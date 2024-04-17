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В 1,5 раза за 2023 г. увеличилась прибыль Ирбитского молочного завода

В 1,5 раза за 2023 г. увеличилась прибыль Ирбитского молочного завода
Иллюстрация: Группа ИМЗ Вконтакте

По результатам прошлого года чистая прибыль предприятия АО «Ирбитский молочный завод» в Свердловской области составила почти 159 млн руб. (в 2022 г. — 102 млн руб.).

#НОВОСТИ

Осенью 2023 г. Министерство по управлению госуимуществом Свердловской области провело аукцион по приватизации Ирбитского молочного завода. Компания «СмартПроект» из Москвы, входящая в структуру «Синары», выкупила 49% акций, которые принадлежали правительству уральского региона. По данным DK.RU, стоимость сделки составила 1,175 млрд руб., новому акционеру перешли 136,2 тыс. именных бездокументарных обыкновенных акций.

Ирбитский молочный завод сейчас переживает серьезные изменения. На предприятии обновилась управленческая команда, разрабатывается серьезная инвестиционная программа, форматируется продуктовая линейка, выпускаются новинки — все это, очевидно, оказывает благотворное влияние на ИМЗ и его финансовое состояние. Текущие показатели — это только начало. Потенциал завода кратно больше, — подчеркнул генеральный директор АО «Ирбитский молочный завод» Григорий Бачериков.

Предприятие в прошлом году объявило о планах по запуску производства собственных фруктово-ягодных наполнителей для йогуртов и творожных десертов. Для этого на базе Ирбитского плодосовхоза были высажены многолетние плодовые и ягодные культуры. Тем самым ИМЗ планирует решить сразу две задачи: продавать адаптированные под уральский климат саженцы и готовые фрукты и ягоды для переработки. По предварительным подсчетам, прибыль от такой деятельности через несколько лет может достичь 10 млн руб. ежегодно.

Как ранее сообщал JustMedia.ru, Ирбитский молочный завод входит в топ-10 производителей питьевых йогуртов России. По данным аналитиков компании Nielsen, объемы розничных продаж продукции из Ирбита выше, чем у таких гигантов, как «Эрмигут», Epica и Liberty.

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Автор: Мария Смирнова
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