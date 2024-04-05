Российские рекламодатели распробовали Telegram — за 2023 г. их число выросло почти на 80%

Аудитория мессенджера растет, и это привлекает внимание компаний, нуждающихся в продвижении. Вероятный запрет сервисов VPN может еще больше повысить интерес рекламодателей к Telegram.

Мессенджер Telegram продолжает развиваться как площадка для размещения рекламы. Число рекламодателей на этой площадке в 2023 г. выросло на 79,2% по сравнению с 2022 г., следует из исследования, проведенного сервисом «Точка Реклама».

Сервис исследовал порядка 3 тыс. клиентов и выяснил, что в прошлом году рекламодатели увеличили траты на продвижение в Telegram на 46,4% по сравнению с предыдущим годом.

Аудитория Telegram составляет более 800 млн пользователей в месяц, в России мессенджер использует 45,8% населения ежедневно. Суммарная аудитория десяти самых крупных каналов составляет более 53 млн подписчиков. Вероятное ограничение доступа к VPN в России приведет к обострению ситуации с социальными сетями, но создаст все условия для развития рекламы в Telegram, — объяснила СМО сервиса «Точка Реклама» Любовь Логинова.

Бюджеты также растут: если за период «март 2022 — март 2023» средние затраты на рекламу в Telegram составляли 492 786 руб., то за «март 2023 — март 2024» они выросли до 547 410 руб.

По словам Логиновой, рост среднего чека продолжится: «Появление новых форматов рекламы потребует дополнительных затрат. Это может привести к увеличению спроса и, как следствие, повышению цен на рекламу в популярном мессенджере».

Больше всего рекламу в Telegram закупают предприятия, чей средний годовой оборот не превышает 20 млн руб. — на этот сегмент приходится порядка 45% от общего объема бизнес-рекламы. 28,5% рекламы закупают компании с оборотом выше 60 млн руб. в год. Еще 24% бизнес-рекламы в Telegram закупают предприятия с годовым оборотом от 20 до 60 млн руб.

Что касается сфер бизнеса, в топ-5 закупщиков рекламы Telegram входят следующие ОКВЭДы:

деятельность рекламных агентств;

разработка компьютерного программного обеспечения;

торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет;

образование дополнительное детей и взрослых.

«Конечно, не всем подходит реклама в Telegram: малый бизнес, у которого нет даже сайта, предпочитает для продвижения маркетплейсы. Это связано с тем, что там достаточно низкий порог входа и можно начать с нуля при минимальных вложениях. То же можно сказать про Авито как про рекламную площадку», — добавила Любовь Логинова.

Как ранее сообщал DK.RU, в начале марта 2024 г. Telegram выпустил облигации на сумму $330 млн. Основатель мессенджера Павел Дуров в своем официальном Telegram-канале рассказал, что размещение необходимо для ускоренного развития площадки. И оно прошло удачно — заявок поступило больше, чем рассчитывал эмитент, и в числе потенциальных инвесторов присутствовали «глобальные фонды высочайшего уровня с безупречной репутацией».

Повышенный спрос на наши облигации показывает, что мировые финансовые институты ценят рост аудитории и монетизации Telegram. Это еще больше укрепит наши позиции в качестве независимой платформы, способной бросить вызов «Голиафам» нашей индустрии, — отметил Дуров.

Ранее DK.RU рассказывал, что доля россиян, которые заходят в Telegram хотя бы раз в месяц, в четвертом квартале прошлого года достигла 68%. Telegram оказался «четвертым китом» рунета, уступив по суточному охвату (47%) только WhatsApp (67%), «Яндексу» (56%) и Google (53%). «ВКонтакте», из которой власти делают «первую кнопку» всего отечественного интернета, на пятом месте с 45%, почти столько же (44%) у до сих пор не заблокированного YouTube.

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