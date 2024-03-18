«Сибагро» стал владельцем Богдановичского комбикормового завода

Предприятие выкупило у правительства Свердловской области остававшиеся в собственности региона 51% акций. Новый собственник стал единственным, кто заявился на аукцион.

Подведены итоги аукциона по продаже доли Богдановичского комбикормового завода, принадлежащей Свердловской области. Единственным участником торгов стало АО «Сибирская аграрная группа». Компания выкупила 19 950 именных бездокументарных обыкновенных акций за 1,3 млрд руб.

Ранее DK.RU писал, что Свердловская область владела 51% акций предприятия. В конце прошлого года было принято решение об их продаже. В МУГИСО его объяснили необходимостью развития БКЗ.

Продажа акций позволит сократить дефицит и увеличить доходы бюджета, а также привлечь частного инвестора для развития предприятия. Раньше Богдановичский комбикормовый завод был ресурсной базы для птицефабрики «Рефтинская» — сейчас она имеет других поставщиков комбикорма. Поэтому завод необходимо перепрофилировать на производство других комбикормов, — заявила тогда первый замминистра Елена Николаева.

Как пишет «Ъ-Урал», ранее 49% завода уже принадлежали агрохолдингу «Сибагро». Сейчас он стал единоличным владельцем БКЗ.

Согласно информации на сайте холдинга, в Свердловской области он также владеет двумя предприятиями — свинокомплексом «Уральский» (расположен в Богдановичском и Камышловском районах) и Уральским мясокомбинатом (бывший «Хороший вкус»).

Ранее DK.RU также рассказывал, что в прошлом году птицефабрика «Рефтинская» приобрела 51% акций «Свердловского комбината хлебопродуктов» в надежде снизить свои затраты на комбикорм. По требованию нового акционера СКХП дважды рассматривал вопрос прекращении полномочий гендиректора комбината Олега Душкина, но решение по этому вопросу не было принято. В проведении внеочередного заседания акционеров совет директоров СКХП птицефабрике отказал. Поэтому пришлось идти в суд. В итоге cвердловский арбитраж обязал СКХП назначить нового гендиректора.