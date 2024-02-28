Концессии на стопе. Инвесторов смущает высокая ключевая ставка

В Екатеринбурге с помощью концессий решаются такие важные вопросы, как покупка общественного транспорта, строительство школ, трамвайных веток. По крайней мере, это было запланировано на 2024 г.

На данный момент стоимость проектов выросла. Участники отказываются заходить в сделки. Заключать концессии с инвесторами мешает высокая ключевая ставка. Об этом на заседании гордумы рассказал вице-мэр Рустам Галямов.

«Если ключевая ставка будет нормальной, то концессия — один из механизмов строительства. На сегодняшний день, когда ставка 16%, это неподъемные деньги, никто в это заходить не будет», — сказал Рустам Галямов, цитата по 66.RU.

Концессии включают в себя не только затраты на строительство, но и на содержание объектов, объяснил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Алексей Корюков. При работе в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) привлекают заемные деньги. Если ключевая ставка 16%, как сейчас, то процент по кредиту вырастает до 20–22. В этом случае плата муниципалитета становится очень высокой.

По механизму ГЧП планировалось строить физкультурно-оздоровительный комплекс на Широкой Речке. Теперь в мэрии рассматривают и другие варианты финансирования.

На текущий момент вопрос в проработке, на рассмотрении находится несколько вариантов финансирования строительства этого объекта и других. По информации департамента экономики, была заинтересованность одного из потенциальных концессионеров в строительстве футбольного поля рядом, а не ФОКа. Но он «ушел думать», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в 2024 г. мэрия Екатеринбурга планировала отдать в концессию девять объектов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым власти города намерены заключить концессионные соглашения. Ориентировочная стоимость капитальных затрат — более 30 млрд руб.

Самый капиталоемкий объект — трамвайная ветка в Академический: 27,25 млрд руб. Инвестору предстоит построить 24,5 км путей, реконструировать еще 1,7 км. Создать трамвайное депо и три тяговых подстанции. Часть средств на эти цели — 8 млрд руб. — мэрия планировала попросить из федерального бюджета.

Далее по убыванию — школа на Эльмаше: 3,1 млрд руб. Здание учебного заведения на 1100 мест построят в границах Шефская — проспект Космонавтов — отвод железной дороги — Калиновский лесопарк. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Это здание займет гимназия «Арт-Этюд».

На третьем месте сети уличного освещения: 1,95 млрд руб. Концессионер должен будет реконструировать 44 объекта. О планах внедрения в Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства интеллектуальной системы освещения чиновники горадминистрации говорили еще в конце 2018 г.

Также ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга планирует отдать в концессию «Водоканал». Предполагается, что концессия будет связана с разработкой новой схемы водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга, которую должны разработать к лету 2024 г. В заключении концессии заинтересованы два-три крупных игрока. Сейчас решается вопрос о том, что именно получит инвестор — все муниципальное предприятие или отдельные системы и объекты «Водоканала».

Кроме того, мэрия хотела бы передать в концессию и Шарташский лесопарк. Территорию Шарташского лесопарка планировали благоустроить к 2022 г. Пока денег на реализацию проекта не нашлось, но городские власти не готовы отказаться от этой идеи. Они намерены привести в порядок заброшенные участки парка за счет средств бюджета, а потом развивать территорию в формате концессионного соглашения.

Концессия подразумевает передачу государственного имущества частной компании на определенный срок взамен на инвестиции.

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