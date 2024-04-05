Окончательный уход из России стоил Mitsubishi почти 3 млрд руб.

Российское представительство японской корпорации разорвало контракт с автозаводом ПСМА Рус и выплатило 2,946 млрд руб. в качестве компенсации.

Соглашение о контрактном производстве внедорожников на калужском автозаводе ПСМА Рус, которое действовало с ООО «Мицубиси Моторс Рус» (ММР), расторгнуто. Представитель Mitsubishi согласился выплатить ПСМА Рус почти 3 млрд руб. компенсации в связи с прекращением сборки, сообщает Интерфакс, ссылаясь на материалы отчетности «дочки» японского автоконцерна.

До весны 2022 г. на мощностях ПСМА Рус выпускались внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Их сборку, как и поставки комплектующих, прекратились в конце апреля 2022 г.. ММР в материалах к годовой бухгалтерской отчетности сообщает, что расторжение соглашения о контрактном производстве с ПСМА Рус было официально оформлено 27 декабря 2023 г. «Дочка» Mitsubishi обязалась выплатить заводу компенсацию в размере 2,946 млрд руб. и провела ее в январе 2024 г.

Также в декабре 2023 г. было официально прекращено участие ММР в специнвестконтракте (СПИК) с Минпромторгом РФ, который подписывался в 2019 г. Объем составлял 8,6 млрд руб. В конце 2023 г. участником того же контракта стала компания «Автомобильные технологии» — это новый индустриальный партнер калужского предприятия. С недавнего времени «Автомобильные технологии» начали серийный выпуск компактных кроссоверов Citroёn С5 Aircross ПСМА Рус.

Чистый убыток ММР за 2023 г. составил 3,9 млрд руб. (против прибыли 1,5 млрд руб. в 2022 г.), большая часть убытка — выплата компенсации калужскому автозаводу. В числе прочих расходов «дочка» японской компании назвала сформированные резервы на возмещение ущерба и на работу с претензиями потребителей общим объемом 900 млн руб.

После ухода европейских автопроизводителей многие заводы в России прекратили работу, хотя власти и пытаются ее возобновить. Так, в Калужской области идет реанимация трех крупнейших автопроизводств — заводов Volkswagen, Peugeot и Volvo. Губернатор Владислав Шапша сообщал, что уже есть «ряд технологических партнеров», с которыми договариваются власти.

В октябре 2023 г. стало известно, что на бывшем заводе шведского автоконцерна Volvo в Калуге в 2023 г. году начнут выпускать российские грузовики «Урал», сообщал DK.RU. Тогда же стало известно о новом собственнике завода, им стала группа компаний «Промышленные инвестиции»,.

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