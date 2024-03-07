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Российский бизнес группы Polymetal будет продан за $3,69 млрд

Российский бизнес группы Polymetal будет продан за $3,69 млрд
Иллюстрация: «Полиметалл УК»

Акционеры одного из крупнейших в мире производителей золота и серебра почти единогласно проголосовали за продажу российских активов. Сделка будет закрыта в ближайшее время.

#НОВОСТИ

Российский бизнес Polymetal будет продан структуре «Мангазея майнинг» — компании «Мангазея плюс» Сергея Янчукова, сообщили в пресс-службе Polymetal. Сделку одобрили 96,74% проголосовавших акционеров.

Так как решение было принято, продажа компанией российского бизнеса, объявленная 19 февраля 2024 г., считается одобренной. Закрытие сделки ожидается в ближайшее время, — говорится в сообщении Polymetal.

Напомним, о выходе сделки на финальную стадию стало известно в феврале 2024 г. Стоимость активов оценили в $3,69 млрд, включая $2,21 чистого долга. Согласно договоренностям, «Полиметалл» выплатит Polymetal до закрытия сделки дивиденды в размере $1,429 млн. Из них $278 млн направят на общекорпоративные цели, $1151 млн — на погашение внутригрупповой задолженности. Денежное вознаграждение, выплачиваемое покупателем, составит $50 млн.

В группе компаний «Мангазея» рассказали, что управлять российскими активами продолжит действующая команда менеджеров «Полиметалла» во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.

Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, — отметил Сергей Янчуков.

Как рассказывал DK.RU, Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Российские предприятия «Полиметалл» расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке. 

В августе 2023 г. стало известно, что компания Polymetal будет перерегистрирована с острова Джерси в Казахстан, а грядущая продажа российских активов позволит группе инвестировать в казахстанскую экономику и беспрепятственно выплачивать дивиденды акционерам.

В январе 2024 г. компания сменила крупнейшего акционера:  Оманский государственный фонд MDI выкупил у ICT Holding 23,9% акционерного капитала.

Polymetal после начала событий на Украине заявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Глава компании Виталий Несис отметил, что продажа российских активов — вынужденная мера, поскольку существует риск санкций для всей группы. 19 мая 2023 г. Минфин США включил российскую структуру Polymetal — АО Полиметалл в санкционный список.

Автор: Андрей Широков
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