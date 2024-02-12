В Екатеринбурге появились слухи о продаже «Пассажа»

Предполагаемую сделку оценивают в 8 млрд руб., при этом официально руководители торгово-развлекательного центра отрицают возможность продажи. Инсайдеры говорят, что переговоры могут вестись годами.

Торговый центр «Пассаж» в центре Екатеринбурга могут продать. Об этом, ссылаясь на источник на рынке недвижимости, знакомый с совладельцем «Общества Малышева 73» Игорем Заводовским, пишет 66.RU. Официально руководители торгового центра эту информацию не подтверждали. Директор «Пассажа» Дмитрий Сарапульцев подчеркнул изданию, что «информация абсолютно не соответствует реальности».

Объект, по данным источника, могут оценить в 8 млрд руб. Это сумма, которая может полностью устроить продавца, но для потенциального покупателя показаться все же слишком высокой — на то, чтобы отбить инвестиции, потребуется 15 лет.

Инсайдер считает, что причин для продажи может быть несколько. Это и попытка «приколотить» деньги до мартовских выборов, и оценка стоимости всего бизнеса исходя из цены «Пассажа», и необходимость финансирования вокзала – торгового центра «Золотой».

Читайте также: Ждем только «Золотой»: в Екатеринбурге «заканчиваются» новые ТЦ

Эксперты рынка говорят, что слухи о продаже «Пассажа» не значат, что объект на самом деле будет продан в ближайшее время. Переговоры могут вестись несколько лет.

Напомним, сейчас еще два торговых центра города переживают реконцепцию. ТЦ Sila Voli на ул. Карла Либкнехта из места, где продавалось все для спорта, станет интерьерным центром, обновление должны презентовать горожанам в ближайшее время. «Сити-Центр» на ул. Ленина задумано превратить в модное пространство, в котором смогут представлять и продавать свои коллекции молодые дизайнеры, также там запустят множество общественных мероприятий и организуют фуд-корт.

Ранее собственники сменились у ТЦ «Апельсин», «Радуга Парк», «Дирижабль» и «Алатырь».