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Концессии на стопе. Инвесторов смущает высокая ключевая ставка

Концессии на стопе. Инвесторов смущает высокая ключевая ставка
Иллюстрация: DK.RU

В Екатеринбурге с помощью концессий решаются такие важные вопросы, как покупка общественного транспорта, строительство школ, трамвайных веток. По крайней мере, это было запланировано на 2024 г.

#ГОРОД#НОВОСТИ

На данный момент стоимость проектов выросла. Участники отказываются заходить в сделки. Заключать концессии с инвесторами мешает высокая ключевая ставка. Об этом на заседании гордумы рассказал вице-мэр Рустам Галямов.

«Если ключевая ставка будет нормальной, то концессия — один из механизмов строительства. На сегодняшний день, когда ставка 16%, это неподъемные деньги, никто в это заходить не будет», — сказал Рустам Галямов, цитата по 66.RU.

Концессии включают в себя не только затраты на строительство, но и на содержание объектов, объяснил председатель комитета по строительству администрации Екатеринбурга Алексей Корюков. При работе в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) привлекают заемные деньги. Если ключевая ставка 16%, как сейчас, то процент по кредиту вырастает до 20–22. В этом случае плата муниципалитета становится очень высокой.

По механизму ГЧП планировалось строить физкультурно-оздоровительный комплекс на Широкой Речке. Теперь в мэрии рассматривают и другие варианты финансирования.

На текущий момент вопрос в проработке, на рассмотрении находится несколько вариантов финансирования строительства этого объекта и других. По информации департамента экономики, была заинтересованность одного из потенциальных концессионеров в строительстве футбольного поля рядом, а не ФОКа. Но он «ушел думать», — рассказали агентству в пресс-службе мэрии.

Напомним, что в 2024 г. мэрия Екатеринбурга планировала отдать в концессию девять объектов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список объектов, по которым власти города намерены заключить концессионные соглашения. Ориентировочная стоимость капитальных затрат — более 30 млрд руб.

Самый капиталоемкий объект — трамвайная ветка в Академический: 27,25 млрд руб. Инвестору предстоит построить 24,5 км путей, реконструировать еще 1,7 км. Создать трамвайное депо и три тяговых подстанции. Часть средств на эти цели — 8 млрд руб. — мэрия планировала попросить из федерального бюджета.

Далее по убыванию — школа на Эльмаше: 3,1 млрд руб. Здание учебного заведения на 1100 мест построят в границах Шефская — проспект Космонавтов — отвод железной дороги — Калиновский лесопарк. Уже разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы. Это здание займет гимназия «Арт-Этюд».  

На третьем месте сети уличного освещения: 1,95 млрд руб. Концессионер должен будет реконструировать 44 объекта. О планах внедрения в Екатеринбурге на условиях государственно-частного партнерства интеллектуальной системы освещения чиновники горадминистрации говорили еще в конце 2018 г.

Также ранее мы писали, что администрация Екатеринбурга планирует отдать в концессию «Водоканал». Предполагается, что концессия будет связана с разработкой новой схемы водоснабжения и водоотведения Екатеринбурга, которую должны разработать к лету 2024 г. В заключении концессии заинтересованы два-три крупных игрока. Сейчас решается вопрос о том, что именно получит инвестор — все муниципальное предприятие или отдельные системы и объекты «Водоканала».

Кроме того, мэрия хотела бы передать в концессию и Шарташский лесопарк. Территорию Шарташского лесопарка планировали благоустроить к 2022 г. Пока денег на реализацию проекта не нашлось, но городские власти не готовы отказаться от этой идеи. Они намерены привести в порядок заброшенные участки парка за счет средств бюджета, а потом развивать территорию в формате концессионного соглашения.

Концессия подразумевает передачу государственного имущества частной компании на определенный срок взамен на инвестиции.

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Автор: Татьяна Юстус
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