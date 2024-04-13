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Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2

Молодцы, черти! «Автомобилист» сыграет за выход в финал Кубка Гагарина в седьмом матче 1/2
Иллюстрация: ХК «Автомобилист»

ХК «Автомобилист», не имея права на ошибку, в шестом матче полуфинала сравнял счет в серии с «Металлургом». Второй финалист Кубка Гагарина определится в седьмом поединке 15 апреля в Магнитогорске.

#СПОРТ#НОВОСТИ

На домашней арене в Екатеринбурге ХК «Автомобилист» не оставил шансов команде из Челябинской области, хозяева убедительно переиграли «Металлург» 5:3.

Сложный матч, тяжелый матч. Здорово, что победили. Парни выстояли, терпели, работали через не могу. Довели игру до победы, едем в Магнитогорск, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

После сыгранных шести матчей счет в серии ничейный 3:3. Победитель в серии плей-офф Кубка Гагарина определяется по четырем победам одной команды, максимальное количество матчей в серии — семь. В седьмой раз «Автомобилист» и «Металлург» в качестве полуфиналистов сойдутся для определения сильнейшего 15 апреля в Магнитогорске. Победитель пары сыграет за титул с ярославским «Локомотивом».

Во втором полуфинале встречались челябинский «Трактор» и ярославский «Локомотив». В Континентальной хоккейной лиге это первый случай, когда двоюродные братья на посту главных тренеров вывелит свои клубы в стадию 1/2 финала турира. Николай и Алексей Заварухины уже вписали свои имена в историю лиги.

Напомним, что выход в третью стадию розыгрыша трофея стал первым в истории екатеринбуржцев. В сезоне 2018/2019 «Автомобилист» сумел пройти челябинский «Трактор», но в четвертьфинале уступил «Салавату Юлаеву» из Уфы. В следующих сезонах на пути «шоферов» не смогли переиграть «Сибирь» из Новосибирска, омский «Авангард» и магнитогорский «Металлург». В сезоне 2021/2022 «Автомобилист» в плей-офф не попал. В текущем сезоне «Автомобилист» выбил из плей-офф казанский «Ак Барс» и СКА из Санкт-Петербурга с одинаковым счетом в сериях 4:1.

Ранее DK.RU рассказывал, чем после завершения спортивной карьеры занимается самый известный хоккеист «Автомобилиста» Павел Дацюк и другие спортсмены-олимпийцы из Екатеринбурга.

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Автор: Валерия Зык
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