Кирилл Бабаев, РАН: «Россия зависит от Китая, но не критически»

Серьезной зависимости России от КНР сегодня нет, но власти все же стоит «не складывать яйца в одну корзину» и развивать сотрудничество с другими партнерами — Индией, Ираном, арабскими странами.

Торгово-экономические связи России и Китая становятся крепче — и речь не только о почти полном замещении авторынка в РФ, но и о военно-политическом и сырьевом сотрудничестве. Однако говорить о том, что зависимость России от КНР достигла критической отметки, рано. Об этом РИА Новости заявил президент Национального координационного центра международного делового сотрудничества и директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

Экономические отношения между Россией и Китаем укрепляются, и наше взаимодействие становится неотъемлемым. Мы все больше нуждаемся друг в друге не только на стратегическом уровне, но и как партнеры в торгово-экономической сфере, — подчеркнул Бабаев.

Он отметил, что полная зависимость от одного партнера может быть опасной, но это пока не касается российско-китайских отношений. «Несколько лет назад наша страна была гораздо более зависима от поставок из Европы», — добавил эксперт.

По словам эксперта, чтобы не вступать в новые зависимые отношения, Москве следует «активно продвигаться на другие рынки, такие как Иран, арабские страны, Индия».

Между тем мировые страны-лидеры обеспокоены нарастающей китайской экспансией. Выпуск товаров в Китае уже превысил внутренний спрос, при этом темпы производства продолжают расти, и все, что выпускается в стране, уходит на мировой рынок. Это может привести к так называемому «китайскому шоку» в мире. Подобный шок планета пережила в конце 1990-х — начале 2000-х гг., когда дешевые товары китайского производства заполонили прилавки большинства стран. В результате в ряде стран произошло падение потребительских цен и разорились многие локальные производства. Глобальным последствием стало экономическое и геополитическое противостояние США с Китаем, в которое оказались вовлечены также страны Западной и Восточной Европы, сообщал DK.RU.

Что касается России, то ей нужно быть особенно осторожной — ведь китайский бизнес с охотой занимает ниши, освободившиеся после ухода из РФ европейских корпораций. Например, производитель китайских автомобилей Haval уже наладил производство полного цикла в Тульской области — недавно он заявил, что на территории РФ будут выпускать и двигатели для линейки Haval. Это позволит занять значительную долю рынка в РФ.

Сегодня нам необходим юридически правильно выстроенный протекционизм, уверен эксперт DK.RU Андрей Бриль.

Спустя какое-то время нас снова будут тащить в мировую экономику и начнется новый виток глобализации. К этому моменту мы должны быть юридически готовы к защите своего рынка. Чтобы не повторять ошибки 35-летней давности, когда рынок страны был безжалостно открыт, и иностранцы творили здесь все, что хотели, — считает он.

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