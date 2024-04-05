В Екатеринбурге задержан пособник теракта в «Крокус Сити Холле»

Как заявили в ФСБ, спецслужбы задержали еще трех граждан, причастных к финансированию и вербовке террористов, из-за которых погибли 144 человека и пострадали более 500.

В Екатеринбурге, Москве и Омске задержаны граждане, причастные к финансированию и вербовке террористов, участвовавших в нападении на «Крокус Сити Холл». Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, это два выходца из центральноазиатского региона и один гражданин России.

Установлено, что двое задержанных переводили деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, использовавшихся в теракте, третий — участвовал в вербовке пособников террористической атаки и финансировании ее исполнителей. Кто из них был задержан в Екатеринбурге — не уточняется.

Как уже писал DK.RU, вечером 22 марта, в подмосковном Красногорске произошел теракт. Группа людей устроила стрельбу и пожар в концертном зале «Крокус Сити Холл». По последним данным, трагедия унесла жизни 144 человек, еще 551 человек пострадал. 11 пострадавших во время теракта в «Крокусе» подали иск против владельцев центра.

Расследуется уголовное дело по ст. 205 УК РФ.

На следующий день после теракта стало известно, что спецслужбы задержали 11 подозреваемых, в том числе, четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта. 1 апреля ФСБ заявила о задержании еще четырех боевиков, причастных к финансированию и снабжению атаки на «Крокус Сити Холл».

В Свердловской области, как и в других регионах страны, ввели повышенные меры безопасности в местах массового скопления людей. Власти региона приостановили проведение развлекательных, спортивных, патриотических и массовых мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям антитеррористической защищенности.