Журнал «Деловой квартал» открывает серию коллекционных номеров — 2024

В 2024 г. издание «Деловой квартал» отмечает сразу три юбилейные даты, включая свое 30-летие. Возраст хоть и солидный, но еще не повод увлекаться мемуарами. Что придумала редакция?

Слово редактора

Сергей Дружинин, директор, главный редактор «Делового квартала»:

— 2024 год — особенный для «Делового квартала». В этом году мы отмечаем сразу три юбилейные даты: 30 лет изданию, 20 лет порталу DK.RU и 15 лет — премии «Человек года». Особенно символичными они выглядят на фоне более крупных дат: 300 лет Екатеринбургу и 90 лет с момента основания Свердловской области — города и региона, ставших «материнскими» для сети «Деловой квартал». Ведь именно здесь осенью 1994 г. издание было основано.

За 30 лет региональный журнал вырос в компанию, издающую федеральные медиа­проекты, преимущественно в интернете. При этом сохранилась и бумажная версия. На этой неделе вышел новый номер: и, кстати, № 1010 — еще одно круглое число в ряду других (а всего «коллекционных номеров» в 2024 г. будет четыре). Продолжает расширяться и география покрытия: так, в 2021 г. в семью «Делового квартала» пришла Тюмень, а в 2023 г. — Санкт-Петербург.

Можно долго рассуждать о том, сколько кризисов мы переживали и пережили — в 1998‑м, 2008-м, 2014-м… Можно вспоминать былые победы и заслуги. Но, согласитесь, 30 лет — не тот возраст, чтобы увлекаться мемуарами. А значит, все значимое и лучшее у нас еще впереди!

Михаил Ломоносов написал во второй половине XVIII века: «Не знающий своего прошлого — не имеет будущего». Как раз в это время территории Урала активно заселяются: развивается частная инициатива, создаются первые промышленные объекты. В год своего юбилея мы решили обратиться к истокам уральского бизнеса; и не просто так, а попытаться найти ответ на вопрос — есть ли особый ген, отличающий уральских предпринимателей от всех остальных на этой планете? И еще — есть ли преемственность между деловыми людьми прошлого и сегодняшними предпринимателями?

Эти темы мы будем раскрывать в течение всего года в разных проектах, включая и премию «Человек года».

Резюмируя, хочется отметить, что каким бы ни был бизнес — большим или маленьким, уральским по происхождению или экспатом, — ему всегда важно иметь опору. Для предпринимательского сообщества вот уже 30 лет такой опорой служит издание «Деловой квартал». Вне зависимости от обстоятельств мы продолжаем строго следовать своей миссии — рассказывать о бизнесе, защищать его интересы, предоставлять ему площадку для высказывания независимых мнений.

В честь юбилея мы приняли решение передать наш тридцатилетний архив городу на хранение — в Музей истории Екатеринбурга. Так что все наши герои, ньюсмейкеры и рекламодатели будут вписаны в историю в прямом смысле этого слова.

Ну, а мы продолжим вести «летопись» уральского и российского бизнеса дальше. Вместе с вами!

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