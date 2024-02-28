Райффайзенбанк восстановил платежи после отзыва лицензии у QIWI Банка

Банку удалось восстановить систему оплаты разных услуг через приложение, однако она все еще работает с перебоями. В Райффайзенбанке рассказали, что нужно делать тем, у кого не получается.

Пострадавший от отзыва лицензии у QIWI Банка Райффайзенбанк успешно решил проблему оплаты услуг. Теперь в приложении вновь доступно пополнение счетов мобильной связи операторов МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2 и «Мотив». Также доступна оплата услуг ЖКХ и оплата интернета «Ростелекома», «Транстелекома», «Дом.ру», «Билайна», «Акадо». При наличии проблем с оплатой в банке рекомендовали обновить приложение до последней версии:

К сожалению, избранные платежи за связь, интернет и ЖКУ сейчас не отображаются. На восстановление шаблонов требуется больше времени, — отметили в банке.

21 февраля Центробанк отозвал у Киви-банка лицензию, после чего у клиентов нескольких российских банков возникли сложности с работой сервисов оплаты. С помощью QIWI клиенты пополняли баланс номера мобильного телефона, счет в онлайн-играх и оплачивали жилищно-коммунальные услуги.

Киви-банк занимал 89-е место в российской банковской системе. Регулятор подозревает банк в проведении незаконных операций в пользу криптообменников и нелегальных онлайн-казино. Кредитные организации заключали с Киви банком договоры о проведении платежей в пользу сторонних контрагентов. Отзыв лицензии у Киви банка привел к массовым сбоям в платежной системе страны. В частности, пострадали клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, ОТП-банка, Совкомбанка и Металлинвестбанка.

После этого Центробанк выпустил релиз, в котором рассекретил фактические данные о «зависших» в недрах QIWI Банка средствах россиян, рассказывал DK.RU. В общей сложности объем средств составил 4,4 млрд руб. на 9,3 млн электронных кошельков, уточняет Агентство по страхованию вкладов. Больше всего выявлено кошельков с упрощенной идентификацией — 7,15 млн. На них размещено 2,25 млрд руб., в том числе на кошельках с полной идентификацией клиента — 1,76 млрд руб., на анонимных — около 277 млн руб.

ЦБ также опубликовал инструкцию по возврату зависших средств. АСВ работает над упрощением процедуры подачи заявлений. Владельцам кошельков нужно будет указать ФИО, дату рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон и адрес электронной почты, платежные реквизиты кредитора, номер кошелька и сумму денежных средств. К требованию надо приложить справку сотового оператора с подтверждением, что номер, на который оформлен кошелек, принадлежит кредитору.

Во вторник, 27 февраля, стало известно что застрахованную часть средств в размере 1,4 млн руб. выплатит АСВ, а остальные деньги клиентам переведет банк Точка. Точка выкупит у своих клиентов права требования к Киви и возьмет на себя все риски последующего взыскания этих сумм. Выплаты будут поступать на счета, открытые на лицензии Банка Точка. Если остаток на счете был в иностранной валюте, то выплата будет в рублях по курсу ЦБ РФ, актуального на 21.02.2024.