициативы.

Многие хотели бы здесь жить, ведь это комфортный район с большим количеством зеленых прогулочных зон, но площадок для строительства не осталось. Некоторые называют Ботанику «каменными джунглями», но, на мой взгляд, в этом есть своя романтика.

Жители Вторчермета просили оказать содействие в благоустройстве дворов.

Любопытно, что ни на Ботанике, ни на Вторчермете я не слышал ни одной жалобы на нехватку мест в детских садах и школах. Значит, с социальной инфраструктурой все благополучно. Но, возможно, я услышал не всех.

А жалобы на переполненный общественный транспорт были?

— По моим наблюдениям, на Ботанике люди не сталкиваются с дискомфортом при использовании общественного транспорта, потому что практически из любой точки можно пешком дойти до станции метро.

На Вторчермете эту тему затрагивали, но буквально несколько человек. Все-таки там ходят трамваи по выделенной линии, есть возможность объехать утренние пробки. Я сам ездил на встречи на трамвае и не заметил перебоев. Знаю, что в других районах Екатеринбурга эта проблема стоит намного острее.

Сейчас активно обсуждают планы строительства жилья в промзоне на Вторчермете — там, где раньше находился мясокомбинат. Как вы относитесь к этой инициативе?

— Насколько я знаю, часть промзоны простаивает, а часть используется, в том числе, под склады. На подобных объектах не всегда соблюдаются правила пожарной безопасности, с этой точки зрения вынос складов — положительный момент.

Но рядом с зоной будущей застройки есть несколько крупных предприятий, где работает большое количество людей, живущих на противоположной стороне от ул. Титова. Они переживают, что на фоне этого тренда их заводы могут вынести за черту города.

Мне сложно высказываться по этой теме, потому что я не являюсь экспертом в вопросах градостроительства. Необходимо проанализировать кучу данных. У каждой из сторон есть своя позиция. Застройщикам надо заходить в новые проекты, чтобы зарабатывать деньги и обеспечивать людей работой. Чтобы жилье было востребовано, нужны площадки в развитых районах города. Жителям же этих районов важно не потерять рабочие места и возможность пользоваться существующей инфраструктурой. А администрация города стремится развивать город, улучшать условия жизни людей. Поэтому при реализации подобных проектов крайне важно учитывать интересы всех сторон.