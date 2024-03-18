Путин поручил освободить участников СВО и их семьи от уплаты налога на имущество

В поручении отдельно отмечено, что при передаче информации в ФНС «необходимо обеспечить защиту государственной или другой охраняемой законом тайны».

Владимир Путин, набравший на завершившихся накануне выборах президента более 87% голосов, поручил российскому правительству обеспечить освобождение участников СВО и членов их семей от уплаты налога на имущество. Соответствующий документ уже опубликован на сайте Кремля, передают РИА Новости.

Правительство также должно будет установить порядок получения Федеральной налоговой службой (ФНС) РФ соответствующей информации от уполномоченных федеральных государственных органов. Отдельно в поручении отмечено, что «необходимо обеспечить защиту государственной или другой охраняемой законом тайны».

Срок исполнения — до 15 апреля 2024 г., ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Одновременно с этим Путин поручил правительству до 15 апреля внести поправки в закон, чтобы исключить начисление процентов по кредитам на льготный период для участников СВО.

О том, что участники СВО — это «новая элита», президент заявил во время ежегодного послания Федеральному собранию в конце февраля, сообщал DK.RU. Участники военных действий «не кичатся успехами» и им можно доверить Россию, сказал Путин. И объявил о запуске кадровой программы «Время героев», которая будет строиться по тем же стандартам, что «школа губернаторов»:

Участники военных действий должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, в государственном и муниципальном управлении.

Ранее вице-президент российской Гильдии управляющих и девелоперов, председатель совета директоров «Корин Холдинга» Андрей Бриль предлагал придать российским частным предпринимателям «статус, аналогичный статусу участника СВО». Речь о декриминализации экономических преступлений:

Когда за экономические преступления предпринимателя садят в тюрьму, это аналогично посадке командира батальона на Донбассе за то, что он нарушил дисциплину. Не убил пленного, не изменил Родине, а, скажем, напился.

По словам Бриля, весь груз, который так сильно давил на правительство СССР во время Афганской войны, сегодня уверенно несет на себе частный бизнес:

Сегодня правительству, ведя СВО, не надо непосредственно решать задачу, как произвести продукты питания и доставить их в распределительную оптовую и розничную сеть. Как сшить обувь и одежду, как построить жилье, как разработать ПО. Им не надо заниматься всеми видами поставок по параллельному импорту. Все это успешно делает частный бизнес, который адаптируется к любым сложным ситуациям.

Объясняя, что значит «статус, аналогичный статусу участника СВО», Бриль отметил:

Естественно, [это должно быть сделано] в правильно выбранных форме и объеме, ведь бизнесменам не нужны ветеранские льготы. Но их ценность для Родины сегодня не менее высока, и это необходимо подчеркивать на самом высоком уровне.

Подробности этой инициативы читайте в материале DK.RU: «Бизнес находится в состоянии третьей мировой». Андрей Бриль — о защите от санкций