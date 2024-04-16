Крупнейший бизнес выплатит в мае–июле дивидендов на 2,2 трлн руб. Кому повезет?

Несмотря на изолированность российского фондового рынка компании фиксируют рост стоимости акций и планируют дивиденды. Около половины выплат в 2024 г. может прийтись на «Роснефть», «Сбер» и ЛУКОЙЛ.

Крупные российские компании выплатят владельцам своих бумаг 2,2 млрд руб. за три месяца 2024 г. (с мая по июль). Такие данные приводят РБК-инвестиции, ссылаясь на аналитиков инвестиционной группы «Атон».

Так, в мае ЛУКОЙЛ может направить владельцам своих бумаг около 345 млрд руб. в виде дивидендов. В июне ожидаются выплаты от ММК, НЛМК, «Северстали» и «Магнита» на общую сумму 470 млрд руб. Но большая часть выплат прогнозируется в июле, когда дивиденды станут выплачивать Сбербанк, «Роснефть», «Газпром нефть», «Полюс», МТС и другие компании в общей сложности на 1,380 трлн руб.

Как подсчитали эксперты «Атона», за 2024 г. российские компании могут выплатить около 4,2 трлн руб. в качестве дивидендов. При этом около половины выплат может прийтись на «Роснефть», «Сбер» и ЛУКОЙЛ (прогнозная сумма — 2,1 трлн руб.) Из общей суммы выплат около 800 млрд руб. может поступить на российский рынок и около 0,7 млрд руб. — на счета типа С.

«Атон» ожидает, что средняя дивидендная доходность топ-20 публичных российских компаний в следующие 12 месяцев составит около 13%. Лидерами по дивидендной доходности могут стать бумаги ритейлера X5 Group и сети медицинских клиник «Мать и дитя» (прогноз —18%). Следом идут акции ритейлера «Магнит» (17%), ЛУКОЙЛа (16%) и «Газпром нефти» (15%).

В целом российский фондовый рынок уверенно растет, несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ, считают в «Атоне». Главные бенефициары роста — компании, ориентированные на внутренний рынок. И в ближайшие полтора года рост, вероятнее всего, продолжится, говорят эксперты. Этому будет способствовать возможное снижение ключевой ставки, постоянный приток новых инвесторов на российский рынок и повышение мировых цен на сырье (нефть, золото и другие металлы).

Мы ожидаем, что этот тренд сместит внимание инвесторов в сторону акций российских экспортеров, которые традиционно имеют большой вес в составе индекса, — указали эксперты.

РБК добавляет, что с начала года рублевый индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 12% — до 3472,19 пункта (данные на 15 апреля). Лучше рынка росли секторы информационных технологий (+38%), телекоммуникаций (+26%), строительных компаний (+21%), а также потребительский (+18%).

В прошлом году одним из лидеров по прибыли в России стал Сбербанк, писал DK.RU. Его чистая прибыль по МСФО за 2023 г. превысила 1,5 трлн руб., в связи с чем глава банка Герман Греф пообещал обеспечить для своих акционеров выплату дивидендов в размере 50% от чистой прибыли, а это около 750 млрд руб. Окончательное решение по размеру выплат Сбербанк обещал принять в апреле.

ВТБ также сообщил о рекордной в истории группы чистой прибыли в 2023 г. — 432,2 млрд руб. Однако в связи с убытками, понесенными из-за выбытия из структуры банка двух зарубежных активов — VTB Europe и VTB Capital, менеджмент не будет рекомендовать выплату дивидендов по итогам 2023 г., сказал зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Он прогнозирует, что ВТБ сможет возобновить выплату дивидендов с 2026 г. с выплатой за 2025 г.

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