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За выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафы

За выезд на трамвайные пути автомобилистам Екатеринбурга будут грозить серьезные штрафы
Иллюстрация: DK.RU

Администрация города посчитала, сколько часов трамваи простаивают из-за выехавших на ух пути автомобилистов и дальнейшие убытки «Гортранса». Возмещать деньги предстоит нарушителям ПДД.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Власти Екатеринбурга решили бороться с автомобилями на трамвайных путях многотысячными штрафами. Машины выезжают на пути, чтобы объехать пробки, практически по всему городу. Сложнее всего ситуацию в Академическом, куда трамвай был запущен совсем недавно.

В телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» — неофициальном канале мэрии города — говорится, что в первые два месяца 2024 г. суммарный простой трамваев из-за автомобилей на путях достиг нескольких десятков часов. «Гортранс» несет серьезные убытки, чтобы их покрыть, было решено через суд взыскивать штрафы с автовладельцев.

В канале уточняют, что «ставший традиционным выезд на трамвайные пути в Академическом и часовая остановка движения трамваев в обе стороны может обойтись виновнику в десятки тысяч рублей».

В пресс-службе администрации намерения разработать такие меря подтвердили, точные сроки при этом не называются.

Напомним, ситуация с общественным транспортом в Екатеринбурге остается сложной с осени 2023 г. Горожане жалуются, что трамваи, троллейбусы и автобусы ходят редко, при этом уже через две остановки от депо они полностью забиты. В середине января частные автобусные перевозчики встретились с Рустамом Галямовым, вице-мэром города, который с начала этого года курирует транспортную сферу. 

Перевозчики пояснили, что выпускают на маршруты только 60% автобусов и, если ситуация не поменяется, их станет еще меньше, всего 20%. Чтобы автобусов стало больше, необходимо пересматривать контракты, заключенные ранее между частниками и мэрией.

Ранее на DK.RU: В центре Екатеринбурга перекрыли три улицы. Это спровоцировало круглосуточные пробки

Автор: Александра Клименко
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