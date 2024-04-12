Совладелец «Свердловского инструментального завода» обвинил партнеров в выводе имущества

В 2023 г. акционеры передали земли СИЗ в уставный фонд дочерней компании для реализации девелоперского проекта. Развернувшийся конфликт угрожает интересам покупателей квартир в ЖК «Студия Парк».

Свердловский инструментальный завод объявил о редевелопменте еще в 2015 г. В 2022 г. стало известно о проекте, в соответствии с которым на его месте (участок в границах ул. Фрунзе — Белинского — Щорса — Степана Разина) возведут 11 домов, многоуровневые парковки и детский сад. Производство должно «переехать» в «Про-Бизнес-Парк».

Первый объект жилого комплекса — 28-этажное здание, где будет 386 однокомнатных квартир, собираются заселить в 2024 г. Сейчас там вовсю идут продажи.

Но будущее ЖК «Студия Парк» оказалось под вопросом. Акционер и экс-гендиректор СИЗ Андрей Любаев обвинил совет директоров в незаконной передаче частному лицу земель предприятия и подал иск в Арбитражный суд Свердловской области.

У «Свердловского инструментального завода» четыре акционера: 21,8% акций принадлежит Андрею Любаеву, остальные пакеты — Вячеславу Медведеву, его жене Татьяне Медведевой и дочери Натальи Фильченко (возглавляет совет директоров).

В марте 2023 г. акционеры СИЗ передали принадлежавшие заводу земельные участки и здания «СЗ «Студия Парк». Общую стоимость имущества совет директоров оценил в 1,08 млрд руб. Андрей Любаев голосовал против. Как сособщает 66.ru, сейчас он хочет доказать в суде, что семья Медведева вывела незаконно имущество СИЗ и безвозмездно передала частному лицу — зятю Фильченко Семену Мишуринскому. После этого компания «СЗ «Студия Парк» лишилась земельных участков под строительство.

На первом заседании суда представители совета директоров попросили закрыть процесс от журналистов.

Спор акционеров СИЗ затрагивает интересы покупателей жилья. Но власти Екатеринбурга пока не комментируют сложившуюся ситуацию:

О конфликте акционеров на заводе мне ничего не известно. Пока судебного решения нет, я не могу комментировать спор хозяйствующих субъектов и строить прогнозы, чем он может закончиться, — сказал вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов, курирующий строительную отрасль.

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