«Уралмаш» пробился в плей-офф Единой Лиги ВТБ, «Урал» вылетел из Кубка России

Два клуба из Екатеринбурга 17 апреля провели домашние матчи с противоположным результатом: баскетбольные болельщики радовались успеху своей команды, футбольные — переживали горечь поражения.

БК «Уралмаш» боролся за попадание в восьмерку сильнейших команд Единой лиги ВТБ и за право сыграть в плей-офф. Напомним, в сезоне 2023/2024 Лига впервые ввела плей-ин: в ходе регулярного чемпионате определялись шесть сильнейших команд, напрямую попадающих в плей-офф, а за два оставшихся места в дополнительном мини-турнире сражались четыре клуба-претендента.

В своем «матче на влет» екатеринбуржцы сумели одержать уверенную победу над «Самарой» со счетом 80:69. Героями игры стали Стэнли Уиттакер, который установил личный рекорд по результативности в Лиге (29 очков) и Октавиус Эллис, набравший 17 очков и сделавший 11 подборов.





Плей‑офф стартует 22 апреля, в ¼ серия проводятся до трех побед одного клуба. Соперником «Уралмаша» в четвертьфинале станет «Зенит» из Санкт-Петербурга. Первые две игры серии 22 и 24 апреля «Уралмаш» проведет на выезде, третья игра состоится 27 апреля в Екатеринбурге. Если для определения победителя в паре потребуется четвертый матч — он пройдет также на Урале 29 апреля, если потребуется пятый матч — его примет 2 мая Санкт-Петербург.

В регулярном чемпионате команды провели четыре встречи, в которых «Уралмашу» удалось одержать одну победу. Также «Зенит» переиграл екатеринбуржцев в полуфинале Кубка России. Общий счет встреч команд в текущем сезоне 4:1 в пользу петербуржцев, явным фаворитом предстоящей серии будут «сине-бело-голубые».

Я поздравляю всю организацию! Это был очень долгий, интересный путь, и я считаю результат закономерным. Мы добились преимущества домашней площадки — ДИВС пришел нас поддержать, и вместе мы довели дело до логического конца. Я видел голодные глаза в раздевалке — я думаю, мы захотим себя попробовать на ещё более высоком уровне — в четвертьфинале. Спасибо большое всему городу — иногда кажется, что мяч сам в кольцо попадает с такой поддержкой, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун.

Параллельно с игрой в ДИВСе на «Екатеринбург Арене» 17 апреля футбольный клуб «Урал» в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России принимал «Ростов». Гости победили со счетом 3:1 и выбили екатеринбуржцев из турнира. Напомним, что в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Урал» занимает 13 место, так что успешное выступление в Кубке России могло сгладить впечатление от не самого удачного для команды Виктора Гончаренко сезона.

Как ранее рассказывал DK.RU, хоккейный клуб «Автомобилист» из Екатеринбурга в 2024 г. впервые в истории дошел до полуфинала розыгрыша Кубка Гагарина и стал обладателем «бронзы» Континентальной хоккейной лиги и чемпионата России.

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