Новый глава сгоревшей Сосьвы уходит в отставку на старте пожароопасного сезона

Евгений Преин, назначенный на пост в октябре прошлого года, заявил, что хочет «начать что-то новое в своей жизни» и минимизировать объем негативной информации о нем в соцсетях.

19 апреля дума Сосьвинского ГО рассмотрит вопрос об отставке главы муниципалитета Евгения Преина. Как сообщил местный городской портал ПроСосьву.ru со ссылкой на самого чиновника, он принял решение уйти с государственной и муниципальной службы. Будущее место работы он не раскрыл, но намекнул, что может вернуться в металлургию.

Это просто мое решение — начать что-то новое в своей жизни, что-то изменить в ней. Ни больше, ни меньше. Простое человеческое решение. О разногласиях с депутатами речи нет — что бюджет принят, другие решения все принимаются, — сказал Евгений Преин.

Порталу 66.ru он сообщил, что принял решение уйти в отставку ради сына, который находится в зоне СВО:

Про меня много неприятных постов пишут в соцсетях, а я не хочу подвести своего сына. Я не понимаю этого, хочу уйти от этой грязи. Семья важнее.

Добавим, что руководящие посты в Северном управленческом округе Евгений Преин занимает с 2012 г. Сначала экс-главный инженер Металлургического завода им. Серова стал сити-менеджером Серова, затем был назначен руководителем Северного управленческого округа, в октябре 2023 г. стал главой Сосьвы — в этой должности проработал полгода.

Примечательно, что Евгений Преин подал в отставку на старте пожароопасного сезона. Как писал DK.RU, весной прошлого года в Сосьве произошел крупный пожар — огнем уничтожено более 100 строений, погибло два человека. Возбуждены уголовные дела по ст. 293 УК РФ «Халатность» и по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности гражданину». Прежний глава муниципалитета Геннадий Макаров ушел в отставку.

Напомним, в Свердловской области с 5 апреля введен противопожарный режим. На севере региона и в Екатеринбурге он начал действовать 15 апреля. В частности нельзя жечь костры, разводить открытый огонь, готовить пищу на огне, использовать мангалы. Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов уточнил, что любой открытый огонь, который находится ближе 30 м к стене леса, — это нарушение.

Размеры штрафов составляют:

гражданам в условиях пожароопасного сезона — от 10 тыс. до 20 тыс. руб.;

если вы станете виновником пожара — от 40 тыс. до 50 тыс. руб.

для должностных лиц — от 30 тыс. до 60 тыс. руб.;

для предпринимателей без юрлица — от 60 тыс. до 80 тыс. руб.;

для юрлиц — от 400 тыс. до 800 тыс. руб.

Читайте также на DK.RU: На полтора месяца раньше весны. Под Екатеринбургом зафиксированы первые пожары — 2024