Треть всех продаж «Норильского никеля» обеспечивают покупатели из США и Европы

«Западные партнеры готовы продолжать использовать российские металлы, но хотят покупать через посредников». Топ-менеджмент «Норильского никеля» раскрыл доли своих рынков сбыта.

Около 1/3 продаж горно-металлургической компании «Норильский никель» все еще приходится на Америку и Европу, передает ТАСС со ссылкой на ее вице-президента по работе с инвесторами и устойчивому развитию Владимира Жукова.

На долю покупателей продукции из США и Европы, где к нашему устойчивому развитию принимаются самые жесткие требования, до сих пор приходится порядка трети наших продаж. Самый крупный рынок — это Китай, на него приходится более половины продаж, — заявил он.

Часть продукции продается с дисконтом, «но не всегда», добавил вице-президент — руководитель блока сбыта и коммерции «Норильского никеля» Антон Берлин. И подчеркнул, что компания сталкивается с большим количеством внешних ограничений. Поставщики услуг — склады, порты, судовладельцы, страховые компании отказываются от работы либо с российской группой, либо с российским товаром. Ряд банков отказывается принимать или переводить деньги за оплату российской продукции.

При этом часть покупателей готовы [продолжать] использовать российские металлы, но [хотят] покупать не у компаний, входящих в российскую группу, а у кого-то независимого. <...> В этих условиях у нас остается та же задача — реализовать все, что было произведено, продать по наилучшим ценам, — отметил г-н Берлин.

«Норильский никель» — крупнейший в мире производитель палладия и высокосортного никеля. Производственные подразделения группы компаний расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Забайкальском крае, а также в Финляндии.

В 2022 г. Великобритания и США включили в санкционные списки главу «Норильского никеля» Владимира Потанина. Санкции при этом не затрагивают саму группу компаний.

Потанин является владельцем двух банков, на которых также не распространяются западные санкции, — Росбанк и «Тинькофф». Сейчас это две самостоятельные финансовые структуры, однако в ближайшем будущем они могут объединиться, сообщал DK.RU.

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