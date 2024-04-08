«Оставили позади даже Forbes». DK.RU усилил позиции в рейтинге деловых изданий России

«Деловой квартал» стал №2 среди российских медиа для бизнеса — по версии Рамблера. Издание также подтвердило свои позиции в рейтингах Mail.Ru (деловые СМИ) и «Медиалогии» (цитируемость в других СМИ).

«Медиалогия» представила результаты рейтинга медиа по цитируемости за 2023 г. Компания называет 25 лидеров рынка Екатеринбурга и Свердловской области из порядка 300 изданий разного формата, действующих в регионе и зарегистрированных Роскомнадзором в качестве СМИ.

Ранжирующим показателем выступает цитируемость изданий в других СМИ. В «Медиалогии» указывают, что рейтинг построен на основе собственной базы, включающей более 91 тыс. наиболее влиятельных источников. При расчете показателей исключены возможности для манипуляций и «накруток» результатов.

В рейтинг входят преимущественно общественно-политические медиа, таблоиды и городские порталы. Медиапроекты компании «Деловой квартал» — портал DK.RU и одноименный журнал — единственные участники топ-25, выпускающие информацию исключительно о бизнесе и для бизнеса. Кроме того, «Деловой квартал» — единственный печатный журнал в рейтинге.

По итогам 2023 г. портал DK.RU занял 19-е место, журнал «Деловой квартал» — 20-е место.

Отметим, что публикации DK.RU цитируют медиа разных форматов:

* основатель YouTube-канала «Редакция» (более 4 млн подписчиков), журналист Алексей Пивоваров (на фото) внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

«Деловой квартал» также продолжает участвовать в рейтингах деловых изданий от компаний Рамблер и Mail.Ru.

По итогам марта 2024 г. DK.RU расположился на втором месте рейтинга Рамблер / Топ-100, оставив позади такие издания, как Forbes (российская редакция), «Деловой Петербург», «Генеральный директор», Retail.ru и др.

Всего в рейтинге участвуют 104 бизнес-медиа, а первая десятка выглядит следующим образом:

В Top.Mail.Ru представлены более 170 медиа, специализирующихся на деловой информации. DK.RU занял пятое место рейтинга по итогам марта 2024 г. В топ-10 также вошли BFM.ru, Финам.Ру, Оценщик.ру и др.:

«Деловой квартал» | DK.RU — независимое российское СМИ, миссия которого — поддержка отечественного бизнеса и отстаивание интересов предпринимательского сообщества.

Аудитория издания — собственники и топ-менеджеры бизнеса, руководители подразделений федеральных и международных компаний, ведущие специалисты, чиновники и госслужащие.

«Деловой квартал» начал свою работу в Екатеринбурге (Свердловская обл.) в 1994 г. В настоящее время имеет федеральную редакцию и представительства в крупнейших финансовых центрах страны. География покрытия продолжает расширяться: так, в 2021 г. филиал издания открылся в Тюмени, а в 2023 г. — в Санкт-Петербурге.

«Деловой квартал» — лидер рейтингов и призер профессиональных конкурсов. В 2020 г. редакция получила награду главного журналистского конкурса Урала «Хрустальное перо». В последние 10 лет издание регулярно занимает высокие позиции в рейтингах «Медиатора», «Медиалогии», Рамблера и др.

DK.RU — стратегический информационный партнер Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Руководитель издания входит в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе Свердловской области.

Помимо медиапроектов, «Деловой квартал» является также организатором бизнес-мероприятий. В 2010 г. компания учредила деловую премию «Человек года», которую вручает ежегодно. Еще один проект, отмечающий успехи предпринимателей, — «Главные люди Урала» — стал регулярным с 2020 г.