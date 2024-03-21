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Жители Сысерти стали на шаг ближе к проведению референдума против «экокластера»

Жители Сысерти стали на шаг ближе к проведению референдума против «экокластера»
Иллюстрация: ru.freepik.com

В феврале избирательная комиссия отказала активистам в регистрации заявки на проведение референдума о строительстве мусорного полигона. Но Сысертский суд встал на их сторону.

#СУДЫ#НОВОСТИ

Суд обязал Сысертскую районную территориальную избирательную комиссию зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума против размещения мусоросортировочного полигона на юге района.

Если решение суда не будет обжаловано, инициативная группа сможет начать сбор 3,5 тыс. подписей, необходимых для проведения референдума.

Напомним, что жители Сысертского ГО уже несколько месяцев высказывают недовольство планами по строительству на территории муниципалитета крупного индустриального парка по переработке твердых коммунальных отходов. Его хотят организовать вблизи сел Щелкун, Никольское, Новоипатово, Верхняя Боевка.

1 февраля 147 активистов подали в избирком Сысерти заявку на проведение референдума о строительстве мусорного полигона. Они рассчитывали совместить его с выборами президента России, запланированными на 15–17 марта. 

Однако Сысертская районная территориальная избирательная комиссия отказала в регистрации заявки из-за ошибок в документах.

После этого инициативная группа обратилась в суд с иском к избиркому.

Ранее DK.RU сообщил, что противники строительства мусорного полигона под Сысертью одержали первую победу: Свердловский облсуд постановил исключить данные о планах по строительству «экокластера» под Сысертью из региональной территориальной схемы обращения с отходами. Таким образом суд фактически запретил строительство полигона и сортировочного комплекса под Сысертью. Однако ответчик, Министерство ЖКХ, может обжаловать решение суда.

Автор: Виктория Говорковская
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