Новая зона комфорта: почему ЖК на Урале становятся лучшими по потребительским качествам

Локация и строительство из качественных материалов не всегда гарантируют комфортное проживание. Евгений Мордовин рассказал, как создание инфраструктуры для жизни стало стандартом «УГМК-Застройщик».

В 2023 г. «УГМК-Застройщик» представил в Екатеринбурге сразу два крупных проекта. Как уже рассказывал DK.RU, в ноябре состоялась презентация гастромаркета «Главный» — этим летом он заработает в деловом квартале «Екатеринбург-Сити». А в декабре запущен долгожданный фитнес-клуб сети BrightFit в жилом районе «Изумрудный бор».

Как отмечает гендиректор «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин, сегодня качество жилых проектов определяется не только потребительскими характеристиками дома. Будущие резиденты хотят иметь возможность вкусно позавтракать, отвести ребенка на дополнительные занятия, поплавать в бассейне и получить медицинские услуги, не выезжая из своего жилого комплекса.

В интервью DK.RU Евгений Мордовин рассказал, как меняются подходы застройщиков к созданию инфраструктуры шаговой доступности и какие проекты компания планирует запустить в ближайшее время.

Об итогах и перспективах

По словам Евгения Мордовина, 2023 г. стал рекордным для «УГМК-Застройщик» — по объемам ввода жилья, продажам и новым проектам:

— В 2023 г. введено 90 тыс. кв. м жилья комфорт-, бизнес- и премиум-классов. Сегодня мы занимаем по объему ввода жилья 4-е место в Свердловской области, хотя такой цели перед собой не ставили.

В этом году мы активно развиваем «Екатеринбург-Сити»: завершили строительство гастромаркета, начали возводить Офисный центр на ул. Челюскинцев класса «А», который станет самым большим в Екатеринбурге. Начали проектирование апарт-отеля, включающего большой фитнес-клуб, термальный комплекс с двумя большими бассейнами. Один из них планируется под открытым небом. В этом году начинаем строительство двух жилых башен «Татищев» и «Де Геннин» высотой до 175 метров каждая. Соединятся небоскребы пятиэтажным стилобатом. В нем будет сосредоточена инфраструктура для детей: магазины, рестораны, образовательный центр, а в другой части разместят кафе, спортивную зону со SPA для взрослых.

Приступили к активной фазе реализации курортного проекта «Шермонт» в Шерегеше. Там мы возводим два апарт-отеля по 320 номеров и термальный комплекс. Строим четыре спуска, два горнолыжных подъемника — первый заработаетуже следующем году.

Кроме этого, приступили к строительству уникального многофункционального высотного проекта рядом с Московской площадью в Кемерово.

А как развиваются ваши жилые проекты в Екатеринбурге?

— В январе мы сдали в эксплуатацию клубный дом «На Хохрякова». В ходе реализации этого проекта мы внесли коррективы — чтобы увеличить дворовое пространство и обеспеченность парковочными местами, решили не возводить третью секцию. Считаю, что у нас получился прекрасный клубный дом, который гармонично вписался в существующую застройку. Старинные здания, которые находятся по соседству, — усадьбу XX века Д. Башуровой и деревянный дом конца XIX века мещанина М. Медведева — в перспективе адаптируем под современное использование. В этом году планируем приступить к восстановлению утраченной усадьбы Башуровой, в стенах которой в 2025 г. откроется ресторан русской кухни.

В конце этого года мы завершаем строительство легендарного ЖК «Макаровский».

Что касается «Нагорного», уже завершено строительство первой очереди на пересечении ул. Татищева и Токарей. Начинаем возведение следующей очереди — там появятся два жилых дома, школа и детский сад. Планируем сдать их уже в 2025 г. и продолжить строительство новых секций. Сегодня это первоклассный проект бизнес-класса. Здесь есть единая входная группа, созданная по аналогии с пятизвездочным отелем. Работает фитнес-клуб федеральной сети WorldClass, поликлиника «УГМК-Здоровье», открылся супермаркет «Перекресток». Внутри жилого комплекса большая благоустроенная территория для прогулок. Все это воплощение максимального комфорта и передовых технологий.

Район «Изумрудный бор» развивается быстрее, чем мы планировали. Уже ввели 10 жилых домов общей площадью 150 тыс. кв. м на 2 200 квартир — это уже больше, чем введено в ЖК «Макаровский» и «Нагорный». Сейчас проектируем большую поликлинику и новый квартал жилого района.

Мы видим, что в Екатеринбурге растет объем качественного жилья. Все говорят про экосистемы, кто-то их реализует, а кто-то реализует очень хорошо. Но абсолютно все застройщики понимают, что недостаточно подобрать удачную локацию и построить дом. Если раньше считалось, что достаточно иметь школу, поликлинику и торговый центр в 15 минутах ходьбы от дома, то сегодня покупатель хочет иметь все это в шаговой доступности. Люди хотят видеть в своем жилом комплексе бассейн, поликлинику, рестораны, а лучше протестировать их еще до покупки жилья. Создание инфраструктуры для жизни — это стандарт «УГМК-Застройщик».

Возможно, мы избаловали своего покупателя. Но именно поэтому рынок новостроек Екатеринбурга — один из самых сильных. В рейтингах ЕРЗ.РФ по потребительским качествам жилья в российский топ-10 входят два комплекса из Екатеринбурга. И, что особенно приятно, — это проекты нашей компании — «Макаровский» и «Нагорный».

О фитнес-клубах

На церемонии открытия Bright Fit в «Изумрудном бору» гости отметили, что ранее фитнес-клубы такого уровня открывали только в ЖК премиум- и бизнес-классов.

Вы с этим согласны?

— Да, по своим параметрам, набору функций и тренажеров он не уступает фитнес-клубам, открытым в наших жилых комплексах бизнес-класса.

А что его отличает от других фитнес-клубов?

— В первую очередь масштабы. Новый фитнес-клуб работает в отдельно стоящем здании, которое проектировалось специально для него. Мы выделили большую территорию, возвели высокие потолки и просторные помещения, позаботились о видовых характеристиках.

Мы учли опыт, полученный при реализации проектов WorldClass и Encore Fitness. Помимо залов для тренировок, в BrightFit появилась большая зона отдыха — сауна, кабинеты для массажа и проведения косметологических процедур, солярий. Здесь мы решили сделать два отдельных бассейна — для взрослых и для детей. А во взрослом бассейне сделали пять дорожек по 25 метров длиной.

Почему вы реализовали этот проект с BrightFit, а не с WorldClass?

— Мы всегда работаем с лидерами рынка. Encore — это лидер в сегменте премиум, WorldClass — в бизнес-сегменте. BrightFit уже сегодня является федеральным игроком и лидером в комфорт- и массовом сегментах. И у компании есть планы перевести часть своих клубов в бизнес-класс.

Нам было интересно реализовать совместный проект. У этой компании большие амбиции, мы следим за тем, как развивается эта сеть. Я уверен, что все у них будет хорошо, и после появления клуба в «Изумрудном бору» сеть будет расти еще быстрее.

EncoreFitness в «Башне Исеть» вы запустили в 2022 г. Как он себя показал? Раньше в Екатеринбурге не было клубов такого формата.

— EncoreFitness оказался очень востребованным. Нас радует, что в городе есть люди, которые ценят качественный фитнес и качественные услуги в сфере спорта, отдыха и индивидуальных тренировок. Реализовано 1,5 тыс. абонементов, мы вышли на плановый показатель. Вводить в продажу дополнительные абонементы мы не планируем, хотя желающие их приобрести есть.

С учетом спроса на качественный отдых в следующем году в EncoreFitness мы планируем расширить зону SPA. Сейчас она занимает только один этаж, а будет занимать два — шестой и седьмой.

Для комфорта резидентов и гостей «Башни Исеть» мы развиваем и дополнительные сервисы. Недавно открыли на 22 этаже небоскреба Центр тибетской медицины. Здесь трудится опытная команда специалистов из Китая. Они владеют основными методиками и практиками китайской традиционной медицины.

Вообще, читая отзывы, мы видим, что фитнес-клубы часто являются причиной покупки недвижимости в наших жилых комплексах. Людям нравится, что в шаговой доступности есть прекрасные комплексы, где можно не только поддерживать себя в форме, но и отдыхать. Нам это очень импонирует.

О ресторанах

Еще одна неотъемлемая часть жилых проектов «УГМК-Застройщик» — кафе и рестораны.

Расскажите, на что вы ориентируетесь, когда выбираете формат и концепцию таких заведений?

— Кафе и рестораны для нас — очень важный элемент комфорта в наших проектах. Мы понимаем, что для полноценной жизни резидентов нужны вкусные завтраки, хорошие семейные рестораны, тематические рестораны, детские заведения.

Операторов мы подбираем очень тщательно. Никогда не строим помещение с функцией общепита просто для того, чтобы сдать его кому-то в аренду.

Мы работаем с лидерами рынка, которые имеют большие компетенции. Увлекаем потенциальных операторов нашими жилыми проектами — их местом расположения, высотой потолков, парковкой, видами из окон. Мы заинтересованы в том, чтобы они загорелись и увидели в этом помещении будущий ресторан, который станет лучшим в Екатеринбурге. И уже после этого их задача — заинтересовать нас своей концепцией.

У нас хорошо складываются отношения с компанией Good Community Руслана Мухаметшина. Их заведения динамично развиваются в «Башне Исеть», недавно они открыли ресторан в «Хаятт Ридженси», взяли в управление гастромаркет. Это молодая команда, которая объединяет специалистов с большим опытом работы на рынке. Помимо проектов в Екатеринбурге, мы пригласили их и в Шерегеш.

Среди наших партнеров — настоящий гуру ресторанного бизнеса Кирилл Шлаен. Все его концепции максимально продуманные, выверенные, всегда попадают в точку. В ЖК «Макаровский» ему удалось создать феерический ресторан «Большой Грузинский», который стал лидером на рынке Екатеринбурга. С удовольствием продолжим сотрудничество с ним по другим проектам.

Мы также начали работать с другими известными в городе рестораторами. Пока не буду раскрывать их имена, но отмечу, что через полтора года у нас появятся новые заведения с интересными концепциями.

И уже ни для кого не секрет, что в феврале в «Макаровском» открылся ресторан «Маша и Медведь». Это первый в России и третий по счету ресторан этой сети. В нем — большие детские игровые комнаты, помещения для развития, образования и общения. Посмотрим, как будет реализована концепция и какой отклик она получит у гостей.

Планируете ли вы открывать в своих жилых комплексах новые кафе и рестораны?

— Экосистемы наших жилых комплексов предполагают наличие гастрономических заведений. Чем больше, тем лучше. Рестораны планируем открыть в премиум-проекте «На Октябрьской», жилом районе «Изумрудный бор», в строящихся очередях ЖК «Нагорный», «Никольский». Гастрономическая атмосфера всегда создает хорошее настроение, располагает к общению.

Кроме того, мы сосредоточились на развитии гастромаркета «Главный», который планируем запустить в преддверии Дня города. Гастромаркет займет два этажа. На первом откроются 25-30 корнеров, которые будут ориентированы на быструю подачу блюд. А на втором этаже будут работать восемь полноценных ресторанов. Здесь сможет одновременно разместиться до 5 тыс. человек. Уверен, что он будет востребован у резидентов и гостей «Екатеринбург-Сити». Всего на территории делового квартала ежедневно будут находиться более 23 тыс. гостей и резидентов.

О детских садах и школах

Среди резидентов новых жилых комплексов всегда много семей с детьми. Это создает дополнительную нагрузку на существующие в районе детские сады и школы. «УГМК-Застройщик» активно участвует в решении и этого вопроса. А также создает возможности для работы в ЖК центров дополнительного образования и досуга. В «Макаровском» работают два детских сада — «Мир открытий» и SunSchool. В «Нагорном» функционируют детское пространство MAMARADA и клуб KIBERone.

Самое ожидаемое событие в «Изумрудном бору» — это появление школы и детского сада. Когда начнется строительство этих объектов?

— Детский сад на 350 мест мы спроектировали еще в 2020 г. Прошли государственную экспертизу. Земельный участок для строительства передан на баланс муниципалитета. Проект включен в бюджет муниципалитета. Рассчитываем, что в этом году начнется строительство.

Проектирование новой школы мы завершили в 2021 г., также прошли государственную экспертизу. Чтобы приступить к строительству быстрее, мы предложили администрации Екатеринбурга государственно-частное партнерство. По условиям концессии, мы как застройщик должны завершить строительство школы в течение двух лет. И еще в течение пяти лет будем ее эксплуатировать, чтобы через семь лет вернуть вложенные средства.

Мы понимаем, что это решение позволит повысить качество жизни семей с детьми. Уже сейчас в «Изумрудном бору» живет 2,2 тыс. семей, через три года цифра увеличится вдвое. И вопрос с местами в школах станет насущным.

Это здание будет необычным с архитектурной точки зрения?

— Это уникальный проект, который будет отражать творческий уклон этого учебного заведения. Как мы уже рассказывали, в новом здании будет работать одна из лучших гимназий Екатеринбурга — «Арт-Этюд».

Школа будет находиться на территории Калиновского лесопарка. У нее нестандартный архитектурный облик. Она будет превосходить другие образовательные учреждения города по площади благоустройства и по площади на одного учащегося. Образовательное учреждение будет рассчитано на 1 100 школьников и на 280 учащихся, которые будут получать дополнительное творческое образование. Здесь будет много творческих, актовых и театральных залов.

Техническое задание на проектирование школы давали специалисты управления образования администрации Екатеринбурга. В проекте учли все, чтобы реализовать мечту и создать уникальную школу для творчества. Мы рассчитываем, что это будет такой же знаковый объект, как губернаторский лицей в Солнечном.

Еще одну школу вы планировали построить на территории делового квартала «Екатеринбург-Сити». На какой стадии реализации этот проект?

— Мы завершили работу над эскизным проектом и приступили к проектированию. Рассчитываем в 2024 г. начать строительство. Это будет современная пятиэтажная школа с панорамными окнами, вторым светом и классами-трансформерами. Ее площадь — 12 тыс. кв. м. Здесь сможет учиться 300 человек.

Мы рассчитываем, что в новом здании откроется филиал гимназии №212 для учащихся 6-11 классов. Важно, чтобы ребята в этом возрасте видели достижения города, тянулись вверх, стремились развиваться. А действующее здание гимназии №212 продолжит работать как начальная школа.

Есть информация, что инфраструктура для детей появится и в ЖК «Нагорный». Поделитесь планами?

— Мы приступили к возведению двухэтажного встроенного детского сада на 120 мест с высокими потолками, панорамными окнами. Помещения групп сделаем многофункциональными — их пространство может трансформироваться для проведения досуговых и развивающих мероприятий как с малышами 2-3 лет, так и с детьми более старшего возраста. Это будет второе частное дошкольное учреждение «Мир открытий». Его планируем сдать в 2025 г. Кроме того, в перспективе строительство современной школы на 1125 мест в третьей очереди ЖК «Нагорный».

О благоустройстве

Чтобы екатеринбуржцы были довольны жизнью в мегаполисе, недостаточно создавать социальную и общественную инфраструктуру. Многое зависит и от качества городской среды.

Расскажите, какие ключевые проекты по благоустройству в этом году удалось реализовать вашей компании?

— Мы уделяем большое внимание благоустройству территории наших жилых комплексов. Работаем по своим стандартам. Недавно решили посчитать, сколько деревьев мы высаживаем. Оказалось, что к настоящему моменту в «Изумрудном бору» мы высадили уже более 11 тыс. деревьев и кустарников. Жителям очень нравятся наши зеленые дворы. Они часто размещают в соцсетях фотографии из наших жилых комплексов, и со стороны кажется, что человек находится не во дворе своего дома, а где-то в отпуске, за городом.

Еще одно направление, в которое мы влюблены — это архитектурная подсветка. Ночью она формирует новый облик центра города. В этом году мы сделали аллею цветных деревьев на набережной городского пруда, которая стала нашим подарком к 300-летию Екатеринбурга. Провели реновацию архитектурной подсветки наших знаковых объектов — отеля «Хаятт Ридженси» и делового дома «Демидов».

Мы занимаемся архитектурной подсветкой не только общественных пространств в центре города, но и наших жилых комплексов в других районах Екатеринбурга — таких как ЖК «Макаровский», «Нагорный», «Изумрудный бор».

А в следующем году, когда заработает гастромаркет «Главный», мы также планируем реализовать его архитектурную подсветку. Особенно красиво это будет выглядеть зимой.

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