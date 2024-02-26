ДК им. Горького в Екатеринбурге снова пытаются продать

Пятиэтажное здание, построенное век назад, оценивают в 320 млн руб. Два года назад стоимость была на треть ниже, но покупателей на недвижимость в центре города не нашлось.

В Екатеринбурге выставили на продажу дом культуры им. Горького, расположенный на ул. Первомайская. Пятиэтажное здание, построенное в 1926 г., продают на «Авито» за 320 млн руб. В объявлении указано, что дом сейчас частично сдан в аренду.

Здание уже выставляли на продажу в 2022 г., тогда цена составляла 200 млн руб., продавец обещал, что сделка пройдет без комиссии для покупателя.

Напомним, в середине февраля на продажу в пригороде Екатеринбурга выставили особняк. Дом оценили в 115 млн руб., он раположен в селе Кашино рядом с Сысертью, на территории гольф-курорта Pine Creek, на второй линии от гольф поля. Объявление о продаже опубликовано на ЦИАН.

Чуть ранее на продажу был выставлен особняк «Рязанов». Он расположен на берегу Исети, на пepесечении ул. Горькoгo и Kaрла Mаpксa. Особняк входит в комплекс из трех объектов, построенных в 2017 г., девелоперским проектом занимался предприниматель Олег Флеганов. Площадь здания с мансардой составляет 4 910,6 кв.м. Высота потолков варьируется от 3,6 м до 5 м. В здании есть подземный паркинг на 42 машиноместа.

Также DK.RU писал, что офис в центре города сейчас продает УБРиР, появлялись слухи и о возможной продаже ТРЦ «Пассаж».