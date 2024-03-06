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Свердловские компании смогут бесплатно представить свою продукцию на выставке ИННОПРОМ

Свердловские компании смогут бесплатно представить свою продукцию на выставке ИННОПРОМ
Иллюстрация: Елизавета Порошина, DK.RU

Такое право получат предприятия, который пройдут отбор для размещения продукции на коллективном стенде Свердловской области. Как можно подать заявку?

#ИННОПРОМ#НОВОСТИ

В Свердловской области начался отбор компаний-экспонентов, которые представят свою продукцию на коллективном стенде региона в рамках XIV Международной промышленной выставки ИННОПРОМ. Для участия в отборе необходимо отправить заявку через специальную онлайн-форму. Сбор заявок завершится 31 марта. Оператором сбора заявок выступает Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области.

Как пояснил замгубернатора Дмитрий Ионин, принять участие в отборе могут производители высокотехнологичных товаров, которые ранее не предоставлялись на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ.

Претенденты на льготное размещение должны быть представителями одной из следующих отраслей:

  • автоматизация и робототехника,
  • цифровое производство,
  • металлообработка,
  • транспортное машиностроение,
  • технологии для городов или энергетики,
  • промышленный IT,
  • новые материалы,
  • производство компонентов,
  • медтехника или оборудование для реабилитации.

Определять экспонентов будет специальная межведомственная комиссия. Приоритет при отборе получат экспортно ориентированные компании, участники национальных проектов, обладатели наград международных ярмарок, выставок, международных, федеральных конкурсов за продвижение экспорта.

Как уже писал DK.RU, в прошлом году на коллективном стенде региона свою продукцию представили 35 компаний. В числе победителей отбора оказались как крупные заводы (Уральский завод гражданской авиации, Машиностроительный завод им. Калинина), так и небольшие предприятия, которые выпускают инновационную продукцию. Например, это производитель гидравлического оборудования «ГидроНТ», производитель теплообменного оборудования ReinnolC, компания «Отдел медицинской техники».

Напомним, ИННОПРОМ пройдет в Екатеринбурге с 8 по 11 июля 2024 года. Страна-партнер выставки до сих пор не объявлена. В январе министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков заявил, что вопрос пока находится в проработке.

Автор: Елизавета Порошина
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