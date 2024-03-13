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«Ураласбест» запустил еще одно дочернее предприятие. Здесь будут делать стройматериалы

«Ураласбест» запустил еще одно дочернее предприятие. Здесь будут делать стройматериалы
Иллюстрация: ТГ-канал Дмитрия Ионина

Речь идет о производстве террасной, заборной доски и ограждений из минерально-полимерного композита, а также аксессуаров для монтажа.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

«Ураласбест» продолжает курс на диверсификацию. Сегодня открывали новое производство стройматериалов из минерально-полимерного композита. Под торговой маркой «Верста» здесь теперь выпускается террасная доска, заборная доска, ограждения, грядки, аксессуары для монтажа. Об этом сообщает заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин в своем ТГ-канале «Цифровой замгубернатора».

Дмитрий Ионин и Юрий Козлов«Вместо традиционного разрезания ленточки  распилили с директором «Ураласбеста» Юрием Козловым пилотный образец продукции»

Объем инвестиций в проект составил более 100 млн руб., а запланированные мощности завода позволят производить до 120 тыс. кв. м погонажных изделий в год. На первой очереди завода создано 46 новых рабочих мест.

Ранее DK.RU рассказывал еще об одном связанном с «Ураласбестом» производстве — «Горно-химической компании «Ультра Си», запущенной благодаря мерам господдержки. Из остатков от обогащения асбеста производят современные удобрения, компоненты трансформаторной стали, спортивную магнезию, наполнители туалетов для животных и даже соль для ванны.

Напомним, В 2024 г. на Урале построят завод по производству тротуарной плитки. В «Титановой долине» на площадке «Уктус» стартовало строительство завода «Поревит», который будет производить тротуарную плитку. Как ранее писал DK.RU, предприятие построит компания «Выбор-КСM Екатеринбург», которая входит в тюменский холдинг «Партнер» тюменского бизнесмена Геннадия Разницына.

В 2025 г. в Лесном построят производство беспилотников. Реализацией проекта займется Научно-производственный комплекс «Энергетические системы и компоненты» («НПК ЭСК»).

Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб. На первом этапе потребуется 45 млн. В прошлом году «НПК ЭСК» получила статус резидента ТОСЭР, поэтому сможет рассчитывать на определенные налоговые преференции.

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Автор: Татьяна Юстус
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