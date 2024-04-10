177 млн за одну проверку. Названы регионы с самыми высокими налоговыми доначислениями

Число выездных проверок ФНС упало в два раза, зато суммы выросли. В 2023 г. средняя сумма доначислений увеличилась на треть, до рекордных 64 млн руб. Лидер по доначислениям — Калужская область.

В 2023 г. средняя величина налоговых доначислений и штрафов, выписанных бизнесу по итогам выездных проверок, выросла почти на треть, до рекордных 64 млн руб. (без учета пеней). Общая же сумма доначислений и штрафов, назначенных бизнесу по итогам всех контрольных мероприятий (выездных и камеральных проверок), сократилась на четверть по сравнению с пиковым показателем 2022 г.: с 563,4 млрд до 430,5 млрд руб., значится в исследовании, проведенном аналитической службой аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе статистики ФНС.

Наибольшие доначисления по итогам выездных налоговых проверок в 2023 г. назначались предприятиям в Калужской области (в среднем 177,3 млн руб. за проверку), Мурманской области (140,8 млн руб.), Санкт-Петербурге (140,1 млн руб.), Омской области (126,8 млн руб.) и Камчатском крае (123,1 млн руб.).

Минимальные налоговые взыскания наложили на компании в Чукотском автономном округе (0,4 млн руб.), Чечне (7,5 млн руб.), Брянской области (9,6 млн руб.), Архангельской области (10,6 млн руб.) и Белгородской области (11,7 млн руб.).

По общему размеру платежей, назначенных по итогам камеральных и выездных налоговых проверок, закономерно лидируют Москва (156,4 млрд руб. без учета пеней — это 36,3% от общих налоговых доначислений российскому бизнесу за 2023 г.), Санкт-Петербург (39,6 млрд руб.) и Московская область (31,5 млрд руб.) — наиболее экономические развитые регионы с максимальным числом предприятий.

Также в десятку регионов с наибольшими общими налоговыми доначислениями бизнесу вошли Ханты-Мансийский автономный округ (13,5 млрд руб.), Свердловская область (10 млрд руб.), Самарская область (8,1 млрд руб.), Татарстан (7,7 млрд руб.), Нижегородская область (6,7 млрд руб.), Кемеровская область (6,2 млрд руб.) и Дагестан (6,2 млрд руб.).

Регионы с наибольшими суммарными налоговыми доначислениями по итогам проверок в 2023 г.

Если же рассматривать средний размер доначисления на каждую выездную проверку, выявившую нарушения, то региональный рейтинг меняется. Максимальные суммы были выписаны предприятиям Калужской области (177,3 млн руб. в среднем по итогам визита налоговиков, всего в регионе инспекторы провели лишь шесть выездных проверок за год), Мурманской области (в среднем 140,8 млн руб. на выездную проверку, которых было 10), Санкт-Петербурга (в среднем 140,1 млн руб., причем результативных выездных проверок было уже гораздо больше — 243), Омской области (в среднем 126,8 млн руб., всего 34 результативные проверки), Камчатском крае (в среднем 123,1 млн руб., лишь 2 проверки за год), Ульяновской области (в среднем 121,7 млн руб., 29 проверок), Тыве (в среднем 113,2 млн руб., 4 проверки), Якутии (в среднем 110,2 млн руб., 22 проверки), Москве (в среднем 100,9 млн руб., почти 1,3 тыс. налоговых проверок бизнеса в столице закончились доначислениями) и, наконец, в Ханты-Мансийском автономном округе (в среднем 95,5 млн руб., 119 проверок).

Регионы с наибольшими налоговыми доначислениями в среднем на одну выездную проверку в 2023 г.

Средний размер платежа по результатам как камеральных, так и выездных налоговых проверок увеличился почти на треть и достиг максимального значения как минимум за прошедшие пять лет. Выездные проверки, в ходе которых инспекторы могут анализировать документы компании, а также опрашивать сотрудников и контрагентов, стали более целевыми. Визиты наносятся преимущественно тем компаниям, в отношении которых имеются предпосылки налоговых доначислений по результатам предпроверочного анализа. Поэтому при общем сокращении числа проверок их итогом в подавляющем большинстве случаев становятся доначисления налогов и штрафные санкции, — отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова.

Напомним, во время пандемии Covid-19 действовал мораторий на выездные налоговые проверки. В последние два года они возобновились, но в целом количество проверок сокращается. Это связано в том числе с реформой автоматизации уплаты налогов и введением Единого налогового счета (ЕНС). Раньше бизнес для уплаты налогов должен был заполнять множество платежек с различными реквизитами, а с 1 января 2023 г. все переводы поступают на ЕНС, после чего налоговая самостоятельно распределяет деньги в счет уплаты разных налогов. В итоге должников стало меньше, а налоговая, заранее зная болевые точки бизнеса, назначает проверки более точечно.

Как сообщал DK.RU, в 2023 г. количество должников среди юрлиц сократилось в 2,5 раза, а количество случаев заморозки операций по счетам снизилось почти в три раза. В ФНС добавили, что за 2023 г. в два раза реже прибегали к принудительным мерам взыскания долгов.

Ранее DK.RU писал, что кабинет министров готовит поправки в Налоговый кодекс (НК), в котором предусмотрен рост ставок налога на прибыль. Повышение налога на прибыль уже обсуждалось на встрече президента с предпринимателями. Крупный бизнес на этой встрече сообщил о готовности компаний к повышению ставки налога на прибыль в обмен на предоставление инвестиционных вычетов и гарантии неизменности нагрузки по другим налогам.