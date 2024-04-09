Прибыль птицефабрики «Свердловская» выросла на 33%, а у конкурентов — в 13 раз

Яйца на вес золота — в текущих реалиях это не фигура речи: рентабельность птицефабрик по итогам прошлого года приблизилась к уровню рентабельности золотодобывающих компаний.

В 2023 г. чистая прибыль птицефабрики «Свердловская» выросла на 33%, до 451 млн руб., а чистая рентабельность не превысила 6% — в разы меньше, чем у других крупнейших производителей. Об этом пишет Forbes.

Такой разрыв в результатах годовой работы произошел на фоне роста цен на куриные яйца в прошлом году: птицефабрика «Свердловская» принадлежит Свердловской области и поэтому была вынуждена удерживать низкие цены относительно среднего уровня по рынку.

У остальных лидеров рынка куриных яиц по итогам 2023-го чистая рентабельность находится в диапазоне 18-26%, а прибыль выросла от 50% до 12 раз. Если в 2022 г. девять крупнейших производителей яиц суммарно заработали 6,06 млрд руб. чистой прибыли, то в 2023-м — 15,46 млрд руб., следует из финансовой отчетности.

Птицефабрики, входящие в группу «Таврос», в 2023 г. суммарно заработали 3 млрд руб. против 326 млн руб. в 2022 г. У птицефабрик холдинга «РостПозитивИмпульс» чистая прибыль выросла в 13 раз, с 95 млн до 1,24 млрд руб. Чистая рентабельность этого производителя за год составила 25,7%. Для сравнения: у крупнейшей золотодобывающей компании России «Полюс» рентабельность — 32,3%.

Напомним, в 2023 г. начался стремительный рост цен на куриные яйца. Он стал главной темой для обсуждения на совещании по ситуации с ценами на социально значимые товары. По его итогам Федеральной антимонопольной службе (ФАС) совместно с Минсельхозом было рекомендовано провести анализ обоснованности их повышения. Кроме того, Минсельхоз должен был проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.

При этом производители заявляли, что рост цен оправдан. Отпускная цена яиц у производителей по долгосрочным договорам находится на отметках в 95-105 руб., остальная сумма — собственные расходы розничных сетей и неизбежная торговая наценка.

В декабре-2023 Владимир Путин принес россиянам извинения за резкий рост цен на куриные яйца и пообещал найти замену в Турции. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка. Пошлина на турецкие яйца была обнулена с 1 января 2024 г.

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