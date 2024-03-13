Наголодались: уральские строители придумали, кем заменить мигрантов

Исторический центр Екатеринбурга изменится: одно здание снесут ради достройки ТРЦ. Другой ТРЦ переделают в термы. Роскосмос избавляется от гостиницы. А застройщикам Урала надоел кадровый голод.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Кадровый голод: Застройщики РФ бьют тревогу, уральские игроки действуют

По подсчетам аналитиков Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК), кадровый дефицит по специальностям дорожно-строительной отрасли составляет 11%. Дефицит кадров в строительной отрасли набирает обороты на фоне роста активности застройщиков. В НАИК ожидают, что к 2028 г. потребность в сварщиках и монтажниках вырастет на 61% от текущего числа работников, арматурщиков — на 33%, водителей грузовиков и дорожных рабочих — на 21%, монтажников стальных и железобетонных конструкций и электрогазосварщиков — на 16%. А в 2024 г. в России дефицит кадров в сфере строительства может вырасти на 15%, пишет «Коммерсант».

Директор по персоналу и организационному развитию ГК «Гранель» Ольга Бережанская уточняет, что сегодня на строительных площадках не хватает каменщиков, монолитчиков, оконщиков, штукатуров. По ряду позиций дефицит кадров доходит до 20–25%. Также не хватает инженеров, сметчиков и архитекторов.

По словам экспертов, дефицит обусловлен демографической ситуацией, а также занятостью молодежи со строительными специальностями в военной операции на Украине. Президент «Национального объединения строителей» Антон Глушков рассказывает, что еще одна причина нехватки кадров в сокращении иностранной рабочей силы: в 2023 г. приток мигрантов на стройки РФ упал на 50%. Ранее эксперты рекрутинговых агентств в интервью DK.RU рассказывали о ситуации с кадрами в строительной отрасли, а также о проблеме оттока мигрантов.

Тем временем уральские застройщики включились в подготовку кадров для собственных нужд в рамках проекта «Профессионалитет» — госпрограммы «Развитие образования», рассчитанной на 2023-2025 гг. Как передавал DK.RU, в ее рамках желающие будут ежегодно обучаться по десяти востребованным строительным специальностям начального и среднего профессионального образования. На данный момент 650 студентов-целевиков строительного профиля окончили первый семестр, из них 150 человек, обучающихся в Уральском колледже технологий и предпринимательства, после получения диплома гарантированно будут трудоустроены в холдинг «Атомстройкомплекс».

Отметим, что застройщик выступил опорным работодателем кластера «Строительство», созданного на базе колледжа. При его финансовой и экспертной поддержке были переоснащены учебные мастерские, закуплено современное оборудование, которое применяется на реальных стройках, а строительные объекты компании стали площадкой для практических занятий и первых шагов в профессии, которые будущие строители совершают с помощью опытных профессионалов-практиков.

Мы заключили 150 целевых договоров со студентами и через год ждем на предприятие первых штукатуров, маляров, сварщиков, подготовленных под наш заказ и при нашем непосредственном участии. Проект «Профессионалитет» позволяет эффективно привлекать в строительную отрасль молодежь, наглядно демонстрировать им преимущества будущей профессии. Мы со своей стороны взаимодействуем не только с учебными заведениями среднего звена, но и с вузами: предлагаем студентам работу по совместительству, с гибким графиком, что позволяет им сочетать теорию с практикой, получать не только знания, но и хорошую зарплату. Ежегодно на предприятия нашего холдинга трудоустраивается около сотни молодых специалистов, со стартом проекта «Профессионалитет» мы рассчитываем, как минимум, удвоить эту цифру, — рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс».

Преподаватели Уральского колледжа технологий и предпринимательства добавляют: новый подход уже демонстрирует хорошие результаты — учеба с гарантией последующего трудоустройства обусловила рост интереса к рабочим специальностям.

Екатеринбургский ТРЦ превратят в термы

Компания «Баден-Баден» выкупает ТРЦ «Комсомолл», скоро он превратится в новый термальный комплекс. Как пишет 66.RU со ссылкой на источник на рынке коммерческой недвижимости, сделка не завершена, но собственник торгового центра уже разрывает договоры с арендаторами, а управляющий «Комсомолла» Елена Ворожцова покинула должность.

Предполагается, что территорию более 4 га между Синими Камнями и ЖБИ в будущем перестроят в развлекательный комплекс с термами. В пресс-службе Baden Family на запрос DK.RU заявили:

В настоящее время наша компания подходит к финальному этапу сделки. Мы с удовольствием предоставим концепцию будущего проекта, фото и рендеры, как только подпишем все документы. Подробности о том, каким будет этот объект и что в нем будет располагаться, мы расскажем после 21 марта.

Напомним, ТРЦ «Комсомолл» на дублере Сибирского тракта построили в 2010 г., общая площадь составляет 68 тыс. кв. м, арендопригодная — 45 тыс. кв. м. В 2018 г. собственник торгового центра, DVI Group, был признан банкротом, здание досталось «Альфа-Банку». В 2022 г. ТЦ начали перестраивать, часть его отдали под хостел, одним из якорных арендаторов стал дискаунтер «Чижик». Минувшей осенью банк пытался выручить за торговый центр, непрофильный для организации актив, 850 млн руб.

Исторический центр меняет облик: Здание ДОСААФ снесут, ТЦ Limerance расширят

Архитектурный облик исторического центра Екатеринбурга продолжит меняться: эксперты разрешили снести шестиэтажное здание в стиле конструктивизма на улице Воеводина, 6. Проект демонтажа, разработанный ООО «Росив», прошел госэкспертизу. В выданном акте указывается, что проведение предусмотренных работ не окажет негативного влияния на расположенные рядом шесть объектов культурного наследия федерального и регионального значения. Среди них дом, в котором находился штаб областного Екатеринбургского комитета РСДРП (б) (ул. Малышева, д. 46), «Дом обороны» по (ул. Малышева, д. 31д / ул. Воеводина, д. 6. 5), госпиталь Екатеринбургского завода (ул. Воеводина, д. 5), здание Уральского горного училища (пр. Ленина, д. 28 / ул. Воеводина, д. 2), а также здания и сооружения Екатерининского завода «Монетка» и здание бывшей городской думы.

Ранее DK.RU рассказывал, в декабре 2022 г. выставленный на торгах лот (здание ДОСААФ и земельный участок под ним) за 154,5 млн руб. приобрел специализированный застройщик «Дом на Воеводина» (структура «TEN девелопмент»). По словам гендиректора «TEN девелопмент» Юрия Романовича, целью покупки было возведение на месте здания многофункционального комплекса смешанного назначения и расширения ТЦ Limerance.

Отметим, что здание на Воеводина не эксплуатируется с 2018 г., в нем более 20 лет не проводился капитальный ремонт. Владелец недвижимости, ДОСААФ, несколько раз выставлял строение на продажу, постепенно снижая цену с первоначально заявленных 200 млн руб. до 150 млн руб.

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Регион добавил миллиард на строительство школ

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил финансирование строительной госпрограммы в Свердловской области на 2024–2027 гг. на 28,5 млрд руб. На 1,6 млрд руб. выросло финансирование строительства школ и детских садов. Благодаря этому в регионе появятся новые образовательные учреждения.

Так, до конца 2024 г. в Екатеринбурге будет завершено строительство школы на 1,2 тыс. мест на ул. Рощинской и школы на 1,2 тыс. мест в Академическом районе. Отметим, что последний объект готов уже на 90%. Генподрядчик «Атомстройкомплекс» планирует завершить проект к концу весны.

Известно, что ход работ на строительной площадке контролируют эксперты министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. Отметим, что «Атомстройкомплекс» располагает большим опытом в проектировании, строительстве и реконструкции школ. Только за прошлый год компания ввела два масштабных образовательных объекта: губернаторский лицей в Солнечном микрорайоне и школу № 41 на ВИЗе, первую в Екатеринбурге, построенную в рамках государственно-частного партнерства.

Также в рамках госпрограммы ведутся работы по реконструкции и строительству школ в Краснотурьинске, в поселке Кедровое Верхнепышминского городского округа и начальной школы в поселке городского типа Пышма. А в 2024 г. в регионе начнется строительство еще десяти школ. Самыми большими станут два трехэтажных объекта на 550 мест в Верхней Пышме. Школы с детским садом начнут возводить в селах Арамашка, Киргишаны, Пристань (об их строительстве губернатора просили местные жители). Власти планируют заключить контракты на строительство школ в селе Петрокаменском Горноуральского городского округа, в поселках Сосьва и Ис Нижнетуринского городского округа.

В Екатеринбурге запланировано строительство музыкальной школы имени С. В. Рахманинова. Еще две школы строятся на принципах государственно-частного партнерства: в Екатеринбурге в районе ул. Советская — Блюхера появится объект на 1,5 тысячи мест, в Березовском — на 825 мест.

Сегодня в стране уделяется колоссальное внимание развитию социальной сферы. Школы, которые строятся в Свердловской области — настоящие шедевры в архитектурном и технологическом плане. Как только у нашего коллектива появляется возможность строить новые школы — не важно, полностью за счет бюджета или по системе государственно-частного партнерства — мы откликаемся. Ведь без развития социальной инфраструктуры невозможно строить комфортный и конкурентоспособный город, — комментирует Валерий Ананьев, генеральный директор компании «Атомстройкомплекс».

В Екатеринбурге поставят большой образовательный кластер

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект строительства нового образовательного кластера в Новокольцовском микрорайоне. Известно, что в него войдут два дошкольных образовательных учреждения на 350 мест и одно на 250 мест, образовательный центр на 350 дошкольников и 1,5 тыс. школьников и школа на 1,5 тыс. мест. Еще в Новокольцовском появится центр с библиотекой и школой искусств на 330 учеников, вторая школа искусств на 280 учащихся, спортивная школа на 1,2 тыс. мест.

Образовательный кластер будут строить поэтапно, работы должны быть завешены до 2035 года, сообщает «Ъ».

Ранее в Екатеринбурге представили проект нового здания Института радиоэлектроники и информационных технологий — РТФ УрФУ. Институт станет одним из подразделений университета, которое в ближайшие несколько лет переедет в Новокольцовский микрорайон. Как сообщил гендиректор «Синара-Девелопмент-Проект» Михаил Уваров, корпус ИРИТ-РТФ станет самым крупным на территории нового кампуса УрФУ. Его площадь составит около 40 тыс. кв. м, он сможет вмещать более 4 тыс. человек.

Роскосмос продаст недвижимость в Екатеринбурге

На сайте госкорпорации Роскосмос размещены объявления о продаже имущества НПО автоматики в Екатеринбурге. Первый объект — гостиница на ул. Крауля, 68 площадью 1,5 тыс. кв. м, второй — административное здание с земельным участком на ул. Начдива Васильева, 6 площадью 400 кв. м. Начальная стоимость объектов «в стадии определения». Их планируют реализовать через торговую площадку.

На сайте Роскосмоса выложены еще десятки зданий в разных городах, которые должны уйти с молотка. Всего корпорация планирует выставить на продажу в 2024 г. непрофильные активы общей стоимостью свыше 11,4 млрд руб. Речь идет о более 150 объектах различного назначения, среди которых земельно-имущественные комплексы, пансионаты и базы отдыха.

В госкорпорации отмечают, что все средства от реализации имущества направляются на «улучшение финансово-экономического состояния предприятий». Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сказал, что 2023 г. был непростым для компании. Из-за влияния санкций Роскосмос потерял около 180 млрд руб. экспортной выручки.

Ранее DK.RU сообщил, что ФСБ продаст здание и землю в центре Екатеринбурга.

«Это вопрос производственной безопасности». На Урале достраивают новый завод стройматериалов

В Свердловской области завершается строительство нового завода по выпуску газобетона — объект возводит холдинг «Атомстройкомплекс» в индустриальном парке «Габиевском», где уже работают два промышленных предприятия группы. Первое выпускает известь, второе — цемент, поясняют в «АТОМе», в паре они образуют кластер безотходного производства. Продукция заводов станет сырьем для выпуска газобетона, формируя, тем самым, максимально эффективный производственный цикл.

Недавно площадку индустриального парка посетил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков — он оценил ход строительства нового предприятия.

Губернатор Евгений Куйвашев отмечал важность обеспечения строительного комплекса региона собственными материалами. Мы понимаем, что потребители свердловского газобетона — в основном, строительные компании, которые находятся в радиусе тысячи километров. И новый завод — это вопрос производственной безопасности, — сказал Вадим Третьяков.

Известно, что строительство заводского цеха находится в завершающей стадии, в марте стартовал монтаж оборудования. В оснащении завода предусмотрено 70% оборудования российского производства, 30% поступит от китайских и турецких партнеров. В первом квартале 2025 г. предприятие рассчитывает выйти на проектную мощность в 400 тыс. кубометров в год.

Общий объем производства газоблока нашей компанией с учетом двух действующих заводов достигнет 1 млн кубометров. Это позволит полностью закрыть потребность застройщиков Свердловской области в этом материале и обеспечить их ресурсом для строительства жилья и объектов социальной инфраструктуры в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», — рассказал Борис Овечкин, генеральный директор ООО «Атомстройкомплекс-Промышленность».

И добавил: компания является участником приоритетного регионального инвестпроекта — это позволяет предприятию воспользоваться налоговыми льготами на прибыль организации, зачисляемой в областной бюджет, и льготой по налогу на имущество организаций. В 2020 г. в таком статусе в индустриальном парке под Сысертью уже был построен передовой цементный завод. По итогам 2023 г. объем производства предприятия составил 428 тыс. т высокомарочного цемента, зарплата сотрудников за год выросла более, чем на 20%.

БЦ в центре города сменит собственника

Деловой центр на Тургенева, 13 хотят продать за 900 млн руб. Соответствующее объявление появилось на сайте «Авито Недвижимость». Из него следует, что 13-этажное здание было возведено в 1983 г. Общая площадь постройки составляет 8639 кв. м. Продавцом выступает частное лицо.

Известно, что раньше в этом офиснике работали редакции крупных печатных изданий: «Уральского рабочего» и «Вечернего Екатеринбурга», молодежной газеты «На смену». Также до переезда здесь располагался уральский филиал ТАСС. В настоящий момент помещения арендует редакция «Российской газеты», юмористический журнал «Красная бурда» и другие компании, не связанные с медиа. В объявлении указано, что наполняемость офисного здания арендаторами оценивается в 97%.

Ранее DK.RU писал, как в Екатеринбурге решается вопрос с бесхозными офисниками.

«Возможность ощутить себя внутри квартиры». Крупный уральский девелопер перестроил головной офис

В штаб-квартире девелопера «Атомстройкомплекс» в центре Екатеринбурга заработал обновленный офис продаж. Как рассказали в компании, теперь на ул. Белинского, 39 располагаются изолированные переговорные, кабинеты ипотечных брокеров и детская игровая, а в цоколе создан шоу-рум, где можно оценить отделку, мебель и бытовую технику, которой девелопер комплектует квартиры.

По словам директора по развитию агентства недвижимости «АТОМ» Ольги Григоренко, пространство спроектировали после посещения фронт-офисов крупнейших московских девелоперов и изучения лучших практик по организации взаимодействия с посетителями.

Мы используем все доступные инструменты, которые позволяют покупателю оценить будущую квартиру: буклеты, 3-d туры. Однако только шоу-рум способен дать самое главное — возможность ощутить себя внутри квартиры. У нас есть опыт создания демонстрационных квартир в строящихся домах, однако размещение шоу-рума во фронт-офисе значительно повышает его доступность, позволяет покупателю в любое время оценить качество отделки и дополнительные возможности, не выезжая на конкретный жилой комплекс, — пояснила Ольга Григоренко.

Отметим, что в 15-этажное здание на ул. Белинского НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» заехало в 2005 г. Гендиректор компании Валерий Ананьев хотел построить современный головной офис для инженерно-технического состава. Высотку проектировали специалисты «АТОМа». На момент постройки здание было одним из самых передовых в городе с точки зрения инженерной начинки, оно и сейчас соответствует классу «А».

Ранее DK.RU показывал изнанку штаб-квартиры «АТОМа»: Валерий Ананьев выстроил не только офис для компании, но и жесткую вертикаль власти в нем — чем ответственнее должность, тем выше находится кабинет сотрудника.

Фото: НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»