Не школой единой: как воспитать разностороннюю личность в новом центре Екатеринбурга

Близость к музыкальным, художественным и спортивным школам — важный критерий при выборе нового жилья. Какие возможности для дополнительного образования будут у юных жителей этой локации?

С 1 апреля в Екатеринбурге начался прием заявлений на поступление детей в 1 класс общеобразовательных школ. А с 15 апреля родители могут подать заявления на прием детей в детские музыкальные, художественные и школы искусств. Хотя наличие прописки не является обязательным для поступления в эти учреждения, родителям, несомненно, будет гораздо удобнее, если ребенок сможет посещать занятия недалеко от дома.

Жилая экосистема 4YOU. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

Сейчас особенно активно развивается новый центр Екатеринбурга: жилые комплексы строятся в Юго-Западном микрорайоне, а также в микрорайонах Автовокзал и Ботанический. DK.RU выяснил, где могут получить дополнительное образование юные жители этих районов.

За точку отсчета мы взяли локацию в районе станции метро «Ботаническая», где находятся две жилые экосистемы «Атлас Девелопмент» — 4YOU и «Атлас Ауро». Мы собрали информацию обо всех школах искусств (ДШИ), музыкальных (ДМШ) и художественных (ДХШ) школах, а также спортивных школах, до которых можно добраться от дома буквально за 15-20 минут.

Развиваем хороший вкус и soft skills

По данным портала «Культура Екатеринбурга», сейчас в городе работает 36 учреждений дополнительного образования в сфере культуры. Большинство из них базируется в центральных районах Екатеринбурга. Например, на ул. Декабристов, 49 находится Екатеринбургская ДМШ №12 им С.С. Прокофьева — одна из базовых школ эстетического воспитания в городе с сильным педагогическим коллективом, где регулярно проходят конкурсы и фестивали. Здесь можно научиться играть на фортепиано, струнных, духовых, ударных и народных инструментах. Есть отделения хорового пения и музыкального фольклора. Добраться до нее от 4YOU и «Атлас Ауро» на автомобиле можно буквально за 15 минут. А взрослые дети смогут самостоятельно доехать до нее на метро, троллейбусе или автобусе, проведя в пути около получаса.

Еще одна школа, которую относят к числу лучших в городе — Екатеринбургская ДМШ №16 — находится в пяти минутах ходьбы от жилых экосистем на ул. Саввы Белых, 7. Здесь обучают игре на фортепиано, струнных, народных духовых и ударных инструментах. Ученики школы постоянно становятся участниками фестивалей и конкурсов различного уровня от городских до международных.

Также поблизости находятся:

Детская школа искусств № 6 — входит в число лучших школ города, победитель общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств» (ул. Московская, 213),

Детская художественная школа № 2 им. Г. С. Мосина — входит в число лучших школ и выставочных площадок города, лауреат форумов юных дарований «Арт-Поколение Екатеринбург» (Чапаева, 8а),

Детская музыкальная школа № 11 им. М. А. Балакирева (Денисова-Уральского, 14),

Детская художественная школа № 3 имени А. И. Корзухина (площадь Жуковского, 10),

Детская школа искусств №12 (Крестинского, 47).

Жилая экосистема «Атлас Ауро». Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

В Екатеринбурге сформировался крайне высокий спрос на развитие навыков, которые дает система академического художественного образования. Об этом в ходе недавнего форума «Culturalica» заявил начальник управления культуры администрации города Илья Марков. Он рассказал, что управление культуры совместно с Екатеринбургской академией современного искусства недавно провели исследование и выяснили, что близость к ДШИ или ДМШ входит в топ-8 факторов, на которые обращают внимание при выборе жилья в Екатеринбурге:

В ходе опроса мы также поинтересовались у респондентов, что они вкладывают в понятие «современный житель Екатеринбурга». Вопрос был адресован людям, которые сами окончили школы искусств, театральные и художественные студии, и тем, кто водит туда своих детей. Они ответили, что современный екатеринбуржец — это человек, который обязательно имеет дополнительные навыки и развитые soft skills. А именно их помогают развить учреждения системы художественного образования.

Подать заявление о приеме в ДШИ, ДМШ или ДХШ можно двумя способами — принести в МФЦ или непосредственно в приемную комиссию образовательного учреждения. Количество мест в школах ограничено, поэтому детям предстоит пройти творческий конкурс, по итогам которого комиссия отберет лучших. Подробную информацию можно найти на сайтах ДШИ, ДМШ или ДХШ.

Жилая экосистема «Атлас Ауро». Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

Укрепляем здоровье и лидерские качества

Многие родители стремятся привлечь своих детей и к регулярным занятиям спортом. Хорошо известно, что такие занятия не только развивают физически, но и способствуют формированию дисциплины, стрессоустойчивости, командной работы и уверенности в себе.

Помимо секций, кружков и тренажерных залов, в 15-20-минутной доступности от 4YOU и «Атлас Ауро» находятся сразу пять детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ).

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Айс» (ул. Щербакова, 2Д) работает Детско-юношеская спортивная школа «Автомобилист», где воспитывают юных хоккеистов.

На Уктусе работает спортшкола «Родонит» (Прониной, 35), где дети занимаются лыжными гонками и спортивным ориентированием.

А неподалеку находится ДЮСШ по техническим видам спорта (Олега Кошевого, 42). На этой площадке проходят занятия по автомобильному, мотоциклетному спорту и кикбоксингу.

В КРК «Уралец» (Большакова, 90) базируется отделение спортивной аэробики спортшколы «Динамо».

Также легко добраться до ДЮСШ «Юность» (Куйбышева, 32а), где проходят занятия по легкой атлетике, плаванию, прыжкам в воду, футболу, конькобежному спорту, фигурному катанию, хоккею и спортивной гимнастике.

Ожидается, что запись в спортшколы откроется 1 июня. Для зачисления необходимо предоставить пакет документов, включая справку от спортивного врача, а также успешно пройти вступительные испытания.

А что со школами?

Как уже писал DK.RU, запись в первые классы в Екатеринбурге проходит в две волны. До 30 июня родители смогут выбрать школу по месту регистрации ребенка. Юные жители домов на ул. Шатурской и Онежской, где строятся жилые экосистемы 4YOU и «Атлас Ауро», прикреплены к школам №14 и 28.

Во время второй волны с 6 июля по 5 сентября родители могут подать заявления о приеме в школу не по прописке. Как уже писал DK.RU, в 15-минутной доступности от 4YOU и «Атлас Ауро» находится лицей № 80, который вошел в 150 лучших школ России по версии рейтингового агентства RAEX. Если родители хотят, чтобы их дети углубленно изучали математику и естественные науки, они могут подать заявление о приеме в этот лицей во вторую волну. А рядом с ним находится гимназия №177, где углубленно изучаются гуманитарные науки.

Жилая экосистема 4YOU. Фото: предоставлено «Атлас Девелопмент»

Напомним, жилая экосистема 4YOU находится на ул. Онежской, состоит из четырех домов, три из них объединены торговой галереей. На стилобате обустроен приватный двор с воркаут-зоной. Введена в эксплуатацию четвертая, финальная секция жилого комплекса — это хороший шанс купить готовое жилье в удачной локации.

К строительству первой очереди экосистемы «Атлас Ауро» застройщик приступил в конце прошлого года. Новый проект с точки зрения архитектуры будет правопреемником проекта 4YOU, но в то же время будет обладать и определенной уникальностью.

Для любой компании нестандартна ситуация, когда новый проект начинают строить прямо напротив другого, недавно завершенного. У нас это стало одной из основ принятия решения. Сделали вывод, что это отличная традиция: участвовать в развитии микрорайона таким образом, чтобы каждый новый проект становился продолжением предыдущего, сочетался с ним архитектурно и функционально. Так мы вносим свою лепту в архитектурное единообразие микрорайонов и районов Екатеринбурга, — подчеркнула коммерческий директор «Атлас Девелопмент» Анастасия Стройкова.

Первые три секции «Атлас Ауро» планируют сдать в 2026 г.

Отдел продаж «Атлас Девелопмент»:

г. Екатеринбург, ул. Белинского, 169 б/1;

ул. Московская, 249, 2 этаж

+7 (343) 286-88-86

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Застройщик Жилой экосистемы Ауро — 1-я очередь строительства: АО «Специализированный застройщик» Атлас Шатурский», проектная декларация на наш.дом.рф. Продажи осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

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