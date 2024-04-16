Налоговый вычет за оплату своего фитнеса или спортивной секции ребенка: как получить?

Занятия спортом взрослыми и их детьми с 2022 г. входят в линейку социальных налоговых вычетов. Сколько можно вернуть денег, потраченных на спортивно-оздоровительные услуги, и какие существуют нюансы?

Налоговый вычет за занятия спортом был введен в России федеральными законами в августе 2021 г. Начиная с 2022 г. расходы на спортивно-оздоровительные услуги учитываются в составе социального налогового вычета.

«Социальными» категориями, помимо оплаты спортивных и физкультурно-оздоровительных услуг, признаны затраты на лечение, на обучение, на негосударственное пенсионное обеспечение, накопительную часть пенсии и пенсионное страхование, на добровольное страхование жизни и на независимую оценку квалификации. Существуют исключения, например, в этот лимит не входят расходы на благотворительность, дорогостоящее лечение и обучение детей.

Сколько можно вернуть?

Возместить НДФЛ в размере 13% возможно от общих годовых трат в размере 120 тыс. руб. за 2022 и 2023 гг. Максимальный налоговый вычет составит 15,6 тыс. руб. в год, даже если суммарные расходы по всем социальным категориям были выше.

Ранее DK.RU рассказывал, что с 1 января 2024 г. вступили в силу новые требования к оформлению налоговых льгот социального типа, они будут действовать для расходов в 2024 г. и последующих лет. Допустимая сумма возврата увеличилась со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб., то есть максимальная сумма вычета в 2025 г. составит уже 19,5 тыс руб.

Кому вернут деньги?

Право на вычет имеют все налоговые резиденты России, с чьих доходов удерживается подоходный налог 13% или 15%, в т.ч. с заработной платы, по договорам ГПХ, оказанным услугам, от сдачи недвижимости в аренду, от продажи имущества и т.д. К примеру, индивидуальные предприниматели (ИП) могут рассчитывать на вычет только при использовании общего режима налогообложения. Если же вы не платили НДФЛ ни в какой форме в тот год, когда были произведены траты на спортивно-оздоровительные услуги, получить налоговый вычет вы не сможете.

Вернуть 13% можно только в пределах уплаченной вами суммы за тот год, за который вы подаете декларацию, не удастся получить больше той суммы, которую с вас удержали в качестве НДФЛ в отчетном периоде.

Вычет можно получить за оплату собственных занятий спортом или за оплату спортивных услуг для собственных детей или подопечных до 18 лет (или до 24 лет, если ребенок учится очно). Максимальный размер спортивного налогового вычета на ребенка составляет 6,5 тыс. руб. за 2022 и 2023 гг., с 2024 г. и далее сумма возврата увеличена с 50 тыс. до 110 тыс. для обоих родителей и вычет, соответственно может составить 14,3 тыс. руб.

При этом нельзя получить налоговый вычет за оплату занятий спортом супруга или родителей.

Что считается «спортом» и «физкультурой»?

Для получения налогового вычета необходимо, чтобы организация или ИП, предоставляющие спортивные услуги, входили в ежегодно обновляемый перечень Министерства спорта РФ, а предоставляющие физкультурно-оздоровительные услуги — в перечень видов услуг, утвержденный Правительством РФ.

С полными перечнями Минспорта на 2022, 2023 и 2024 гг. можно ознакомиться по ссылке.

Как подать заявление?

Подать декларацию можно после окончания года, в котором у вас были затраты, в любое время. Социальный вычет удобнее оформлять через налоговую инспекцию (ИФНС), в этом случае можно заявлять расходы на спорт в течение трех лет. Получить возврат ранее уплаченного НДФЛ можно в течение трех последующих лет. Например, за 2022 г. можно было заявить вычет в 2023 г., а также в 2024 и 2025 гг., за 2023 г. — в 2024, 2025 и 2026 гг. соответственно. Получить вычет за расходы, понесенные до 2022 г., нельзя.

Заявитель самостоятельно выбирает формы и способы обращения: лично в ИФНС или через любой центр госуслуг «Мои документы», а также онлайн, через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или через портал госуслуг РФ (в этом случае потребуется электронная подпись).

Для оформления вычета через ИФНС необходимо предоставить декларацию 3-НДФЛ, справку о доходах 2-НДФЛ за тот же период, в котором понесены расходы, копию договора на оказание услуг, кассовые чеки (на бумажном носителе или в электронном формате), документы, подтверждающие родственную связь, опеку или попечительство, если спортом занимался ребенок. В случае, если вы хотите получить налоговый вычет за несколько социальных категорий, например, спорт, лечение и обучение, заполняется только одна форма 3-НДФЛ, в которой нужно отметить разные статьи расходов. Для заполнения декларации можно воспользоваться помощью налоговых экспертов. Проверка заявки ИФНС занимает до трех месяцев, еще 30 дней потребуется для перевода денег на банковский счет заявителя.

Второй вариант оформления — через работодателя. При оформлении вычета у работодателя декларация и справка о доходах не потребуется, но необходимо получить в ИФНС уведомление о праве на вычет. После оформления в течение текущего года из заработной платы временно не будет вычитаться НДФЛ, пока не будет исчерпана сумма вычета или пока не закончится календарный год.

Отметим, что за время реализации закона по информации Forbes от граждан поступило свыше 178 тыс. заявлений, сумма израсходованных средств на физкультурно-оздоровительные услуги составила почти 5 млрд руб. В ноябре 2023 г. сообщалось, что по этим заявлениям россиянам планируется вернуть средства на сумму 637,9 млн руб.

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Напомним, что в послании Федеральному собранию в феврале 2024 г. президент России сообщил, что с 2025 г. у россиян появится возможность получения налогового вычета в случае регулярной сдачи нормативов физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и прохождения диспансеризации.

За последние годы в разы выросло число граждан, регулярно занимающихся спортом. Это одно из наших значимых достижений. Нужно поощрять людей, которые ответственно относятся к своему здоровью. Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: «Бросай пить — вставай на лыжи!». Вот это тот самый случай, — сказал Владимир Путин.

Комплекс предусматривает выполнение населением различных возрастных групп (от 6 до 70 лет и старше) установленных нормативных физкультурно-спортивных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.

Летом 2023 г. в России вступил в силу проактивный порядок уплаты налогов. Единый налоговый счет был введен для российский предпринимателей с 1 января 2023 г., через шесть месяцев практика была распространена и на физических лиц.

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