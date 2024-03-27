Генпрокурор Краснов: С 2023 г. государство вернуло себе 15 предприятий в сфере ВПК

Общая стоимость этих активов составила 333 млрд руб. Все они, по мнению Генпрокуратуры, незаконно были приватизированы, а то и попали под иностранный контроль.

Глава Генеральной прокуратуры РФ Игорь Краснов в интервью «Коммерсанту» раскрыл точное число предприятий ВПК, перешедших в собственность государства начиная с 2023 г. Вопреки частому мнению, он не согласен с тем, что в стране идет «ползучая национализация», или деприватизация.:

Защита имущественных интересов государства не может называться деприватизацией. Это адекватная юридическая реакция на подобные незаконные факты. В собственность Российской Федерации, подчеркну, с 2023 г. в судебном порядке только в сфере ВПК возвращено 15 стратегических предприятий общей стоимостью свыше 333 млрд руб., которые незаконно выбыли из ее владения, а в некоторых случаях попали под иностранный контроль. Получив предприятия в обход установленных запретов и ограничений, резиденты недружественных государств проводили последовательную политику по их уничтожению и нанесению ущерба обороноспособности страны. Модернизацию и развитие производства на протяжении десятков лет не осуществляли. Доходы от деятельности преимущественно выводили за рубеж.

Как подчеркнул генпрокурор, все эти предприятия «оказались в частной собственности в результате злоупотреблений их руководителей, а также органов власти, среди которых и бывшие губернаторы, и бывшие сотрудники правоохранительных органов, не имевшие полномочий по отчуждению госимущества».

По словам Игоря Краснова, приватизации оборонных заводов в 1990-е проходила с нарушением закона, поэтому сейчас ведомство просто «защищает интересы России и восстанавливает справедливость». Он добавил, что в процессе судебных разбирательств надзорный орган делает все, чтобы предприятия продолжали работать, как раньше, а права работников соблюдались.

После принятия решения об обращении имущества в доход государства мы контролируем его исполнение вплоть до поступления объектов в казну и оформление прав на них. Действуем прямо и открыто. Для нас нет никаких выгодоприобретателей, кроме государства. Все активы передаются на баланс организаций, использующих их для развития экономики России и повышения обороноспособности страны, — добавил он.

Как неоднократно писал DK.RU, государство взяло курс на деприватизацию два-три года назад, хотя первым заметным иском об оспаривании приватизации было дело «Башнефти» (2014–2015 гг.). В дальнейшем на этот кейс ориентировались суды, рассматривавшие дело «Башкирской содовой компании» и других предприятий. Ответчики пытаются защищать свои права, апеллируя к исковой давности (приватизация прошла 30 лет назад), но, как правило, этот аргумент не срабатывает. Генпрокуратура заявляет: мы только сейчас провели проверку и по ее результатам узнали, что законодательство было нарушено, а суды с ней соглашаются, рассказал старший партнер юридической фирмы INTELLECT Роман Речкин.

Последнее громкое дело, связанное с возвращением коммерческого предприятия государству, — изъятие у челябинского бизнесмена Юрия Антипова трех заводов по производству ферросплавов. Челябинский электрометаллургический комбинат, Кузнецкий и Серовский заводы ферросплавов отошли в ведение Росимущества, а собственникам был предъявлен иск с требованием взыскать 26 млрд руб.

Роман Речкин предупреждает: курс на изъятие предприятий в пользу государства больно бьет по институту бизнеса.

В России достаточно условные гарантии права собственности. Тем не менее в последние годы в России можно было вести бизнес не опасаясь, что завтра его заберут. Но в 2022–2023 гг. произошло размывание «правил игры», выяснилось, что государство может менять их на ходу. Я имею в виду не только «ползучую национализацию», но изъятие долей, акций иностранных компаний, путем «передачи во временное управление Росимуществу». Это опасные прецеденты, — считает эксперт.

Ранее на DK.RU:

>>> «Государству не нужны все заводы, но оно заберет всё, что посчитает нужным забрать»

>>> В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу