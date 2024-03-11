Сделка завершена. Золотодобытчик Polymetal избавился от российских активов

Polymetal продал весь бизнес в РФ компании «Мангазея Плюс». Благодаря этому чистый внешний долг Polymetal снизился на $2,20 млрд, а компания получила $300 млн после уплаты налогов.

О том, что сделка по продаже завершена, сообщила пресс-служба Polymetal. 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) были проданы компании «Мангазея Плюс». Благодаря этому риски по владению активами в РФ значительно снизились, подчеркнули в компании.

Мы рады, что акционеры поддержали продажу российского бизнеса. С закрытием сделки нивелированы основные риски, и теперь менеджмент планирует представить новую стратегию и политику распределения капитала в мае, — заявил Виталий Несис, главный исполнительный директор Polymetal.

Благодаря сделке чистый внешний долг Polymetal снизился на $2,2 млрд, полностью погашена внутригрупповая задолженность в размере $1,04 млрд после вычета налогов, а компания получила $300 млн после уплаты налогов. После закрытия сделки чистая денежная позиция группы составляет приблизительно $130 млн.

Напомним, о выходе сделки на финальную стадию стало известно в феврале 2024 г. Покупателем выступила компания «Мангазея Плюс» (входит в структуру «Мангазея Майнинг», принадлежащую Сергею Янчукову). На прошлой неделе стало известно, что 96,74% российских акционеров проголосовали за продажу бизнеса.

В группе компаний «Мангазея» рассказали, что управлять российскими активами продолжит действующая команда менеджеров «Полиметалла» во главе с гендиректором Сергеем Черкашиным.

Мы намерены поддержать действующий менеджмент в реализации стратегических целей для сохранения устойчивости бизнеса. Все предприятия продолжат работу в обычном режиме, обязательства перед государством, местными сообществами, кредиторами, партнерами и сотрудниками будут выполнены в полном объеме, — отметил Сергей Янчуков.

Как рассказывал DK.RU, Polymetal входит в десятку крупнейших в мире производителей золота и в пятерку крупнейших производителей серебра. Российские предприятия «Полиметалл» расположены в Магаданской и Свердловской областях, Хабаровском крае, Якутии, на Чукотке.

В августе 2023 г. компания Polymetal была перерегистрирована с острова Джерси в Казахстан, продажа российских активов позволяет группе инвестировать в казахстанскую экономику и беспрепятственно выплачивать дивиденды акционерам.

Polymetal после начала событий на Украине заявил, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или действующим от имени или по указанию лица, связанного с Россией». Глава компании Виталий Несис отметил, что продажа российских активов — вынужденная мера, поскольку существует риск санкций для всей группы. 19 мая 2023 г. Минфин США включил российскую структуру Polymetal — АО Полиметалл в санкционный список.