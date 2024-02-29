Ген Уральского предпринимательства. Турчаниновы-Соломирские

Торговая империя, основанная на уральских заводах, стала притчей во языцех: 120 лет судов за наследство, любовные связи с царями, дружба с декабристами – такому сюжету позавидует любой режиссер.

Династия Турчаниновых-Соломирских — сысертская династия уральских заводовладельцев, известная и залегендированная. Причем легенды, которые дошли до наших дней, складывались начиная с XVIII в. У этой династии много ветвей и потомков, самые известные живут в Кировграде, Нижнем Тагиле, Нижнем Новгороде, в Италии и Франции, а многих мы еще не знаем.

Турчаниновы-Соломирские как заводовладельцы и предприниматели внесли большой вклад не только в развитие Урала, экономику России, но и в культуру, являясь благотворителями и меценатами. Последний представитель династии, который владел заводами, встретил старость в СССР как сторож будущего Свердловского областного краеведческого музея. Он умер в 1923 г.

А началось все в 1757 г. Тогда соликамский купец, владелец солеварен и медеплавильного завода приезжает на Урал, в Сысерть. Историю основанной им династии рассказал DK.RU Александр Савичев, историк, краевед, педагог и экскурсовод Сысерти. Специально для проекта «Ген уральского предпринимательства».

Когда и как появилась эта династия?

— Алексей Федорович Турчанинов создал свое состояние на производстве посуды в Соликамске. Также у него там были солеварни и медеплавильное производство. Родившийся приблизительно в 1704 г., он приехал сюда уже в возрасте 50 лет, а умер в 1787 г. То есть прожил долгую жизнь, многое успев сделать.

У него было два брака, что тоже редкость для того времени. Считается, что первый брак был заключен по расчету (хотя тут никого не спросишь о чувствах), и с этим связывают появление его фамилии. По одной из версий, Турчанинов взял ее у первой жены. По другой, его семья имеет какие-то корни в Иркутске, потому что там в это время задокументировано еще несколько Турчаниновых.

Все восемь детей Алексея Турчанинова появились на свет, когда ему было уже за 60, во втором браке с крепостной крестьянкой, что опять же необычно для того времени.

…Всегда веселюсь, когда в Сысерть приезжают люди и спрашивают: «А что у вас тут Демидовы сделали?». А Демидовы в Сысерти ничего не сделали, они просто мимо проезжали. Касли и Кыштым — демидовская сторона, Ревда — тоже, а вот Сысерть — столица Турчаниновых-Соломирских.

Многие историки до сих пор задаются вопросом: как Турчанинову досталась такая вкусная территория, как он обошел Демидовых и Строгановых? На эту тему попадаются разные источники, но полной картины они не дают. Есть только гипотезы. Например, в книге «Род Турчаниновых», изданной в 2008 г., описана версия, что Турчанинов — незаконнорожденный сын одной из российских императриц.

Так или иначе мы точно понимаем, что в 1757 г. Турчанинов начинает бороться за сысертские заводы. Здесь было много железных и медных рудников, а у Турчанинова уже глаз был набит на историю с добычей, переплавкой и переработкой меди в изделия. В 1759 г. он становится полноправным владельцем этой большой территории, куда, кроме Сысерти, относились еще Северский поселок и Полевской.

Как можно описать его личность и характер?

— Турчанинов был суров. Есть легенда, опубликованная в 1883 г. в журнале «Исторический вестник». Там рассказывается, что Турчанинов использовал труд нелегальных рабочих при перестройке плотины в 1764 г. Однажды при появлении надзорных органов он поднял затвор плотины и смыл людей.

Это сразу вызывает ассоциацию с Демидовыми, про которых также рассказывают, что они затопили в подвале своих людей, чтобы не попасться на чеканке денег. Само по себе напрашивается: если ты хочешь стать известным заводовладельцем на Урале, тебе надо кого-то затопить. Подтвердить обе эти легенды сложно — документов кот наплакал.

Также, опираясь на легенду, мы можем сказать, что Турчанинов был совестливым человеком. Однажды архитектор, который курировал стройку храма Симеона и Анны в Сысерти, нагрубил Турчанинову, и тот приказал его высечь, но потом дал ему 5 тыс. руб. за то, что его наказал. (По тем временам это были большие деньги, на них можно было купить особняк в Екатеринбурге — прим. ред.).

Кроме того, надо понимать, что человек был 100% со смекалкой и с предпринимательской жилкой. Приехав в Сысерть, он не просто стал развивать заводы, он их перепрофилировал. Он понял, что они специализируются на сырье, но на нем далеко не уедешь — надо делать изделия. Он начинает этим заниматься, и они продаются гораздо дороже, чем сырье.

Продукция сысертских заводов, ФОТО: Книга Александра Савичева "49 историй"

Кроме того, он понимал, что труд на производстве тяжелый, что все держится на людях и их надо поддерживать. И он строит больницу и вводит профориентацию на заводах. Его больница — одна из первых публичных больниц в России (самая первая была открыта в 1763 г. по приказу Екатерины II в Москве, это Павловский госпиталь, прим. ред.)

Еще одна из его черт — страсть к коллекционированию. Он собирал предметы искусства. Многие путешественники, которые приезжали к нему, отмечали, что Турчанинов в Сысерти создает маленький Санкт-Петербург.

Однако он любил не только европейские вещи. В Сысерти было много артефактов восточной культуры. Например, там можно было увидеть фонтан, где струйки воды бьют из четырех китайчонков с лягушонком. Таких отголосков восточной культуры на Урале благодаря ему было много.

Когда я несколько лет назад работал на форуме в Бурятии, нам с коллегами-историками удалось найти упоминание о том, что Турчанинов торговал на границе с Китаем еще в 1740-х гг. Сейчас это граница с Монголией. Так что не я первый сысертчанин, побывавший в этих местах.

С точки зрения личности показательной можно считать историю с Пугачевским восстанием. В феврале 2024 г. исполняется 250 лет, как Сысерть отбила атаки Пугачева и тем самым были спасены не только Сысерть, но и Екатеринбург и Средний Урал. Вообще на Урале было только два подобных прецедента с Пугачевым — в Сысерти и в Ирбите.

Гора Бессонова кон. XIX - нач ХХ вв.

С вершины г. Караульная пугачевцы атаковали из пушек, поэтому гора получила множество народных названий: Бесова, Бессонова, Бесенова. ФОТО: Сообщество во ВКонтакте "ФотоСысерть", наши дни

Что делает Турчанинов? За год до события он понимает, что Пугачев сюда неминуемо придет, он останавливает работу завода в Сысерти и начинает готовиться к обороне. Всю переписку этих лет, все документы он приказывает сохранять.

Когда Пугачевское восстание заканчивается, он предъявляет переписку как доказательство того, что он организовал оборону города и отбил его. Спустя 9 или 10 лет после этого он получает дворянство из рук Екатерины II, причем потомственное.

Дворянская грамота Турчаниновых до сих пор хранится в Областном краеведческом музее в Екатеринбурге. Там написано: «Ты, Турчанинов, своим бдением учинил государству услугу».

Еще один показательный момент. Когда я несколько лет назад писал исследовательскую статью по поводу Пугачевского восстания, обнаружилось, что в документах Турчанинова количество нападающих измеряется сотнями — примерно 600-800 человек, а в тех, которые он отправлял в Санкт-Петербург, тысячами — 6-8 тыс.человек. Такой вот человек с хитринкой. За 250 лет ничего не изменилось — мы все так же любим цифры.

А что можно считать наследием первого Турчанинова? Что входило в ту империю, которую он создал?

— По сути, весь исторический центр Сысерти, все здания, которые сохранились с ХVIII в., — все это турчаниновское. Например, здание главного управления Сысертского горного округа постройки 1779 г. Его закончили ремонтировать в прошлом году. Сейчас в нем на первом этаже располагается краеведческий музей, а на втором — культурно-выставочное пространство. Храм Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы — главный храм и доминанта города — был построен также Турчаниновыми.

Исторический центр Сысерти. Источник: группа во ВКонтакте "ФотоСысерть"

Когда в 2021 г. мы ставили памятник Алексею Турчанинову, скульпторы попросили составить список того, чем он владел, мы с сотрудниками краеведческого музея и другими экспертами попытались собрать данные о его владениях в одном документе. Тогда мы поняли, что это не так просто сделать — Турчанинов создал огромную империю.

У него были заводы в Сысерти, Полевском и Северском, а также промышленное производство в Соликамске, в том числе солеварни. У него были свои пристани на Чусовой, чтобы торговать железом. А в Ирбите и Нижнем Новгороде были свои торговые площадки, так как там проходили самые крупные ярмарки России. У Турчанинова вообще было имущество во всех значимых экономических местах России, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Известно, что крестьян на свои предприятия он привозил из Пензы, Владимира и Рязани.

В Соликамске он у одного из Демидовых покупает первый ботанический сад Российской империи. Потом потомки его разрушают, но сам факт! Вообще между заводовладельцами на Урале была некая культурная конкуренция — соревнования ботанических садов, скульптур, фонтанов. Да и количество заводовладельцев на самом деле не ограничивается Демидовыми и Турчаниновыми, были вот еще Яковлевы, но о них мало кто знает.

При Турчанинове в Сысерти появился первый зоопарк. Это зверинец на 60 га. По некоторым источникам, там жили лоси, верблюды и даже россомахи. Точное описание зоопарка есть у Петра Симона Палласа, это немецкий и русский ученый-энциклопедист, естествоиспытатель и путешественник, который состоял на русской службе в 1767-1810 гг.

В Сысерти многие считают, что Алексей Турчанинов ее основатель, хотя это не так. Он много для нее сделал, но поселок и первый завод основал Вилим Иванович де Геннин, действуя в государственных интересах.

Как этим наследством распорядились потомки Турчанинова?

— Далеко не все Турчаниновы стремились развивать дело основателя династии, но много кто жил благодаря ему не только на Урале, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Из наиболее заметно выделяющихся веток — ветка его сына Петра Алексеевича Турчанинова и дочери Натальи Алексеевны Колтовской. После Натальи появляются незаконнорожденные дети Соломирские, которые к концу XIX в. становятся основными владельцами сысертских заводов.

Наталья Колтовская была обладательницей сурового отцовского нрава. Чем она действительно была знаменита, так это судебными тяжбами. К концу ее жизни это стало доходить до безумия, а началось все с того, что она стала судиться со своим мужем по причине того, что ее выдали замуж против ее воли. Поверенным в ее судебных делах, или юристом, был Гавриил Романович Державин — русский поэт и драматург, просветитель России. Он посвятил ей одно из своих стихотворений.

Есть версия, что одним из фаворитов этой уральской барышни, которая в ходе своих тяжб начинает биться во все императорские двери, был Павел I. Несмотря на то, что он был императором, правильнее все же сказать, что это он был ее фаворитом, а не наоборот. Когда Александр I (сын Павла I) приезжал в Сысерть в 1824 г., он здесь не остановился ночевать именно поэтому, считают некоторые исследователи.

Наталья Алексеевна была женщиной бойкой и обладала даром охмурять всех, кто попадал в круг ее общения. Так она познакомилась с Дмитрием Татищевым, дипломатом, дальним родственником Василия Татищева, и у них появились дети.

От первого брака у нее было трое детей, а от второго двое — Павел и Владимир. Им не дали фамилию Татищевых, потому что они родились не в браке. Но у Татищева в предках были смоленские князья Соломерецкие. И вот для этих детей придумывается новая фамилия — Соломирские. Они, как показала история, унаследовали материнскую и дедову хватку в делах. Поэтому знаменитая династия сысертских заводовладельцев в истории сохранилась как Турчаниновы-Соломирские.

Портрет Павла Соломирского, худ. А.И. Клюндер, 1839 г.

После завершения тяжбы с мужем Наталья Колтовская судилась с матерью, другими родственниками. Вообще потомки Алексея Турчанинова долго и много судились за наследство: судебные тяжбы длились 120 лет! Они пытались забрать, выкупить или обменять друг у друга части его империи, но именно Колтовская собрала вокруг себя максимум его наследства. Основную часть паев она передает во владение своему сыну Дмитрию. Его сын Дмитрий Павлович Соломирский становится последним частным заводовладельцем Сысерти.

К концу жизни Наталья Колтовская «отреклась» от своих детей и стала судиться с ними. Когда я приехал Санкт-Петербург в 2012 г., я специально зашел в Александро-Невскую Лавру — я знал, что там похоронены Алексей Турчанинов и Наталья Алексеевна. Памятник основателя династии я нашел быстро, а вот надгробную плиту Натальи не сразу. На ней по-дореволюционному написано «временный». То есть она так хорошо поконфликтовала со своими детьми, что они ей даже красивое надгробие не сделали.

Тем не менее эта женщина внесла неоспоримый вклад в нашу историю своим характером и жизненной позицией. Дом Турчаниновых-Соломирских в Екатеринбурге был напротив дворца Расторгуевых-Харитоновых прямо на Вознесенской горке. Там она принимала у себя декабристов — Михаила Пущина и других. Это тоже показательно с точки зрения того, как она относилась к России и какого была нрава: в 1810–1820-х гг. было очень опасно принимать у себя в доме вольномыслящих людей.

А как Турчаниновы-Соломирские пережили революцию? Что стало с их империей и с ними самими?

— В начале ХХ века на Сысертских заводах были крупные забастовки рабочих. Товарищ Свердлов очень сильно любил наши заводы. Он приезжал сюда и общался с рабочими как студент и товарищ Андрей. Жена Свердлова — Клавдия Тимофеевна Новгородцева преподавала в одной из сысертских школ. Советские краеведы считали ее матерью сысертской революции. Понятно, что в 1905 г. в Сысерти прошла одна из самых больших забастовок на Урале. Товарищ Ленин потом хвалил сысертских рабочих за то, что они хорошо боролись за свои права.

Забастовка рабочих на сысертском заводе Турчаниновых-Соломирских

После этих событий Дмитрий Соломирский решает продать свои заводы. Хотя рабочие относились к нему хорошо, ему не удалось избежать покушения. Он попытался заступиться за своего приказчика, который издевался над рабочими, поэтому в него тоже начали стрелять.

В 1912 г. появляется Сысертское акционерное общество — «Сысертская горнодобывающая компания», где у Соломирского остается только чуть-чуть акций. Остальную долю он продает англичанам. Еще часть акций имелась у потомков Петра Алексеевича Турчанинова (брата Натальи Колтовской).

История Турчаниновых-Соломирских как заводовладельцев завершается в 1919 г., когда в России устанавливается власть народа и начинается национализация. Англичане, купившие основную долю акций, смогли попасть в Сысерть только в 1925 г. До 1930 г. завод был передан им в концессию, потом он окончательно перешел государству, а англичане по суду получили неплохую сумму денег.

На мой взгляд, Турчаниновы-Соломирские вовремя решили продать завод. Еще до этого дочь Дмитрия Соломирского принимает католичество и вместе с матерью уезжает во Францию. Но он не переезжает — остается на заводах и заканчивает свою жизнь как один из сторожей будущего Свердловского областного краеведческого музея.

Много своего имущества он раздал и подарил. Он один из благотворителей Оперного театра. Благодаря Соломирскому появляется музыкальное училище в зале Маклецкого. По сути, училище Чайковского считает своим отцом-основателем именно Дмитрия Павловича Соломирского.

Он много подарил музеям Москвы, в Амстердаме тоже есть коллекции Соломирского. То есть он активно дарил, всю жизнь был меценатом и благотворителем, закончив свою жизнь как бедный человек.

Потомки Турчаниновых-Соломирских сейчас живут по всему миру. У некоторых есть интересные семейные артефакты, у итальянской ветки, у Маурицио Котто, есть своя картинная галерея, где сохранился портрет Алексея Федоровича Турчанинова, по которому в Сысерти был сделан памятник.

Сейчас существует съезд Демидовых — когда все потомки встречаются и общаются, я хочу организовать съезд Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Но пока это только планы.

P.S.

Буквально перед Новым годом про Дмитрия Павловича Турчанинова-Соломирского, последнего заводовладельца Сысерти, был снят документальный фильм. Его пока нет в общем прокате. Первый показ состоялся в Сысерти 16 февраля 2024 г., второй прошел в Екатеринбурге в Областном краеведческом музее 27 февраля.

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