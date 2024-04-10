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Урал в моде: свердловские производители текстильных изделий и одежды нарастили продажи

Урал в моде: свердловские производители текстильных изделий и одежды нарастили продажи
Иллюстрация: Неделя моды в Екатеринбурге

В январе-феврале объем отгруженных товаров собственного производства в этих секторах превысил показатели аналогичного периода прошлого года в 2,5 и 1,7 раз соответственно. Кто еще прирос?

#МОДА#НОВОСТИ

Свердловскстат опубликовал данные о развитии промышленного производства в регионе в январе-феврале 2024 г. Согласно отчету ведомства, в этот период индекс промышленного производства составил 102,7% к аналогичному периоду прошлого года, в отраслях обрабатывающей промышленности — 103,9%.

Объем отгруженных товаров, произведенных предприятиями обрабатывающей промышленности, составил 477,4 млрд руб. — это на 22,7% больше, чем за аналогичный период 2023 г. Заметнее всего ситуация изменилась для предприятий, занимающихся легкой промышленностью:

  • производители текстильных изделий отгрузили товары на 1,68 млрд руб. (в 2,5 раза больше, чем в январе-феврале 2023 г.);
  • производители одежды — на 859 млн руб. (в 1,7 раза больше),
  • предприятия, которые занимаются обработкой древесины и делают вещи из дерева — на 3,8 млрд руб. (в 1,5 раза больше),
  • производители мебели — на 1,8 млрд руб. (в 1,5 раза больше).

Также заметно вырос объем отгруженных товаров производителей из отрасли «Автотранспортные средства, прицепы и полуприцепы» — в январе-феврале реализована продукция на 3,4 млрд руб., что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее DK.RU подробно рассказывал об уральских производителях одежды. Так, по данным консалтингового агентства Fashion Consulting Group и Fashion Factory School, Екатеринбург занимает третью строчку в рейтинге самых модных городов России. Составители рейтинга учитывали количество модных брендов, запущенных в городе. Правда, годовой оборот 90% екатеринбургских компаний из этой сферы не превышает 30 млн руб.

Также мы писали о том, что бренд I.B.W. ideal basic wear вошел в топ-100 Московской недели моды в марте — екатеринбургская компания обошла тысячу других дизайнерских домов со всей России. Это четвертый показ бренда за его 9-летнюю историю. А один из самых известных и дорогих российских модных брендов «родом» из Екатеринбурга — 12storeez открыл магазин в самом большом торговом центре мира — Dubai Mall. Его основатели сестры Марина и Ирина Голомаздины в 2018 г. стали победительницами премии издания «Деловой квартал» «Человек года» в спецноминации «Герой города»

Ранее на DK.RU: Сменившие Zara магазины получили убыток 5,4 млрд руб. по итогам 2023 г.

Автор: Елизавета Порошина
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